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В лучших традициях сюрреализма: Сны о загадочных девушках на картинах с фэнтезийными сюжетами


Сюрреалистические образы Марты Орловской.

Сюрреалистические образы Марты Орловской.

Вдохновлённая красотой в любом её проявлении, польская фотохудожница Марта Орловская (Marta Orlowska) создаёт такие образы и таинственные сюрреалистические миры, глядя на которые испытываешь как минимум эстетическое удовольствие. В её работах оживает волшебная сказка с закрученным сюжетом, где главные героини не так безобидны и просты, как кажется на первый взгляд.

У Марты всегда был живой интерес к живописи, используя карандаши, акрил, уголь, масло, а так же занятие мозаикой и другие увлечения, она создавала свои удивительные миры, населённые дивными существами, зачастую предстающими в женском облике. В настоящее время, совмещая фотографию с цифровой живопись, она продолжает творить сюрреалистические картины, полные новых деталей, чувств и переживаний. И, несмотря на то, что её творчество не ново для зрителя, тем не менее, оно не перестаёт привлекать заинтересованные, а порой и вовсе восторженные взгляды. Казалось бы, что уже никого не удивишь миловидными, загадочными девушками, из чьих тел прорастают спутанные стебли, цветы и шипы. Но результат на лицо и поклонников подобного творчества ежедневно становится всё больше и больше. Быть может, дело вовсе не в приевшихся глазу девицах, а в самой атмосфере, которую создаёт автор, вкладывая в неё частичку своей души и настроение?
Лунный сад. Автор: Marta Orlowska.

Лунный сад. Автор: Marta Orlowska.


Она любит день и ночь. Автор: Marta Orlowska.

Она любит день и ночь. Автор: Marta Orlowska.

 
Тот день, когда она сожгла все свои плохие воспоминания. Автор: Marta Orlowska.

Тот день, когда она сожгла все свои плохие воспоминания. Автор: Marta Orlowska.

 
Девушка, которая слишком много мечтала. Автор: Marta Orlowska.

Девушка, которая слишком много мечтала. Автор: Marta Orlowska.

 
Тёплая осень. Автор: Marta Orlowska.

Тёплая осень. Автор: Marta Orlowska.

 
Девушка со стрекозой. Автор: Marta Orlowska.

Девушка со стрекозой. Автор: Marta Orlowska.

 
Когда она пела громко. Автор: Marta Orlowska.

Когда она пела громко. Автор: Marta Orlowska.

 
За тайной завесой. Автор: Marta Orlowska.

За тайной завесой. Автор: Marta Orlowska.

 
Представьте себе. Автор: Marta Orlowska.

Представьте себе. Автор: Marta Orlowska.

 
Под тыквенным деревом. Автор: Marta Orlowska.

Под тыквенным деревом. Автор: Marta Orlowska.

 
Потерянная жемчужина. Автор: Marta Orlowska.

Потерянная жемчужина. Автор: Marta Orlowska.

 
Сад наслаждений. Автор: Marta Orlowska.

Сад наслаждений. Автор: Marta Orlowska.

 
Маскарад. Автор: Marta Orlowska.

Маскарад. Автор: Marta Orlowska.

 
Сладкие сны. Автор: Marta Orlowska.

Сладкие сны. Автор: Marta Orlowska.

 
День голубой бабочки. Автор: Marta Orlowska.

День голубой бабочки. Автор: Marta Orlowska.

 
Светлый сон. Автор: Marta Orlowska.

Светлый сон. Автор: Marta Orlowska.

 
В ожидании чудес. Автор: Marta Orlowska.

В ожидании чудес. Автор: Marta Orlowska.

 

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В лучших традициях сюрреализма: Сны о загадочных девушках на картинах с фэнтезийными сюжетами

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В лучших традициях сюрреализма: Сны о загадочных девушках на картинах с фэнтезийными сюжетамиПодписаться на мой Instagram
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