Как 7-летняя девочка чуть не стала средневековой королевой, и Почему ее гибель вызвала кучу домыслов

Как девочка из Средневековья получила титул королевы

Король Эйрик II

Шотландский король, даром что дед, вовсе не был стариком: на момент смерти ему было 44 года

Иоланда де Дре после смерти короля вновь вышла замуж и в новом браке все же стала матерью

Витраж в ратуше шотландского Леруика: Маргарет Норвежская Дева

Гибель в пути?

Король Хакон, ставший следующим правителем Норвегии

Вероятно, обстоятельства гибели маленькой королевы подготовили почву для появления самозванки - то был лишь вопрос времени

Самозванка

Казненную Лже-Маргарет почитали наравне со святой мученицей Маргаритой Антиохийской