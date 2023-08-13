В лучших традициях сюрреализма: Сны о загадочных девушках на картинах с фэнтезийными сюжетами

Сюрреалистические образы Марты Орловской.
Вдохновлённая красотой в любом её проявлении, польская фотохудожница Марта Орловская (Marta Orlowska) создаёт такие образы и таинственные сюрреалистические миры, глядя на которые испытываешь как минимум эстетическое удовольствие. В её работах оживает волшебная сказка с закрученным сюжетом, где главные героини не так безобидны и просты, как кажется на первый взгляд.
У Марты всегда был живой интерес к живописи, используя карандаши, акрил, уголь, масло, а так же занятие мозаикой и другие увлечения, она создавала свои удивительные миры, населённые дивными существами, зачастую предстающими в женском облике. В настоящее время, совмещая фотографию с цифровой живопись, она продолжает творить сюрреалистические картины, полные новых деталей, чувств и переживаний. И, несмотря на то, что её творчество не ново для зрителя, тем не менее, оно не перестаёт привлекать заинтересованные, а порой и вовсе восторженные взгляды. Казалось бы, что уже никого не удивишь миловидными, загадочными девушками, из чьих тел прорастают спутанные стебли, цветы и шипы. Но результат на лицо и поклонников подобного творчества ежедневно становится всё больше и больше. Быть может, дело вовсе не в приевшихся глазу девицах, а в самой атмосфере, которую создаёт автор, вкладывая в неё частичку своей души и настроение?
Лунный сад. Автор: Marta Orlowska.
Она любит день и ночь. Автор: Marta Orlowska.
Тот день, когда она сожгла все свои плохие воспоминания. Автор: Marta Orlowska.
Девушка, которая слишком много мечтала. Автор: Marta Orlowska.
Тёплая осень. Автор: Marta Orlowska.
Девушка со стрекозой. Автор: Marta Orlowska.
Когда она пела громко. Автор: Marta Orlowska.
За тайной завесой. Автор: Marta Orlowska.
Представьте себе. Автор: Marta Orlowska.
Под тыквенным деревом. Автор: Marta Orlowska.
Потерянная жемчужина. Автор: Marta Orlowska.
Сад наслаждений. Автор: Marta Orlowska.
Маскарад. Автор: Marta Orlowska.
Сладкие сны. Автор: Marta Orlowska.
День голубой бабочки. Автор: Marta Orlowska.
Светлый сон. Автор: Marta Orlowska.
В ожидании чудес. Автор: Marta Orlowska.
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