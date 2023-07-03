Почему рабочий день состоит именно из 8 часов: кто это придумал

Условия труда были ужасными. /Фото: pinterest.com.au.

Роберт Оуэн. /Фото: wikipedia.org.

Левые и правые пошли от парламента Франции. /Фото: euromag.ru.

1 мая отмечается в память об американских рабочих. /Фото: newspapers.com.

Левые идеи стремительно набирали популярность во всем мире. /Фото: ok.ru.

Рабочие боролись за свои права во всем мире. /Фото: twitter.com.

Борьба левых венчалась социалистической революцией в России. /Фото: yandex.com.

Не все то социализм, что им зовется. /Фото: pikabu.ru.