Как из грузовых контейнеров построить экологичный и привлекательный дом

В Коста-Рике, известной своей приверженностью к экологически чистому образу жизни, контейнерная архитектура, в дизайне которой сочетаются современные тенденции и райская красота природы, является ведущим направлением в развитии строительной индустрии. Благоприятные климатические условия способствуют появлению интереснейших проектов контейнерных домов, поражающих причудливыми конфигурациями, функциональностью и максимальной устойчивостью. Eco Friendly Home – один из примеров того, как мастерство проектировщиков и яркое окружение, влияющее на формы и распределение жилых зон, позволили создать удивительный шедевр.
Контейнерный дом Eco Friendly Home – яркий пример устойчивости, экологичности и современного дизайна (Эстерильос-Эсте, Коста-Рика).
Коста-Рика – уникальнейшая страна, расположенная между двух континентов, может похвастаться мягким климатом и просто умопомрачительной природой, вне зависимости от того, где она находится, на самом побережье или в глубине крошечного государства. Учитывая этот факт неудивительно, что архитекторы стремятся создавать проекты, ориентированные на устойчивость и максимальную экологичность, ведь окружающий ландшафт, особенно в природной зоне, выгодно подчеркивает даже самый заурядный дизайн.
В Коста-Рике контейнерная архитектура является ведущим направлением в развитии строительной индустрии.
Списанные контейнеры были дополнены другими архитектурными элементами, благодаря чему дом получился довольно просторным (Eco Friendly Home, Коста-Рика). | Фото: livinginacontainer.com.
Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что в этой части Америки наиболее развито строительство с использованием грузовых контейнеров, признанное наиболее экономичным и экологичным. Хотя встречаются проекты, которые сильно бюджетными и не назовешь, зато окружающая среда при этом никак не страдает. Взять, к примеру, загородную контейнерную резиденцию Eco Friendly Home, разработанную местной дизайнерской студией Terraverde Construction. Расположенная в живописнейшем месте, в природной зоне Эстерильос-Эсте, граничащей с побережьем Тихого океана, новая структура демонстрирует мастерство разработчиков, которые сделали все возможное, чтобы максимально открыть виды на роскошный пейзаж и сделать жизнь более комфортной.
Экологичный и современный контейнерный дом с видом на Тихий океан станет уютным местом отдыха для большой семьи или прекрасным вариантом мини-отеля (Eco Friendly Home, Коста-Рика). | Фото: 2costaricarealestate.com.
Структурные особенности контейнерного дома: Основой конструкции стильного загородного дома являются пять 40-футовых бывших в употреблении морских контейнеров (полезная площадь одного контейнера в пределах 28 кв. метров). Авторы проекта предпочли скомбинировать пространства, чтобы дом получился более вместительным и надежным. Для этого установили два контейнера внизу в длину друг за другом, а над ними – еще три, создав консольную структуру, поскольку контейнеры укладывали поперек. Свисающая часть, опирающаяся на опорные колонны, отлитые на месте из железобетона и стальную раму, образует навесы над террасами, что позволяет без дополнительных затрат увеличить количество зон отдыха на свежем воздухе. Одно из пространств огородили стеклянными рамами, что позволило обустроить летнюю кухню и обеденную зону, которые прекрасно защищены от ветра и дождя, при этом они полностью залиты светом и не мешают прекрасному обзору.
Приподнятый проветриваемый фасад и большая крыша предохраняют контейнерный дом от перегрева (Eco Friendly Home, Коста-Рика). | Фото: livinginacontainer.com.
Стоит отметить, что это не единственное расширение пространства за счет внедрения дополнительных архитектурных элементов. На втором уровне контейнеры закрепили так, чтобы можно было увеличить помещения спальных комнат, ведь их ширина в 2,4 метра ограничивает маневренность и может вызывать давящее чувство. Отступы между стальными «коробками» закрыли бетонными плитами так, чтобы создавалось впечатление, что контейнеры располагаются в шахматном порядке. Зрительная иллюзия усиливается еще и за счет выступающих платформ балконов и оригинальной двухслойной крыши, уходящей далеко за фасадные стены.
Оригинальная конфигурация контейнерного дома обеспечивает открытыми площадками, переходами, обширными террасами и балконами (Eco Friendly Home, Коста-Рика).
Дизайн интерьера, продуманный до мелочей, может похвастаться просторной и открытой планировкой (Eco Friendly Home, Коста-Рика). | Фото: 2costaricarealestate.com.
Поскольку площадь крыши значительно превышает размеры самого строения (включая выступающие балконы и террасы), удалось создать достаточно большие козырьки, защищающие как от потоков дождя (прибрежная территория подвержена обилию осадков), так и от палящих солнечных лучей. Также стоит отметить, что крышу подняли достаточно высоко, создав продуваемое чердачное пространство, зашитое вагонкой так, чтобы избежать перегрева металлоконструкций.
Обеденная зона с оригинальным столом станет прекрасным местом для организации шумных вечеринок или семейных ужинов (Eco Friendly Home, Коста-Рика). | Фото: 7thheavenproperties.com.
При оформлении внутреннего пространства использовали листы гипсокартона, панели из натурального дерева, чтобы интерьер получился современным и стильным. Выбранные отделочные материалы, также позволяют избегать перегрева помещений, что совсем немаловажно в условиях жаркого климата. Кстати сказать, само строение и окна размещены так, чтобы можно было устраивать перекрестное проветривание, наполняющее дом свежим прохладным воздухом без использования сплит-систем, что в свою очередь позволяет экономить энергоресурсы.
Из спальных комнат и балконов открывается захватывающий вид на океан (Eco Friendly Home, Коста-Рика).
Гостевая спальня более изолирована от остальных помещений контейнерного дома (Eco Friendly Home, Коста-Рика).
Если говорить о планировке, то двухэтажный дом может похвастаться гостиной-столовой открытой планировки, кухней, тремя комфортными спальнями и четырьмя ванными комнатами. Одна из спальных комнат находится в наибольшей изоляции, из нее есть прямой доступ как в ванную, так и на открытый балкон, поэтому ее можно использовать в качестве гостевых апартаментов. Стоит отметить, что при оформлении всех этих пространств особое внимание уделили масштабному остеклению и экологически чистым/природным материалам, чтобы минимизировать выброс углерода в атмосферу и обеспечить здоровый микроклимат жильцам или отдыхающим.
Из каждой спальни есть выход на собственный балкон, при этом на обширном участке имеется бассейн с павильоном и зоной отдыха под открытым небом (Eco Friendly Home, Коста-Рика).
На данный момент у роскошного контейнерного дома нет владельца, он выставлен на продажу, но его месторасположение (Тихоокеанское побережье и лучший пляж Коста-Рики), обширный участок земли (0,5 гектара), соседство с популярным курортом (Toji), оформление и довольно большая площадь строения (182 кв. м) дает основание полагать, что сумма в 399 тыс. долларов не окажется слишком высокой для потенциальных покупателей.
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