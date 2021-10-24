15 реальных идей, которые помогут обустроить узкий дворик на даче

Запоминающиеся примеры обустройства узкой площадки на даче.
На каждой даче есть узкая площадка между домом и ограждением. Обычно это место пустует или используется для хранения разнообразного хлама. Предлагаем исправить ситуацию в этом году и превратить территорию в настоящий оазис.
1. Буйство зелени
Собственный мини-лес. | Фото: Pinterest.
Чтобы превратить узкий участок в собственный мини-лес, нужно соорудить нехитрую дорожку, например, из щебня и плитки, а по бокам поставить горшки с деревьями и пышными зелеными растениями.
2. Гамак
Стойка с гамаком. | Фото: H GNV.COM.
Любое пространство преобразится, если установить там простую деревянную перголу с гамаком. По мнению Novate.ru, эта конструкция идеально подходит для узких пространств, позволяя создать там укромное местечко для уединенного отдыха.
3. Клумба
Цветущая клумба у дома. | Фото: dailymedicine.co.
Аккуратная клумба с четкими границами - это беспроигрышный вариант обустройства узкой территории у дома. В сочетании с постриженным газоном они станут потрясающим обрамлением любого загородного дома.
4. Четкая структура
Узкое структурированное патио. | Фото: Ландшафтная архитектура.
Стильное узкое патио в современном стиле, разделенное на несколько зон с аккуратно постриженным зеленым газоном и высокой деревянной платформой. На ней можно разместить мягкие диванчики, которые точно станут излюбленными местами для отдыха.
5. Летний душ
Потрясающий летний душ. | Фото: dubais.info.
Возможно вы сейчас этого не замечаете, но узкая площадка у вашего дома - идеальное место для сооружения стильного летнего душа. Хотите чтобы все было красиво? Используйте натуральные материалы: камень, щебень и дерево.
6. Простая элегантность
Элегантный внутренний дворик. | Фото: Beautiful Free Images & Pictures.
Узкий, но тем ни менее очень элегантный внутренний дворик. В нем нет никаких излишеств: изогнутая дорожка, вымощенная тротуарной плиткой, полукруглая скамейка, огромное количество зелени и щебень. В конечном итоге, получилось очень уютное место, защищенное от солнца и утопающее в зелени.
7. Каменная клумба
Клумба из щебня. | Фото: The-Art.
Не хотите видеть в своем дворе банальные цветочные клумбы? Novate.ru рекомендует обратить внимание на щебень. Клумба, посыпанная щебнем двух разных видов, с несколькими простыми растениями, станет оригинальным украшением вашей территории.
8. Плиточное патио
Классическое патио с тротуарной плиткой. | Фото: jennymhaineslpc.com.
Узкое патио, вымощенное классической квадратной плиткой, с восхитительной деревянной мебелью, зоной барбекю и мягким освещением - прекрасный пример того, что даже очень скромная территория может стать сердцем вашей дачи.
9. Верхний ярус
Двухъярусное патио. | Фото: Garden Ideas.
Если вам кажется, что территория, которой вы располагаете слишком мала для того, чтобы сделать там что-то нормальное, эта идея точно для вас. Не можете разместить все в одной плоскости, берите выше. Второй ярус позволит выиграть несколько дополнительных квадратных метров и станет интересным решением для вашего сада.
10. Дворовая романтика
Очаровательный дворик с гирляндами. | Фото: yandex.ru.
Потрясающий в своей простоте дворик, вымощенный крупной неровной плиткой, с круглым столиком, простыми стульями и волшебного освещения в виде нескольких ниток гирлянд. Такое патио станет самым уютным местом для семейных ужинов, романтических вечеров и уединенного отдыха.
11. Извилистые линии
Дорожка с контрастной плиткой. | Фото: Home Decor Ideas.
Лучший способ преобразить маленькое пространство во дворе, действовать ярко. Извилистая дорожка, выполненная из черной и красной плитки и окруженная цветами.
12. Грифельная доска
Грифельная доска во дворе.| Фото: Pinterest.
Вам кажется, что свободный участок у дома слишком мал, но для ваших маленьких детей он огромен. Установите там большую грифельную доску, сделайте простую дорожку, посадите несколько кустов растений и наслаждайтесь реакцией ваших детей.
13. Парк камней
Каменный сад. | Фото: yandex.ru.
Невероятный микс камней разного размера и насыщенной зелени, превратит узкую площадку в закутке в фантастический арт-объект. Возможно кому-то это место покажется мрачным, но это идеальная территория для отдыха от жары и зноя летних дней.
14. Для двоих
Патио для двоих. | Фото: Home Decor Ideas.
Не знаете, что сделать на маленькой площадке? Создавайте там уютное местечко для двоих. Плетистые растения, аккуратная зелень, барбекю, скамейка с мягкими подушками, пара ажурных стульев и маленькие фонарики для освещения - простой набор для реализации задуманного.
15. Эргономичные грядки
Аккуратные приподнятые грядки. | Фото: Pinterest.
Если площадки для отдыха вас не интересуют, задействуйте имеющееся место под грядки. Несколько приподнятых грядок с деревянными бортиками увеличат урожай и позволят с умом использовать каждый сантиметр вашего участка.
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