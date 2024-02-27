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Жизнь милейших свинок на необитаемом острове

Пиг-Бич – это крошечный островок в Карибском море, который пользуется популярностью у туристов благодаря неизвестно откуда взявшимся там свиньям. Дружелюбные и доверчивые свинки выживают в основном за счёт угощений, которые привозят туристы, и совершенно не боятся людей.

Жизнь милейших свинок на необитаемом острове

Война за морковку.

Поиски пропитания становятся первостепенной задачей для любого, кто оказывается на необитаемом острове, и эти свинки не исключение. Когда туристы приплывают к острову Пиг-Бич с угощением, в водах у побережья становится горячо. К сожалению, несколько свиней погибли в этом году, отравившись привезённым туристами пивом и ромом.

Жизнь милейших свинок на необитаемом острове

Жизнь удалась: кажется, эта милая свинка весьма довольна своей жизнью на острове.

Жизнь милейших свинок на необитаемом острове

Как свиньи попали на этот крошечный островок, похоже, навсегда останется загадкой. В настоящее время на острове Пиг-Бич насчитывается около двух десятков свиней и поросят.

Жизнь милейших свинок на необитаемом острове

Есть предположение, что свиней высадили на остров моряки, которые собирались за ними вернуться, чтобы зарезать, но по какой-то причине не смогли.

Жизнь милейших свинок на необитаемом острове

Благодаря свиньям остров Пиг-Бич стал одной из туристических достопримечательностей Багамских Островов.

Жизнь милейших свинок на необитаемом острове

Пиг-Бич – это крошечный отдалённый островок длиной 1,8 километра и шириной до 1,6 километра.

Жизнь милейших свинок на необитаемом острове

Свинья плывёт к берегу с угощением – куском хлеба.

Жизнь милейших свинок на необитаемом острове

Большую часть времени свиньи проводят в воде в поисках корма, либо спасаясь от жары.

Жизнь милейших свинок на необитаемом острове

Свиньи привыкли к присутствию людей и с удовольствием подплывают к туристическим лодкам за угощением.

Жизнь милейших свинок на необитаемом острове

Остров Пиг-Бич находится в районе Эксума Багамских Островов, в состав которого входят более 360 островов.

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