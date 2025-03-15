Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

Да ладно вам, кто в детстве не любил раскраски? Что может быть интереснее для ребенка, который любит рисовать, чем разукрашивать яркими цветными карандашами веселые черно-белые картинки из любимых мультфильмов и книжек. Впрочем, есть одна вещь, которую с детскими раскрасками делать категорически нельзя.
У вас не найдется минутки, чтобы поговорить о Сатане?
А вы знали, что для того, чтобы превратиться в бабочку, гусеницам приходится восхвалять дьявола? Глядя на этот рисунок, складывается впечатление, что без кровавого сатанинского обряда бедным насекомым вход в кокон строго запрещен. Да-да, если кто-то когда-то говорил вам, что перед тем, как перейти на новый «жизненный этап», гусеницы просто поглощают тонны пищи и адаптируются к условиям окружающей среды, не верьте им, это все ложь. Вся фишка в поклонении Сатане. Остается лишь искренне надеяться, что это не та самая гусеница, которую Алиса встречала в Стране Чудес. Хотя, кого мы пытаемся обмануть, наверняка, это она.
Горит! Мое тело горит!
Кажется, в муравейнике наступил маленький Апокалипсис, и все его жители пали жертвами очередного маньяка-пиромана, в шаловливые ручки которого не вовремя угодило увеличительное стекло. Прости, муравьишка, но человек, который разрисовывал этот невинный рисунок, явно не желает, чтобы ты еще хоть раз в жизни увидел свою муравьиную жену и детей.
Тсс, это будет наш маленький секрет
Брови действительно меняют все. Дорогие девушки, пожалуйста, запомните этот рисунок и вспоминайте его каждый раз, когда решите поменять что-нибудь в жизни и нарисовать новые брови. Ведь стоило лишь правильно нарисовать брови, и вместо милого плюшевого мишки перед нами уже сидит коварный маньяк-педофил.
Варим мет вместе!
Интересно, что должно быть в голове у взрослого, если взглянув на картинку с мальчиком, который делает масло, его светлую голову посетила неожиданная мысль: «Вау! Да эта картинка будет выглядеть в разы лучше, если вместо жалкого молокопродукта парнишка будет варить настоящий ядреный самодельный мет!». P.S. Вы только посмотрите на это упоротое солнце, нет, правда посмотрите: «С добрым утром, ребятишки! Наступил новый день, самое время варить метамфетимин!».
Попрыгаем через скакалочку?
Да, конечно, кто еще будет так искренне любить вас такими, какими вы есть, и всегда останется с вами, несмотря ни на что, как не глисты? Вот они, лучшие друзья человека, куда там собакам. А если серьезно, то, каким образом котик на оригинальной раскраске собирается прыгать через собственный хвост, это уже само по себе хороший вопрос. А теперь замените хвост гигантским злобным гельминтом, который торчит сами знаете, откуда, и самая веселая игра на свете, несомненно, вам гарантирована (разрушенная психика и сломанный мозг идут в комплекте).
Улыбнись в камеру, детка. Нет, другими губами
Во-первых, зачем изначально было рисовать маленькую девочку в юбке, развевающейся на ветру? Во-вторых, кролик, ты серьезно? Мы, конечно, все прекрасно понимаем, но, кажется, человеку, который изобразил сие произведение искусства с зайчиком-вуайеристом и счастливой, довольной девочкой, действительно не помешала бы маленькая помощь психиатра.
Сжечь ведьму!
Вот до чего доводят людей, извините, то есть, мышей, долгие несчастливые браки. Теперь мы, наконец-то, узнали всю печальную правду о патологических взаимозависимых отношениях Микки и Минни. Что способно лучше открыть нам глаза на истинный потаенный смысл диснеевских мультфильмов, чем не это мрачное предостережение женщинам, которые слишком часто занимаются любовью с мозгом своих мужей? Однажды утром Микки проснулся, понял, что с него хватит, захватил из гаража крепкую веревку и канистру бензина… «Прости, детка, но ты меня заставила!»
Грязные танцы
Без комментариев. Мы уже больше никогда не сможем смотреть «Историю игрушек» прежними глазами. Утешает лишь то, что автор ограничился стрип-клубом и не решил замутить целую серию комиксов по мотивам старого доброго мультфильма. Нет, мы действительно не хотим знать, чем могли бы заниматься долгими зимними вечерами Вуди и Базз Лайтер.
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