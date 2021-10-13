Как голубь пообедал на миллион долларов, а Хрущев утер нос индийским мастерам: Искусство микроминиат

Мотор и часы состоят из 130 деталей. Материал: золото, стекло. М. Сядристый, 1973-1981 гг. «Время». Самые маленькие в мире действующие механические часы, которые размещены в головке золотой стрекозы.Мотор и часы состоят из 130 деталей. Материал: золото, стекло. М. Сядристый, 1973-1981 гг.

«Караван верблюдов внутри конского волоса». В.Анискин

«Метафизика». Макет пивного завода, изготовленный из золота и платины. Состоит из 137 частей. Размещен на половинке зернышка ячменя. М. Сядристый

Копия автопортрета А.С.Пушкина с текстом его произведения

«Гена и Чебурашка», размещенные на срезе макового зернышка. В.Анискин

«Хрупкий великан», Джонти Гурвиц, 2015 г. Фигурка слона высотой всего 0,157 мм так хрупка, что разрушить ее может даже неосторожный выдох.

Наноскульптура «Доверие», Джонти Гурвиц, размеры 0,08 х 0,1 х 0,02 мм. в 2015 году была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое миниатюрное скульптурное изображение человека.

Процесс съемок для изготовления скульптуры «Доверие»

3-D принтер с нано-разрешением Венского технологического университета

«Купидон и Психея», Джонти Гурвиц, размеры 0,1 х 0,09 х 0,1 мм. Наноскульптура создана по мотивам шедевра итальянского классика Антонио Кановы.

Микроминиатюра «Верблюды в игольном ушке»