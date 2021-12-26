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Как быстро убрать кости из селёдки

Чистить селёдку для салатов — процесс небыстрый и непростой. Однако можно попробовать облегчить себе жизнь одним нехитрым трюком!
Как быстро убрать кости из селёдки
Очистите селёдку от кожи. Разделите хвостик пополам, возьмитесь за каждую половинку двумя руками. Держа крепко хвост, перекрутите селёдку в воздухе вокруг своей оси вперёд.

Как быстро убрать кости из селёдки

Теперь просто потяните половинки в противоположные друг от друга стороны.
Как быстро убрать кости из селёдки
Косточки автоматически останутся только на одной половинке. На второй может остаться всего парочка костей, которые легко убрать. Простой и быстрый способ, попробуйте обязательно!

Как быстро убрать кости из селёдки
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Костиселёдка
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