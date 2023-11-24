7 очень странных заказов из телемагазина, которые вынесут мозг любому

Зло из телемагазинов.

1. Шорты для похудения с сауной

Штаны для отказа от походов в сауну.

2. Говорящий держатель для туалетной бумаги

Шутки ради можно поставить в туалет.

3. Магнит для удаления жира

Говорят, что вещь полезная.

4. Держатель для груди

Спокойной ночи.

5. Пуш-ап для ягодиц

Не нужен тебе тренажерный зал.

6. Кружевной щиток

Если ты стесняешься, что можно вот так.

7. Охлаждающая подушка

Не гори по ночам.