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15 реальных идей, которые помогут обустроить узкий дворик на даче


Запоминающиеся примеры обустройства узкой площадки на даче.

Запоминающиеся примеры обустройства узкой площадки на даче.

На каждой даче есть узкая площадка между домом и ограждением. Обычно это место пустует или используется для хранения разнообразного хлама. Предлагаем исправить ситуацию в этом году и превратить территорию в настоящий оазис.

1. Буйство зелени


Собственный мини-лес. | Фото: Pinterest.

Собственный мини-лес. | Фото: Pinterest.

Чтобы превратить узкий участок в собственный мини-лес, нужно соорудить нехитрую дорожку, например, из щебня и плитки, а по бокам поставить горшки с деревьями и пышными зелеными растениями.

2. Гамак


Стойка с гамаком. | Фото: H GNV.COM.

Стойка с гамаком. | Фото: H GNV.COM.

Любое пространство преобразится, если установить там простую деревянную перголу с гамаком. По мнению Novate.ru, эта конструкция идеально подходит для узких пространств, позволяя создать там укромное местечко для уединенного отдыха.

3. Клумба


Цветущая клумба у дома. | Фото: dailymedicine.co.

Цветущая клумба у дома. | Фото: dailymedicine.co.

Аккуратная клумба с четкими границами - это беспроигрышный вариант обустройства узкой территории у дома. В сочетании с постриженным газоном они станут потрясающим обрамлением любого загородного дома.

4. Четкая структура


Узкое структурированное патио. | Фото: Ландшафтная архитектура.

Узкое структурированное патио. | Фото: Ландшафтная архитектура.

Стильное узкое патио в современном стиле, разделенное на несколько зон с аккуратно постриженным зеленым газоном и высокой деревянной платформой.
На ней можно разместить мягкие диванчики, которые точно станут излюбленными местами для отдыха.

5. Летний душ


Потрясающий летний душ. | Фото: dubais.info.

Потрясающий летний душ. | Фото: dubais.info.

Возможно вы сейчас этого не замечаете, но узкая площадка у вашего дома - идеальное место для сооружения стильного летнего душа. Хотите чтобы все было красиво? Используйте натуральные материалы: камень, щебень и дерево.

6. Простая элегантность


Элегантный внутренний дворик. | Фото: Beautiful Free Images & Pictures.

Элегантный внутренний дворик. | Фото: Beautiful Free Images & Pictures.

Узкий, но тем ни менее очень элегантный внутренний дворик. В нем нет никаких излишеств: изогнутая дорожка, вымощенная тротуарной плиткой, полукруглая скамейка, огромное количество зелени и щебень. В конечном итоге, получилось очень уютное место, защищенное от солнца и утопающее в зелени.

7. Каменная клумба


Клумба из щебня. | Фото: The-Art.

Клумба из щебня. | Фото: The-Art.

Не хотите видеть в своем дворе банальные цветочные клумбы? Novate.ru рекомендует обратить внимание на щебень. Клумба, посыпанная щебнем двух разных видов, с несколькими простыми растениями, станет оригинальным украшением вашей территории.

8. Плиточное патио


Классическое патио с тротуарной плиткой. | Фото: jennymhaineslpc.com.

Классическое патио с тротуарной плиткой. | Фото: jennymhaineslpc.com.

Узкое патио, вымощенное классической квадратной плиткой, с восхитительной деревянной мебелью, зоной барбекю и мягким освещением - прекрасный пример того, что даже очень скромная территория может стать сердцем вашей дачи.

9. Верхний ярус


Двухъярусное патио. | Фото: Garden Ideas.

Двухъярусное патио. | Фото: Garden Ideas.

Если вам кажется, что территория, которой вы располагаете слишком мала для того, чтобы сделать там что-то нормальное, эта идея точно для вас. Не можете разместить все в одной плоскости, берите выше. Второй ярус позволит выиграть несколько дополнительных квадратных метров и станет интересным решением для вашего сада.

10. Дворовая романтика


Очаровательный дворик с гирляндами. | Фото: yandex.ru.

Очаровательный дворик с гирляндами. | Фото: yandex.ru.

Потрясающий в своей простоте дворик, вымощенный крупной неровной плиткой, с круглым столиком, простыми стульями и волшебного освещения в виде нескольких ниток гирлянд. Такое патио станет самым уютным местом для семейных ужинов, романтических вечеров и уединенного отдыха.

11. Извилистые линии


Дорожка с контрастной плиткой. | Фото: Home Decor Ideas.

Дорожка с контрастной плиткой. | Фото: Home Decor Ideas.

Лучший способ преобразить маленькое пространство во дворе, действовать ярко. Извилистая дорожка, выполненная из черной и красной плитки и окруженная цветами.

12. Грифельная доска


Грифельная доска во дворе.| Фото: Pinterest.

Грифельная доска во дворе.| Фото: Pinterest.

Вам кажется, что свободный участок у дома слишком мал, но для ваших маленьких детей он огромен. Установите там большую грифельную доску, сделайте простую дорожку, посадите несколько кустов растений и наслаждайтесь реакцией ваших детей.

13. Парк камней


Каменный сад. | Фото: yandex.ru.

Каменный сад. | Фото: yandex.ru.

Невероятный микс камней разного размера и насыщенной зелени, превратит узкую площадку в закутке в фантастический арт-объект. Возможно кому-то это место покажется мрачным, но это идеальная территория для отдыха от жары и зноя летних дней.

14. Для двоих


Патио для двоих. | Фото: Home Decor Ideas.

Патио для двоих. | Фото: Home Decor Ideas.

Не знаете, что сделать на маленькой площадке? Создавайте там уютное местечко для двоих. Плетистые растения, аккуратная зелень, барбекю, скамейка с мягкими подушками, пара ажурных стульев и маленькие фонарики для освещения - простой набор для реализации задуманного.

15. Эргономичные грядки


Аккуратные приподнятые грядки. | Фото: Pinterest.

Аккуратные приподнятые грядки. | Фото: Pinterest.

Если площадки для отдыха вас не интересуют, задействуйте имеющееся место под грядки. Несколько приподнятых грядок с деревянными бортиками увеличат урожай и позволят с умом использовать каждый сантиметр вашего участка.

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15 реальных идей, которые помогут обустроить узкий дворик на даче

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15 реальных идей, которые помогут обустроить узкий дворик на дачеПодписаться на мой Instagram
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