Легенды 1980-х: группа «Кино», или История о том, как рождалась музыка вне времени

Виктор Цой и группа *Кино* | Фото: primanota.ru
О феномене группы «Кино» написано много, музыкальные критики не устают удивляться тому, что спустя более 20 лет после распада группы она не утратила своей популярности. После трагической гибели Виктора Цоя скептики утверждали, что эпидемия киномании спровоцирована именно этим событием, и поэтому интерес к группе вскоре сойдет на нет. Но самый известный лозунг рок-фанатов 1990-х «Цой жив!» оказался пророческим: эта музыка актуальна и сегодня, песни группы «Кино» исполняют новые рок-кумиры и музыканты-любители. А начиналось все с малого…
Виктор Цой в юности | Фото: kinomannia.ru
Однажды летом 1981 г. участники двух ленинградских бит-групп «Палата № 6» и «Пилигрим» поехали отдыхать в Крым. И там у них возникла идея о создании общей группы под названием «Гарин и гиперболоиды». По возвращении в Ленинград барабанщик Олег Валинский, гитарист Алексей Рыбин и бас-гитарист и автор песен Виктор Цой приступили к репетициям, но Валинского вскоре призвали в армию, и трио превратилось в дуэт.
Виктор Цой | Фото: liveinternet.ru
Группа *Кино* | Фото: photosklad.net
В 1982 г. участники группы познакомились с Борисом Гребенщиковым, который предложил им совместно поработать на студии. Так появилась группа «Кино». Название было выбрано по принципу краткости, емкости и «синтетичности», то есть искусственности. Распространенность и легкость в произношении сыграли при этом гораздо большую роль, чем смысловая нагрузка.
Одна из самых популярных групп 1980-х | Фото: muslib.ru
В начале 1980-х гг. эту группу можно было услышать только на квартирниках, а в 1982 г. «Кино» записали дебютный альбом «45» (он был назван по общей продолжительности в минутах). В записи молодой группе помогали музыканты группы Гребенщикова «Аквариум». В то же время началась активная концертная деятельность. Осенью 1982 г. группа записывается на студии Малого драматического театра, но эту запись выпустят лишь 10 лет спустя под названием «Неизвестные песни Виктора Цоя».
Виктор Цой | Фото: photosklad.net
Виктор Цой | Фото: kinomannia.ru
В начале 1983 г. у Рыбина и Цоя возникли разногласия: Рыбину не нравилось безоговорочное лидерство Цоя, а тот в свою очередь был недоволен тем, что Рыбин исполняет его песни на квартирниках. Лидерские амбиции обоих участников группы стали причиной того, что их сотрудничество прекратилось. Позже Рыбин выступал с группой «Футбол», занимался продюсированием и даже написал книгу «Кино с самого начала».
Группа *Кино* | Фото: photosklad.net
Виктор Цой | Фото: kinomannia.ru
В 1984 г. к Виктору Цою присоединились гитарист Юрий Каспарян, басист Александр Титов и барабанщик Георгий Гурьянов. В этом составе группа записала альбомы «Начальник Камчатки», «Ночь» и «Это не любовь». Популярность группы росла, число концертов увеличивалось, и Титов больше не мог совмещать работу в «Кино» и в «Аквариуме». На его место пришел джазовый гитарист Игорь Тихомиров, и в этом составе коллектив работал до самого конца.
Легендарная рок-группа 1980-х | Фото: kinomannia.ru
Виктор Цой | Фото: kinomannia.ru
В 1986 г. «Кино» совместно с «Аквариумом» и «Алисой» выпустили общий сплит-сборник под названием «Red Wave» («Красная волна»). Этот альбом был вывезен из СССР контрабандой и распространен в Калифорнии количеством в 10 тысяч экземпляров. Это был первый релиз советской рок-музыки на Западе.
Виктор Цой | Фото: kinomannia.ru
Группа *Кино* | Фото: best-pesnya.ru
Но настоящая популярность пришла к Виктору Цою и группе «Кино» после того, как они снялись в фильме Соловьева «Асса», а затем в «Игле» Нугманова. Песня «Перемен!» стала гимном бунтующего поколения конца 1980-х гг. В 1897 г. вышел альбом «Группа крови», который критики назвали наиболее цельной и зрелой работой «Кино». На популярности группы позитивно сказалась и смена имиджа: если раньше в их репертуаре преобладали лирические песни, то в этот период на первый план вышли остро социальные темы и героический пафос, а также ритмическое однообразие и лаконизм инструментальных партий.
Виктор Цой, Джоанна Стингрей и Юрий Каспарян во время поездки в США, 1989 | Фото: foto-history.livejournal.com
Виктор Цой и Юрий Каспарян в Малибу | Фото: ctv.by
В конце 1980-х гг. началась настоящая «киномания». Группа выступает не только в СССР, но и за рубежом. В 1989 г. вышел альбом «Звезда по имени Солнце», группа «Кино» сняла несколько видеоклипов, которые попали в ротацию ведущих телеканалов страны. Казалось бы, впереди их ждут блестящие перспективы. В конце года с ними стал сотрудничать продюсер Юрий Айзеншпис. Группа должна была стать первой советской группой, вышедшей на международный уровень, – планировались концерты в Японии, Европе и США.
Запись нового альбома планировалась во Франции, но перед этим участники группы после выступления в «Лужниках» разъехались летом отдыхать. 15 августа 1990 г., возвращаясь с рыбалки, Виктор Цой разбился в автокатастрофе. Его смерть стала шоком для фанатов. С уходом Цоя группа фактически прекратила свое существование, хотя они завершили и выпустили запланированный альбом.
Виктор Цой у станции метро Кантемировская | Фото: foto-history.livejournal.com
Песни группы «Кино» остаются популярными и по сей день. В 2000 г. был записан двойной трибьют-альбом кавер-версий «Кинопробы», исполненных известными рок-группами. Он сопровождался масштабными концертами, которые прошли с огромным успехом. В 2010 г. прошел фестиваль «20 лет без «Кино».
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