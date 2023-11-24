7 очень странных заказов из телемагазина, которые вынесут мозг любому

Зло из телемагазинов.
Каждый, у кого в доме есть телевизор, прекрасно знаком с такой разновидностью рекламы, как «магазин на диване». Это когда под соусом из красноречивых слов и обещаний «сделать жизнь проще» почти вот как прямо сейчас нам пытаются «впарить» вещи откровенно бесполезные и не имеющие какой-нибудь подлинной практической ценности. В этом обзоре - самые странные из них.
1. Шорты для похудения с сауной
Штаны для отказа от походов в сауну.
Одеваем, выставляем нужную температуру и сразу же начинаем получать невероятную пользу для живота, бедер, ягодиц и талии. Во всяком случае, в этом нас пытаются убедить те, кто продаёт это «чудо». Работают штаны от розетки, а значит, на протяжении всей процедуры похудения придется сидеть рядом с ней. Никаких походов к холодильнику! Хотя, возможно, так и было задумано.
2. Говорящий держатель для туалетной бумаги
Шутки ради можно поставить в туалет.
Вам слишком одиноко в туалете? Сразу захватывают мрачные мысли и безысходности бытия? Остро нуждаетесь в общении, даже в такой интимный гигиенический момент? Приобретите говорящий держатель для туалетной бумаги и больше не скучайте. Можно записывать не только голоса, но и любимую музыку!
3. Магнит для удаления жира
Говорят, что вещь полезная.
Тема борьбы с лишним весом, наверное, одна из самых любимых среди торгашей из «Магазинов на диване». Впрочем, этот магнит предназначен вовсе не для вашего живота или ягодиц, он предназначен для борьбы с жиром на ранней стадии. Производитель утверждает, что гаджет убирает лишний жир из любых продуктов питания.
4. Держатель для груди
Спокойной ночи.
Предположим, что вы - женщина с большой грудью и каждый божий день спите на боку. Что в этом такого? Нет, не нужно спрашивать! Нужно просто позвонить и купить этот замечательный держатель для груди, который сделает сон более «естественным». Как же без них раньше жили-то…
5. Пуш-ап для ягодиц
Не нужен тебе тренажерный зал.
Слишком маленькая попа? Не нужно дорогостоящих имплантантов! Не нужно посещений тренажерного зала и утомительных упражнений. Достаточно купить вот такой набор. Использовать нужно со строгим соблюдением всех пунктов инструкции.
6. Кружевной щиток
Если ты стесняешься, что можно вот так.
Создатели этого «замечательного» аксессуара полагают, что если женщина носит одежду с солидным вырезом, то ее это почему-то должно смущать. Вот и предлагают купить специальный защитный щиток, который будет крепиться к нижнему белью и делать внешний вид более приличным. Удивительно, но кто-то это покупает. Не проще ли надеть что-то другое?
7. Охлаждающая подушка
Не гори по ночам.
Продавцы этой подушки утверждают, что она поможет тем, кто чувствует себя «горящим по ночам». Я знаю только одно: если чувствуешь что горишь ночью, то тебе, скорее всего, нужен огнетушитель, служба спасения или хотя бы крик из окна «Помогите!».
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