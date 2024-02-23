Как из грузовых контейнеров построить экологичный и привлекательный дом

Контейнерный дом Eco Friendly Home – яркий пример устойчивости, экологичности и современного дизайна (Эстерильос-Эсте, Коста-Рика).

В Коста-Рике контейнерная архитектура является ведущим направлением в развитии строительной индустрии.

Списанные контейнеры были дополнены другими архитектурными элементами, благодаря чему дом получился довольно просторным (Eco Friendly Home, Коста-Рика). | Фото: livinginacontainer.com.

Экологичный и современный контейнерный дом с видом на Тихий океан станет уютным местом отдыха для большой семьи или прекрасным вариантом мини-отеля (Eco Friendly Home, Коста-Рика). | Фото: 2costaricarealestate.com.

Приподнятый проветриваемый фасад и большая крыша предохраняют контейнерный дом от перегрева (Eco Friendly Home, Коста-Рика). | Фото: livinginacontainer.com.

Оригинальная конфигурация контейнерного дома обеспечивает открытыми площадками, переходами, обширными террасами и балконами (Eco Friendly Home, Коста-Рика).

Дизайн интерьера, продуманный до мелочей, может похвастаться просторной и открытой планировкой (Eco Friendly Home, Коста-Рика). | Фото: 2costaricarealestate.com.

Обеденная зона с оригинальным столом станет прекрасным местом для организации шумных вечеринок или семейных ужинов (Eco Friendly Home, Коста-Рика). | Фото: 7thheavenproperties.com.

Из спальных комнат и балконов открывается захватывающий вид на океан (Eco Friendly Home, Коста-Рика).

Гостевая спальня более изолирована от остальных помещений контейнерного дома (Eco Friendly Home, Коста-Рика).

Из каждой спальни есть выход на собственный балкон, при этом на обширном участке имеется бассейн с павильоном и зоной отдыха под открытым небом (Eco Friendly Home, Коста-Рика).