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Народный мастер: точим нож зажигалкой


Точим нож зажигалкой.

Точим нож зажигалкой.

Если под рукой нет точильного камня, зато есть пара зажигалок и деревяшек, с их помощью также можно заточить любой нож. Как? На самом деле все совсем не сложно, несмотря на то, что с «производственным процессом» придется немного повозиться. Секрет заточки ножа при помощи зажигалки открывает автор нового видео.

Может кашу и нельзя сварить из топора, а вот нож заточить при помощи зажигалки можно точно. Звучит, конечно, невероятно, однако это действительно так. Посмотрев новое видео, можно в очередной раз убедиться в правоте утверждения о том, что: все гениальное – просто.

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