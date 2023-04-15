Как 7-летняя девочка чуть не стала средневековой королевой, и Почему ее гибель вызвала кучу домыслов

В 1300 году в норвежском городе Бергене появилась одна женщина. Она утверждала, что ее подлинные имя и титул – Маргарет, королева Шотландии. История гибели маленькой правительницы к тому времени еще была свежа в памяти норвежцев, смущало лишь, что если бы той удалось выжить, она была бы юной семнадцатилетней девушкой, у этой же дамы сквозь светлые волосы пробивалась седина. Была она самозванкой или нет, но нашлись те, кто ей поверил.
Как девочка из Средневековья получила титул королевы
Связь между двумя королевствами – Норвегией и Шотландией – была тогда довольно крепкой. Шотландский король Александр III, стремясь упрочить отношения с северным соседом, выдал свою старшую дочь Маргарет замуж за норвежского короля Эйрика II. Жениху на тот момент было тринадцать, невесте – двадцать лет, неслыханно много для средневековой свадьбы. Через два года появилась на свет принцесса, тоже названная Маргарет, а вот мать ее рождения не пережила, скончавшись не то во время родов, не то вскоре после них.
Король Эйрик II
Тем временем за морем король Александр начинал беспокоиться о судьбе престола. Когда в 1284 году умер последний из его отпрысков, встал вопрос, кому наследовать корону Шотландии. Король спешно организовывал себе новый брак, но до тех пор, пока не появится наследник мужского пола, объявил своей преемницей внучку Маргарет, которой на тот момент был всего один год. А в 1286 году Александр III погиб, как считается, отправившись ночью в замок к своей новой королеве, Иоланде. Во всяком случае, нашли короля наутро со сломанной шеей, как после падения с лошади.
Шотландский король, даром что дед, вовсе не был стариком: на момент смерти ему было 44 года
Шотландская королева на тот момент находилась в положении – стали ждать появления на свет возможного наследника. Увы – не то он родился мертвым, не то беременность и вовсе была ложной, но в стране прямых наследников Александра не осталось. Обратились к документу о признании норвежской принцессы Маргарет королевой Шотландии, правда, не все придворные партии ее кандидатура устраивала. Возникали конфликты, плелись интриги, к участию в судьбе шотландского престола подключился английский король Эдуард I. Эйрик II решил повременить и дочь на родину умершей жены не отправлять.
Иоланда де Дре после смерти короля вновь вышла замуж и в новом браке все же стала матерью
Ситуация прояснилась к 1290 году. Статус семилетней Маргарет прояснился, она получала корону Шотландии, до достижения совершеннолетия управляла бы страной через шестерых регентов, а также была обручена с сыном английского короля. Маленькой королеве оставалось только прибыть в свои владения. Король Эйрик не стал сопровождать дочь в этом путешествии, она отправилась кораблем в компании епископа и фрейлины с мужем.
Витраж в ратуше шотландского Леруика: Маргарет Норвежская Дева
Гибель в пути?
Однако прибытия Норвежской Девы Маргарет шотландцы не дождались – вместо самой королевы пришло известие о ее смерти. Заболев в пути, она скончалась на одном из островов Оркнейского архипелага, и ее тело было отправлено обратно в Норвегию, где отец-король опознал свою дочь и похоронил ее там же, где жену – в Церкви Христа.
Король Хакон, ставший следующим правителем Норвегии
Следующие годы для Шотландии были непростыми – началась «Великая тяжба», судебный процесс по спору за корону, на нее претендовали полтора десятка наследников разной степени близости к последнему королю. Начались годы междуцарствия, завершившиеся коронацией Джона Баллиоля по прозвищу «Пустой камзол». Эйрик II тоже сделал, по-видимому, попытку унаследовать право на королевство после смерти дочери, но успехом она не увенчалась. Сам он скончался в 1299 году.
Вероятно, обстоятельства гибели маленькой королевы подготовили почву для появления самозванки - то был лишь вопрос времени
Лже-Маргарет обнаружила себя в следующем, 1300 году. Она прибыла в Норвегию из Германии вместе с мужем. Женщина объяснила, что в результате дворцовых интриг была высажена на немецкой земле вместе с фрейлиной во время путешествия 1290 года – то был заговор, имевший целью помешать ей получить трон. Спустя десять лет она, тем не менее, выглядела совсем не юной девушкой, какой должна была быть, неизвестной было не меньше сорока.
Самозванка
Новый король Хакон, дядя умершей Маргарет, на время расследования приказал арестовать самозванку и ее мужа, в заключении они провели больше года. Лже-Маргарет делилась воспоминаниями о своем отъезде из Норвегии, довольно подробно описывая места и события; она получила поддержку некоторых дворян и духовенства. Но вердикт королевского суда гласил: прибывшая является самозванкой и должна быть казнена. Вместе с самозванкой к смерти были приговорены ее муж, а также королевский юрист Аудун Хуглейксон, якобы руководитель заговора с целью свержения правящего короля.
Казненную Лже-Маргарет почитали наравне со святой мученицей Маргаритой Антиохийской
И все же Лже-Маргарет запомнилась норвежцам – после ее казни возник целый культ, люди оплакивали погибшую во второй раз королеву, собирали золу и пыль там, где она была предана огню. Через несколько десятков лет была построена церковь святой мученицы Маргариты, которая просуществовала несколько веков, становясь все богаче, поскольку пожертвования от прихожан не прекращались. Вероятно, здание церкви было разрушено в период Реформации.
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