Удобный посев моркови в яичные лотки

Пробовали ли вы когда-нибудь сеять морковь в яичные лотки? Это очень удобно: проведите все подготовительные работы дома, а потом просто вынесите готовые мини-грядки на огород!







Слегка намочите яичные лотки. Затем пальцем продавите отверстия.







Крышку от яичных лотков используйте как подставку под лоток, пока работаете, чтобы земля не просыпалась. Заполните яичные лотки землей. Высадите морковь, по одной грануле в ячейку. Уберите подставку. Повторите так со всеми лотками. Внимание: поливать ничего не нужно! Земля также должна быть сухой.







Теперь перенесите яичные лотки на грядку. Можно просто сложить их один на другой и поставить в ящик. Разложите лотки на грядку для моркови.







Присыпьте землей, утрамбуйте ногами.





И засыпьте снегом. Больше ничего не нужно делать!





Морковка прекрасно прорастает! Это очень удобный и быстрый посев.





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