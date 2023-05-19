10 старых игровых приставок, положивших начало игровой индустрии

Игрова́я приста́вка — специализированное электронное устройство, разработанное и созданное для видеоигр. Обычно, устройством вывода такой техники является телевизор или, реже, компьютерный монитор — именно поэтому такие устройства и называют приставками, так как они приставляются к независимому устройству отображения. Сейчас мир покоряют многобюджетные шутеры и красочные аркады. А как же мы все-таки дошли до этого?
1. Magnavox Odyssey
Год выпуска - 1972. Magnavox Odyssey — первая в мире домашняя игровая приставка, выпущенная в мае 1972 года. История Magnavox Odyssey началась летом 1966 года, когда Ральф Баер начал работать над приставкой к телевизору, с помощью которой можно было бы играть дома. В сентябре он уже имел план своих действий и блок-схему игры для двух человек.С марта 1972 года Magnavox Odyssey стала продаваться в магазинах по цене 99,95 долларов США.
2. Pong Atari
Год выпуска - 1975.Pong — серия игровых приставок производства Atari, выпускалась с 1975 по 1977 год. Приставки продавались под марками Atari и Sears Tele-Games.В 1973 году инженер Atari, Гарольд Ли предложил создать домашнюю версию игрового автомата Pong. Разработка приставки была начата в начале 1974 года тремя конструкторами: Гарольдом Ли, Аланом Алкорном и Бобом Брауном, — и в конце года консоль была создана.
3. Coleco Telstar
Год выпуска - 1976. Telstar — серия игровых приставок производства Coleco, основу составляли клоны консоли Pong компании Atari. Первая модификация Telstar выпущена в 1976 году.В 1975 году два инженера шотландского отделения компании General Instruments разработали игровой чип. У данного чипа было несколько плюсов: во-первых, он представлял собой практически готовое изделие (требовалось очень мало дополнительных компонентов для создания полноценной игровой приставки), а во-вторых, он позволял запускать шесть игр с несколькими уровнями сложности.Приставка достаточно быстро стала популярной; Coleco создала и выпустила 15 модификаций консоли, из них 11 — основанных на чипе AY-3-8500 (и его версиях 8510 и 8512). Различия между ними заключались лишь в количестве игр и уровней сложности, комплектации приставки, а также в способе вывода изображения, которое могло быть цветным или чёрно-белым.
4. Fairchild Channel F
Год выпуска - 1976. Вторая в мире игровая приставка со сменными играми на картриджах и первая приставка с картриджем, содержащим программу.Приставка была выпущена компанией Fairchild Semiconductor в августе 1976 года под названием Video Entertainment System (VES), по розничной цене в 169.95 долларов США.Приставка построена на микропроцессоре Fairchild F8, созданном Робертом Нойсом до того, как он покинул Fairchild, чтобы основать собственную компанию — Intel. Процессор F8 был довольно сложен по сравнению с типичными интегральными микросхемами того времени, и имел больше входов/выходов чем другие чипы того времени.
5. RCA Studio II
Год выпуска - 1977. RCA Studio II — игровая консоль, разработанная компанией RCA и выпущенная в январе 1977 года. Графика консоли была чёрно-белой и напоминала графику более ранней Atari Pong. Консоль не имела джойстика или подобного игрового контроллера, вместо этого в корпус консоли быа встроена 10-кнопочная клавиатура.Среди особенностей консоли было наличие пяти встроенных игр и питание консоли через шнур для подключения к антенному гнезду телевизора. Такой способ подключения был чрезвычайно редким и впоследствии не встречался до выхода игровой консоли Atari 5200.
6. Atari 2600
Год выпуска - 1977.Atari VCS, позже названная Atari 2600 появилась на Рождество 1977 и стала доминирующей игровой приставкой конца 1970-х — начала 1980-х. Она стала первой успешной приставкой с играми на картриджах. В 1980-х в США слово «Atari» воспринималось как синоним «Atari 2600». Модель обычно поставлялась с двумя джойстиками или paddle-контроллерами, и одной игрой — Pac-Man.
7. Magnavox Odyssey²
Год выпуска -1978. Magnavox Odyssey² — игровая приставка, выпущенная в 1978 году.В начале 1970-х компания Magnavox была инноватором индустрии домашних видеоигр. Они начали очень удачно, представив на рынке игровую приставку Odyssey, за которой последовало несколько моделей с некоторыми технологическими модификациями. В 1978 году Magnavox выпустила Odyssey², свою вторую игровую консоль, которую относят ко второму поколению игровых систем.
8. Intellivision
Год выпуска - 1980. Intellivision — игровая приставка, выпущенная на рынок компанией Mattel в 1979 году. Разработка консоли началась в 1978 году, менее чем через год после выхода её основного конкурента — Atari 2600. Название «Intellivision» составлено из слов «intelligent television» — «интеллектуальное телевидение».Создание Intellivision началось, как и в случае с многими другими игровыми приставками 80-х годов, под влиянием высоких продаж Atari. Сбросить короля с трона, компания Mattel намеревалась при помощи достаточно продвинутой по тем временам графики, неплохих игр и главной фишки — дополнительной клавиатуры, превращавшей детскую игрушку в домашний компьютер.
9. Vectrex
Год выпуска - 1982.Vectrex — 8-битная игровая консоль, разработанная GCE, позже купленная Milton Company. «Vectrex» уникальна тем, что это единственная игровая консоль, использующая векторный монитор; ни одна другая система не использовала подобную конфигурацию. «Vectrex» продавалась с 1982 года по цене в 199 долл. Продажи устройства прекратились в 1984, во время спада на рынке игровых консолей.В отличие от большинства конкурентов, подключаемых к бытовому телевизору для передачи растрового изображения, «Vectrex» имел свой встроенный монитор, изображающий векторную графику.
10. Arcadia 2001
Год выпуска - 1982. Arcadia 2001 — 8-битная игровая консоль второго поколения, выпущенная компанией Emerson Radio Corporation. Компания Emerson подала в суд на Arcadia Corporation по причине нарушения торгового знака, вынудив её изменить своё название на Starpath. Emerson лицензировала Arcadia 2001 многим компаниям по всему миру, что привело к выпуску более 30 версий консоли.Так начался золотой век эры игровых приставок. Как же много шагов еще предстояло технологиям, чтобы доползти до сегодняшних времен.)
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