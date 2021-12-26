Как быстро убрать кости из селёдки

Чистить селёдку для салатов — процесс небыстрый и непростой. Однако можно попробовать облегчить себе жизнь одним нехитрым трюком!



Очистите селёдку от кожи. Разделите хвостик пополам, возьмитесь за каждую половинку двумя руками. Держа крепко хвост, перекрутите селёдку в воздухе вокруг своей оси вперёд.







Теперь просто потяните половинки в противоположные друг от друга стороны.



Косточки автоматически останутся только на одной половинке. На второй может остаться всего парочка костей, которые легко убрать. Простой и быстрый способ, попробуйте обязательно!





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