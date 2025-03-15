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Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

Да ладно вам, кто в детстве не любил раскраски? Что может быть интереснее для ребенка, который любит рисовать, чем разукрашивать яркими цветными карандашами веселые черно-белые картинки из любимых мультфильмов и книжек. Впрочем, есть одна вещь, которую с детскими раскрасками делать категорически нельзя. Если вам в руки попалась старая добрая детская раскраска с давно полюбившимися многим мультяшными героями, никогда не давайте ее в руки взрослому с руками из нужного места и чрезмерно богатой фантазией. Что бывает в противном случае? Смотрите в нашей статье ниже.

У вас не найдется минутки, чтобы поговорить о Сатане?


Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

А вы знали, что для того, чтобы превратиться в бабочку, гусеницам приходится восхвалять дьявола? Глядя на этот рисунок, складывается впечатление, что без кровавого сатанинского обряда бедным насекомым вход в кокон строго запрещен. Да-да, если кто-то когда-то говорил вам, что перед тем, как перейти на новый «жизненный этап», гусеницы просто поглощают тонны пищи и адаптируются к условиям окружающей среды, не верьте им, это все ложь. Вся фишка в поклонении Сатане. Остается лишь искренне надеяться, что это не та самая гусеница, которую Алиса встречала в Стране Чудес. Хотя, кого мы пытаемся обмануть, наверняка, это она.

Горит! Мое тело горит!


Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

Кажется, в муравейнике наступил маленький Апокалипсис, и все его жители пали жертвами очередного маньяка-пиромана, в шаловливые ручки которого не вовремя угодило увеличительное стекло. Прости, муравьишка, но человек, который разрисовывал этот невинный рисунок, явно не желает, чтобы ты еще хоть раз в жизни увидел свою муравьиную жену и детей.

Тсс, это будет наш маленький секрет


Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

Брови действительно меняют все. Дорогие девушки, пожалуйста, запомните этот рисунок и вспоминайте его каждый раз, когда решите поменять что-нибудь в жизни и нарисовать новые брови. Ведь стоило лишь правильно нарисовать брови, и вместо милого плюшевого мишки перед нами уже сидит коварный маньяк-педофил.

Варим мет вместе!


Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

Интересно, что должно быть в голове у взрослого, если взглянув на картинку с мальчиком, который делает масло, его светлую голову посетила неожиданная мысль: «Вау! Да эта картинка будет выглядеть в разы лучше, если вместо жалкого молокопродукта парнишка будет варить настоящий ядреный самодельный мет!». P.S. Вы только посмотрите на это упоротое солнце, нет, правда посмотрите: «С добрым утром, ребятишки! Наступил новый день, самое время варить метамфетимин!».

Попрыгаем через скакалочку?


Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

Да, конечно, кто еще будет так искренне любить вас такими, какими вы есть, и всегда останется с вами, несмотря ни на что, как не глисты? Вот они, лучшие друзья человека, куда там собакам. А если серьезно, то, каким образом котик на оригинальной раскраске собирается прыгать через собственный хвост, это уже само по себе хороший вопрос. А теперь замените хвост гигантским злобным гельминтом, который торчит сами знаете, откуда, и самая веселая игра на свете, несомненно, вам гарантирована (разрушенная психика и сломанный мозг идут в комплекте).

Улыбнись в камеру, детка. Нет, другими губами


Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

Во-первых, зачем изначально было рисовать маленькую девочку в юбке, развевающейся на ветру? Во-вторых, кролик, ты серьезно? Мы, конечно, все прекрасно понимаем, но, кажется, человеку, который изобразил сие произведение искусства с зайчиком-вуайеристом и счастливой, довольной девочкой, действительно не помешала бы маленькая помощь психиатра.

Сжечь ведьму!


Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

Вот до чего доводят людей, извините, то есть, мышей, долгие несчастливые браки. Теперь мы, наконец-то, узнали всю печальную правду о патологических взаимозависимых отношениях Микки и Минни. Что способно лучше открыть нам глаза на истинный потаенный смысл диснеевских мультфильмов, чем не это мрачное предостережение женщинам, которые слишком часто занимаются любовью с мозгом своих мужей? Однажды утром Микки проснулся, понял, что с него хватит, захватил из гаража крепкую веревку и канистру бензина… «Прости, детка, но ты меня заставила!»

Грязные танцы


Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?
Без комментариев. Мы уже больше никогда не сможем смотреть «Историю игрушек» прежними глазами. Утешает лишь то, что автор ограничился стрип-клубом и не решил замутить целую серию комиксов по мотивам старого доброго мультфильма. Нет, мы действительно не хотим знать, чем могли бы заниматься долгими зимними вечерами Вуди и Базз Лайтер.

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