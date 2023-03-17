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Удобный посев моркови в яичные лотки

Пробовали ли вы когда-нибудь сеять морковь в яичные лотки? Это очень удобно: проведите все подготовительные работы дома, а потом просто вынесите готовые мини-грядки на огород!

Удобный посев моркови в яичные лотки

Слегка намочите яичные лотки. Затем пальцем продавите отверстия.

Удобный посев моркови в яичные лотки

Крышку от яичных лотков используйте как подставку под лоток, пока работаете, чтобы земля не просыпалась. Заполните яичные лотки землей. Высадите морковь, по одной грануле в ячейку. Уберите подставку. Повторите так со всеми лотками. Внимание: поливать ничего не нужно! Земля также должна быть сухой.

Удобный посев моркови в яичные лотки

Теперь перенесите яичные лотки на грядку. Можно просто сложить их один на другой и поставить в ящик. Разложите лотки на грядку для моркови.

Удобный посев моркови в яичные лотки

Присыпьте землей, утрамбуйте ногами.

Удобный посев моркови в яичные лотки
И засыпьте снегом. Больше ничего не нужно делать!
Удобный посев моркови в яичные лотки

Морковка прекрасно прорастает! Это очень удобный и быстрый посев.

Удобный посев моркови в яичные лотки
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Морковьпосадка

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