В лучших традициях сюрреализма: Сны о загадочных девушках на картинах с фэнтезийными сюжетами

Сюрреалистические образы Марты Орловской.

Лунный сад. Автор: Marta Orlowska.

Она любит день и ночь. Автор: Marta Orlowska.

Тот день, когда она сожгла все свои плохие воспоминания. Автор: Marta Orlowska.

Девушка , которая слишком много мечтала. Автор: Marta Orlowska.

Тёплая осень. Автор: Marta Orlowska.

Девушка со стрекозой. Автор: Marta Orlowska.

Когда она пела громко. Автор: Marta Orlowska.

За тайной завесой. Автор: Marta Orlowska.

Представьте себе. Автор: Marta Orlowska.

Под тыквенным деревом. Автор: Marta Orlowska.

Потерянная жемчужина. Автор: Marta Orlowska.

Сад наслаждений. Автор: Marta Orlowska.

Маскарад. Автор: Marta Orlowska.

Сладкие сны. Автор: Marta Orlowska.

День голубой бабочки. Автор: Marta Orlowska.

Светлый сон. Автор: Marta Orlowska.