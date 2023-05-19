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10 старых игровых приставок, положивших начало игровой индустрии

Игрова́я приста́вка — специализированное электронное устройство, разработанное и созданное для видеоигр. Обычно, устройством вывода такой техники является телевизор или, реже, компьютерный монитор — именно поэтому такие устройства и называют приставками, так как они приставляются к независимому устройству отображения. Сейчас мир покоряют многобюджетные шутеры и красочные аркады. А как же мы все-таки дошли до этого?


1. Magnavox Odyssey





Год выпуска - 1972. Magnavox Odyssey — первая в мире домашняя игровая приставка, выпущенная в мае 1972 года. История Magnavox Odyssey началась летом 1966 года, когда Ральф Баер начал работать над приставкой к телевизору, с помощью которой можно было бы играть дома. В сентябре он уже имел план своих действий и блок-схему игры для двух человек.С марта 1972 года Magnavox Odyssey стала продаваться в магазинах по цене 99,95 долларов США.

 

1. Magnavox Odyssey Игровые приставки, игры, компьютеры, технологии






2. Pong Atari





Год выпуска - 1975.Pong — серия игровых приставок производства Atari, выпускалась с 1975 по 1977 год. Приставки продавались под марками Atari и Sears Tele-Games.В 1973 году инженер Atari, Гарольд Ли предложил создать домашнюю версию игрового автомата Pong. Разработка приставки была начата в начале 1974 года тремя конструкторами: Гарольдом Ли, Аланом Алкорном и Бобом Брауном, — и в конце года консоль была создана.

2. Pong Atari Игровые приставки, игры, компьютеры, технологии





3. Coleco Telstar





Год выпуска - 1976. Telstar — серия игровых приставок производства Coleco, основу составляли клоны консоли Pong компании Atari. Первая модификация Telstar выпущена в 1976 году.В 1975 году два инженера шотландского отделения компании General Instruments разработали игровой чип. У данного чипа было несколько плюсов: во-первых, он представлял собой практически готовое изделие (требовалось очень мало дополнительных компонентов для создания полноценной игровой приставки), а во-вторых, он позволял запускать шесть игр с несколькими уровнями сложности.Приставка достаточно быстро стала популярной; Coleco создала и выпустила 15 модификаций консоли, из них 11 — основанных на чипе AY-3-8500 (и его версиях 8510 и 8512). Различия между ними заключались лишь в количестве игр и уровней сложности, комплектации приставки, а также в способе вывода изображения, которое могло быть цветным или чёрно-белым.

3. Coleco Telstar Игровые приставки, игры, компьютеры, технологии





4. Fairchild Channel F





Год выпуска - 1976. Вторая в мире игровая приставка со сменными играми на картриджах и первая приставка с картриджем, содержащим программу.Приставка была выпущена компанией Fairchild Semiconductor в августе 1976 года под названием Video Entertainment System (VES), по розничной цене в 169.95 долларов США.Приставка построена на микропроцессоре Fairchild F8, созданном Робертом Нойсом  до того, как он покинул Fairchild, чтобы основать собственную компанию — Intel. Процессор F8 был довольно сложен по сравнению с типичными интегральными микросхемами того времени, и имел больше входов/выходов чем другие чипы того времени.

4. Fairchild Channel F Игровые приставки, игры, компьютеры, технологии





5. RCA Studio II





Год выпуска - 1977. RCA Studio II — игровая консоль, разработанная компанией RCA и выпущенная в январе 1977 года. Графика консоли была чёрно-белой и напоминала графику более ранней Atari Pong. Консоль не имела джойстика или подобного игрового контроллера, вместо этого в корпус консоли быа встроена 10-кнопочная клавиатура.Среди особенностей консоли было наличие пяти встроенных игр и питание консоли через шнур для подключения к антенному гнезду телевизора. Такой способ подключения был чрезвычайно редким и впоследствии не встречался до выхода игровой консоли Atari 5200.

5. RCA Studio II Игровые приставки, игры, компьютеры, технологии





6. Atari 2600





Год выпуска - 1977.Atari VCS, позже названная Atari 2600 появилась на Рождество 1977 и стала доминирующей игровой приставкой конца 1970-х — начала 1980-х. Она стала первой успешной приставкой с играми на картриджах. В 1980-х в США слово «Atari» воспринималось как синоним «Atari 2600». Модель обычно поставлялась с двумя джойстиками или paddle-контроллерами, и одной игрой — Pac-Man.

6. Atari 2600 Игровые приставки, игры, компьютеры, технологии





7. Magnavox Odyssey²





Год выпуска -1978. Magnavox Odyssey² — игровая приставка, выпущенная в 1978 году.В начале 1970-х компания Magnavox была инноватором индустрии домашних видеоигр. Они начали очень удачно, представив на рынке игровую приставку Odyssey, за которой последовало несколько моделей с некоторыми технологическими модификациями. В 1978 году Magnavox выпустила Odyssey², свою вторую игровую консоль, которую относят ко второму поколению игровых систем.

7. Magnavox Odyssey² Игровые приставки, игры, компьютеры, технологии





8. Intellivision





Год выпуска - 1980. Intellivision — игровая приставка, выпущенная на рынок компанией Mattel в 1979 году. Разработка консоли началась в 1978 году, менее чем через год после выхода её основного конкурента — Atari 2600. Название «Intellivision» составлено из слов «intelligent television» — «интеллектуальное телевидение».Создание Intellivision началось, как и в случае с многими другими игровыми приставками 80-х годов, под влиянием высоких продаж Atari. Сбросить короля с трона, компания Mattel намеревалась при помощи достаточно продвинутой по тем временам графики, неплохих игр и главной фишки — дополнительной клавиатуры, превращавшей детскую игрушку в домашний компьютер.

8. Intellivision Игровые приставки, игры, компьютеры, технологии





9. Vectrex





Год выпуска - 1982.Vectrex — 8-битная игровая консоль, разработанная GCE, позже купленная Milton Company. «Vectrex» уникальна тем, что это единственная игровая консоль, использующая векторный монитор; ни одна другая система не использовала подобную конфигурацию. «Vectrex» продавалась с 1982 года по цене в 199 долл. Продажи устройства прекратились в 1984, во время спада на рынке игровых консолей.В отличие от большинства конкурентов, подключаемых к бытовому телевизору для передачи растрового изображения, «Vectrex» имел свой встроенный монитор, изображающий векторную графику.

9. Vectrex Игровые приставки, игры, компьютеры, технологии





10. Arcadia 2001





Год выпуска - 1982. Arcadia 2001 — 8-битная игровая консоль второго поколения, выпущенная компанией Emerson Radio Corporation. Компания Emerson подала в суд на Arcadia Corporation по причине нарушения торгового знака, вынудив её изменить своё название на Starpath. Emerson лицензировала Arcadia 2001 многим компаниям по всему миру, что привело к выпуску более 30 версий консоли.Так начался золотой век эры игровых приставок. Как же много шагов еще предстояло технологиям, чтобы доползти до сегодняшних времен.)

10. Arcadia 2001 Игровые приставки, игры, компьютеры, технологии








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