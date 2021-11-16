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«Просто Мария», «Санта-Барбара» и не только: Как сложились судьбы актёров, исполнивших главные роли


Чем занимаются актёры сегодня?

Чем занимаются актёры сегодня?

Появление первых мыльных опер на советских телеэкранах сразу же привлекло внимание зрителей к данному жанру. Пылкие страсти, роскошные интерьеры, запутанный сюжет и неожиданные повороты судьбы героев делали сериалы хитом показов, а рейтинги сериалов достигали невиданных высот. Актёры, игравшие главные роли, пользовались оправданной популярностью. Что стало с некоторыми из них сегодня, где они и чем занимаются?

«Санта-Барбара»


Фото: www.tabloid.net.ru


Сериал в России показывали с 1993 по 2002 год, при этом начали его с 217 серии, а закончили на 2040 вместо 2137. Основных персонажей, разделённых на семейства, насчитывалось более 80, эпизодических – более 130 и плюс еще почти 20 детских ролей.

СиСи Кэпвелл — Джед Аллан
«Просто Мария», «Санта-Барбара» и не только: Как сложились судьбы актёров, исполнивших главные роли


Роль СиСи Кэпвелла играли шесть актёров, но наиболее запомнился зрителю Джед Аллен. Сегодня ему 81 год, супруга, с которой он прожил вместе более 40 лет, скончалась. Актёр постоянно живёт в Южной Калифорнии, увлекается музицированием на рояле и банджо, любит путешествия и игру в боулинг и гольф.

Келли Кэпвелл – Робин Райт
Келли Кэпвелл – Робин Райт. / Фото: www.fishki.net

Келли Кэпвелл – Робин Райт. / Фото: www.fishki.net

Участие в сериале обеспечило актрисе хороший старт для построения успешной карьеры в кино, подарило премию «Золотой глобус» за роль в сериале «Карточный домик» в 2013 году.
А в марте 2018 года Робин Райт обеспечила себе внимание прессы в связи с очередным замужеством. Избранником актрисы, которой сегодня исполнилось уже 52 года, стал 31-летний Клементин Жиро, менеджер дома моды Yves Saint Laurent.

София Кэпвелл — Джудит МакКоннелл
София Кэпвелл — Джудит МакКоннелл. / Фото: www.mainfun.ru

София Кэпвелл — Джудит МакКоннелл. / Фото: www.mainfun.ru

Сегодня актрисе 74 года, она остаётся востребованной в кино и на телевидении. К сожалению, личная жизнь Джедит не сложилась, ей так и не удалось выйти замуж, а появиться на свет её дочери в 1990 году помогла суррогатная мама.

Иден Кэпвелл Кренстон Кастильо — Марси Уолкер
Иден Кэпвелл Кренстон Кастильо — Марси Уолкер. / Фото: www.foboxs.com

Иден Кэпвелл Кренстон Кастильо — Марси Уолкер. / Фото: www.foboxs.com

Актриса пять раз была замужем, после завершения работы в «Санта-Барбаре» снялась ещё в нескольких сериалах. Достигнув пенсионного возраста, оставила кинематограф ради пасторского служения в Оклахоме.

Круз Кастильо — Эй Мартинес
Круз Кастильо — Эй Мартинес. / Фото: www.bel.kp.ru

Круз Кастильо — Эй Мартинес. / Фото: www.bel.kp.ru

Эй Мартинес, которому в сентябре исполнится 70, продолжает заниматься любимым делом, не отказываясь от ролей в кино. После краткосрочного брака с коллегой по профессии, вот уже более 35 лет состоит в браке с Лесли Брайанс, с которой у актёра трое детей.

 

«Просто Мария»


Фото: www.uapoker.info


Сериал демонстрировался на постсоветском пространстве в начале 90-х годов, за судьбой простой девушки из провинции следили с особым вниманием.

Мария – Виктория Руффо
Мария – Виктория Руффо. / Фото: www.starposts.ru

Мария – Виктория Руффо. / Фото: www.starposts.ru

Актрисе скоро исполнится 56 лет и она продолжает пользоваться популярностью в Мексике. Она успешна как в кино, так и на театральных подмостках. Состоит во втором браке. С первым мужем расстались в 1996 году, когда их сыну Хосе Эдуардо исполнилось всего 4 года. Нынешний супруг Виктории – политик Омар Файяд, в браке с которым родились близнецы Виктория и Ануар.

Хуан Карлос – Мануэль Саваль
Хуан Карлос дель Вильяр; Мануэль Саваль. / Фото: www.yaplakal.com

Хуан Карлос дель Вильяр; Мануэль Саваль. / Фото: www.yaplakal.com

Успешно снимался в телевизионных новеллах компании Televisa, с 1985 по 2000 год несколько раз номинировался на премию TVyNovelas. Два года боролся с онкологическим заболеванием гортани, но в июне 2009 года болезнь победила.

Виктор Каррено – Хайме Гарса
Виктор Каррено – Хайме Гарса. / Фото: www.peopletalk.ru

Виктор Каррено – Хайме Гарса. / Фото: www.peopletalk.ru

Хайме Гарса пользуется популярностью на родине не только как актёр, но ещё и как певец. На его счету более 20 альбомов и свыше 500 песен. Смог оправиться в 2010 году после перенесённого инсульта, но в 2016 из-за сахарного диабета ему ампутировали ногу. Проблемы со здоровьем заставили его оставить актёрскую и эстрадную карьеру, в настоящее время передвигается с помощью инвалидной коляски.

 

«Клон»


Фото: www.golos.blog

Фото: www.golos.blog

Один из самых успешных бразильских сериалов начала XXI века, затрагивающий проблемы клонирования, наркозависимости и показывающий мусульманский уклад жизни.

Ивети Симас - Вера Фишер
Ивети Симас - Вера Фишер. / Фото: www.kolyan.net

Ивети Симас - Вера Фишер. / Фото: www.kolyan.net

Несколько лет лечилась от наркотической зависимости, после окончания реабилитации смогла вернуть себе родительские права на единственного сына и вернуться в актёрскую профессию.

Лукас Феррас, Диогу Феррас, Леандро Эдвалду (Лео) да Силва - Мурилу Бенисиу
Лукас Феррас - Мурилу Бенисиу. / Фото: www.afisha.tochka.net

Лукас Феррас - Мурилу Бенисиу. / Фото: www.afisha.tochka.net

Мурило Бениску вполне состоялся в профессии, снимается в сериалах. Имеет двоих внебрачных сыновей, гражданской супругой его является Дебора Фалабелла, сыгравшая в «Клоне» дочь Лукаса Ферраса.

 

«Богатые тоже плачут»


Фото: www.u-mama.ru

Фото: www.u-mama.ru

Перипетии судьбы бедной девушки, вынужденной скитаться из-за злой мачехи, пользовался просто невероятной популярностью и был вторым сериалом, показанным в Советском Союзе. 248 серий зрители увлечённо наблюдали за экранной жизнью полюбившихся героев.

Марианна Вильяреаль де Сальватьерра – Вероника Кастро
Марианна Вильяреаль де Сальватьерра – Вероника Кастро. / Фото: www.worldi.ru

Марианна Вильяреаль де Сальватьерра – Вероника Кастро. / Фото: www.worldi.ru

Вероника Кастро построила вполне удачную карьеру актрисы и певицы, пробовала себя в роли продюсера. Замужем не была, но никогда не страдала из-за отсутствия внимания со стороны мужчин, а все её романы были поводом для обсуждений и слухов. Открыла собственную сеть магазинов и занимается выпуском именной косметики «Veronica Castro».

Луис Альберто Сальватьерра - Рохелио Герра
Луис Альберто Сальватьерра - Рохелио Герра. / Фото: www.vinegred.ru

Луис Альберто Сальватьерра - Рохелио Герра. / Фото: www.vinegred.ru

Актёр был успешен в кино и театре, в 2013 году решил играть только на театральной сцене. 18 февраля 2018 года скончался на 82 году жизни из-за остановки сердца.

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«Просто Мария», «Санта-Барбара» и не только: Как сложились судьбы актёров, исполнивших главные роли

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«Просто Мария», «Санта-Барбара» и не только: Как сложились судьбы актёров, исполнивших главные ролиПодписаться на мой Instagram

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