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Свободная Америка 1960-х в объективе классика уличной фотографии Гарри Виногранда


Легендарные снимки Нью-Йоркского классика уличной фотографии.

Легендарные снимки Нью-Йоркского классика уличной фотографии.

Как и в любом искусстве, в фотографии есть свои классики. И среди них – американец Гарри Виногранд, звезда Нью-Йоркской фотографии. Он – автор сотни легендарных снимков. Родился Гарри в 1928 году в семье еврейских мигрантов из Восточной Европы. Он учился на факультете живописи в Колумбийском университете, но вскоре понял его настоящее увлечение – фотография. В историю он вошёл тем, что запечатлел знаковое для Америки время 60-е и 70-е годы: горожане выходили на демонстрации, занимались творчеством, а селебрити без проблем можно было встретить на светских тусовках.

1. Девушки прекрасны!


Снимок, сделанный звездой Нью-Йоркской фотографии. Нью-Йорк, 1968 год.

Снимок, сделанный звездой Нью-Йоркской фотографии. Нью-Йорк, 1968 год.

 

2. Мэрилин Монро, 1955 год


Известная американская киноактриса и секс-символ 1950-х годов.

Известная американская киноактриса и секс-символ 1950-х годов.

 

3. Влюблённая пара


Поцелуй. Соединённые Штаты Америки, Калифорния, 1983 год.

Поцелуй. Соединённые Штаты Америки, Калифорния, 1983 год.

 

4. В ожидании рейса


В одном из терминалов международного аэропорта Лос-Анджелес, 1978 год.

В одном из терминалов международного аэропорта Лос-Анджелес, 1978 год.

 

5. Случайный кадр, сделанный мастером уличной фотографии


Девушки ловят такси в центре Нью-Йорка, 1968 год.

Девушки ловят такси в центре Нью-Йорка, 1968 год.

 

6. Всего одна затяжка


Корпоративная вечеринка. Соединённые Штаты Америки, Нью-Йорк, 1969 год.

Корпоративная вечеринка. Соединённые Штаты Америки, Нью-Йорк, 1969 год.

 

7. Чирлидинг


Группа поддержки спортивной команды. Техас, Остин, 1974 год.

Группа поддержки спортивной команды. Техас, Остин, 1974 год.

 

8. Мирный протест в Центральном парке


Мирная демонстрация в одном из крупнейших парков в США. Нью-Йорк, 1970 год.

Мирная демонстрация в одном из крупнейших парков в США. Нью-Йорк, 1970 год.

 

9. Луи Армстронг и Вельма Миддлтон


Луи Армстронг и звездная певица Велма Миддлтон, 1954 год.

Луи Армстронг и звездная певица Велма Миддлтон, 1954 год.

 

10. Обязательная процедура


Самый старый непрерывно действующих океанариум в США. Нью-Йорк, 1963 год.

Самый старый непрерывно действующих океанариум в США. Нью-Йорк, 1963 год.

 

11. Диана Арбус


Одна из центральных фигур документальной фотографии. США, 1969 год.

Одна из центральных фигур документальной фотографии. США, 1969 год.

 

12. Мохаммед Али и Оскар Бонавена


Конференция перед началом поединка за звание чемпиона NABF.

Конференция перед началом поединка за звание чемпиона NABF.

 

13. Американский художник Энди Уорхол


Знаменитый художник Энди Уорхол на юбилее Нормана Мейлера в 1973 году.

Знаменитый художник Энди Уорхол на юбилее Нормана Мейлера в 1973 году.

 

14. Экскурсии к Статуе Свободы


Путешествие на круизном корабле от Баттери-парка до Статуи Свободы.

Путешествие на круизном корабле от Баттери-парка до Статуи Свободы.

 

15. Студенческие волнения в США


Пострадавший во время демонстрации на Мэдисон-сквер-гарден. США, Нью-Йорк, 1968 год.

Пострадавший во время демонстрации на Мэдисон-сквер-гарден. США, Нью-Йорк, 1968 год.

 

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