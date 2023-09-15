10 широко распространенных заблуждений о Древнем Риме и его жителях, в которые многие верят

Римлян часто изображают сегодня как цивилизацию разврата и декаданса, великую империю, которая погубила себя обжорством и распутством. Причем происходили все эти безобразия во время просмотра кровавых сражений на гладиаторской арене. На самом деле, римское общество основывалось на строгих законах, которые учитывали права простых римских граждан. Ожидалось, что граждане будут жить в соответствии с моральным кодексом mos maiorum, в котором излагались ожидаемые от них добродетели, в том числе честность, бережливость, искренность, настойчивость и служение обществу. А образ, упомянутый выше, сложился в основном благодаря Голливуду. Итак, какие же есть «известные всем» факты о римлянах, которых на самом деле являются ложными.
1. Они не строили «вомитории», чтобы больше съесть
Согласно популярному мифу, к залам для застолья пристраивали специальные «рвотные комнаты» - вомитории, в которых гости могли опорожнить с помощью рвоты переполненный желудок, чтобы иметь возможно продолжить трапезу. Это даже немного смешно звучит, ведь зачем было делать специальную комнату для рвоты.
Так были ли вомитории?
Хотя вомитории действительно существовали, это скорее были вестибюли... комнаты, куда могла «извергаться» толпа народа, выходящая из главного зала. К примеру, в римском Колизее было 80 вомиторий. И хотя римляне, конечно, проводили грандиозные банкеты, нет никаких доказательств того, что они обычно рвали во время них. А если они и делали это, то, вероятно, использовали туалет.
2. Что на самом деле означали жесты «большой палец вверх / вниз»
Широко распространено убеждение, что когда на арене сражались гладиаторы, то император (а иногда и толпа зрителей) решали судьбу побежденного бойца. В действительности, в Риме жест большим пальцем означал «мечи вниз» или «прекратить сражаться», а это означало, что проигравший гладиатор должен жить, чтобы выступить в другой раз. Более того, битвы до смерти происходили довольно редко.
Когда всё решает один жест.
Гладиаторы были высококвалифицированными специалистами и проходили интенсивную подготовку. Если бы их регулярно убивали, то это по сути означало бы, что много времени и денег было потрачено впустую. Чаще всего гладиаторские бои были рассчитаны на выносливость. В конце концов, постоянно размахивать мечом — утомительное занятие. Один из гладиаторов признавался победителем, когда другой был ранен или настолько измотан, что не мог продолжать бой. Очень редко спонсоры платили дополнительные деньги за то, чтобы бой закончился смертельным исходом, и должны были выплатить компенсацию тренеру проигравшего гладиатора за потерянный доход.
Несмотря на очевидные риски, гладиаторы были знаменитостями. Рабы могли завоевать себе свободу на арене, и те, кто предпочитал сражаться и после этого, часто становились тренерами. В 2007 году археологи обнаружили останки гладиаторского кладбища. У некоторых скелетов были следы от заживших ран, свидетельствующие о том, что их лечили после ранения, а у других нашли следы от явно смертельных ударов мечами и трезубцами. Что интересно, зачастую у последних также была тупая травма черепа. Считается, что смертельно раненого на арене гладиатора добивали молотком по голове, чтобы избавить его от страданий.
3. Они говорили не только на латыни
Принято считать, что все в Древнем Риме говорили на латыни, но это не так. Латинский язык был официальным письменным языком Рима, но как в самом Риме, так и по всей обширной территории империи говорили на многих языках. Одними из наиболее распространенных языков римлян были греческий, осканский и этрусский. Латынь была единым языком во всей империи, но существовало много местных ее вариаций.
Не латынью единой...
В начале XIV века Данте Алигьери насчитал более 1000 вариантов латыни, на которой говорили только в Италии. Хоть какое-либо единообразие существовало только в письменных документах. Даже римские патриции, вероятно, не все время говорили на латыни, а греческий считался языком образованной элиты. Из-за огромных размеров Римской империи единый язык был необходим для упорядоченного государственного управления, поэтому латынь использовалась во всем римском мире для официальных дел, но «простыне» римские граждане далеко не всегда говорили на латыни.
4. Плебеи не были бедными и невежественными
Сегодня слово «плебей» считается оскорблением, и быть плебеем - значит быть низшим классом. В 2014 году член британского парламента назвал полицейского плебеем. Разгоревшийся в СМИ скандал вынудил его уйти в отставку с должности в министерстве. В Риме, однако, быть плебеем просто означало быть обычным гражданином, не принадлежащим к правящему классу патрициев.
Плебос - это звучит гордо!
Хотя первоначально плебеев не допускали на государственную службу, они боролись за свои права и не раз пытались сформировать собственное правительство. В конце-концов их права признали. Патриции были потомками первоначальных правящих семей и, таким образом, сформировали римскую аристократию. Но плебеи постепенно отстаивали свои права, пока не получили равный статус с патрициями, и старый порядок не рухнул.
5. Они не носили тоги все время
Тоги не на каждый день.
Если посмотреть любой голливудский фильм о Риме, несложно заметить, что актеры поголовно одеты в тоги. Это и неудивительно, поскольку подобным образом облегчали работа костюмеров. На самом деле в империи на протяжении веков существовало множество стилей тог. Тога - это просто длинный кусок ткани, который носили, перекинув через плечо. На самом деле, ее носили только мужчины, и то, только по особым случаям. Ранние тоги были просты по дизайну, а более поздние версии были сложными, тяжелыми и часто громоздкими одеяниями.
Существовала иерархия тог, почти как в случае с униформой, чтобы с первого взгляда можно было определить социальный статус владельца (к примеру, только императоры могли носить пурпурную тогу). Однако для повседневного ношения римляне предпочитали что-то более практичное. Они часто носили туники из льна или шерсти. Солдаты носили кожаные куртки, а некоторые даже предпочитали медвежьи шкуры или шкуры больших кошек. Короткая туника обозначала то, что ее владелец низкого происхождения или раб. Женщинам, рабам и изгнанным из Рима было запрещено носить тоги. Ближе к концу римского правления граждане даже стали носить брюки, которые ранее считались уделом исключительно варваров.
6. Они не засыпали солью Карфаген
Рим и Карфаген (ныне часть Туниса) провели три войны в течение примерно столетия. Карфаген был окончательно разрушен в 146 г. до н.э., когда 50 000 военнопленных были проданы римлянами-победителями в рабство. Третья Пуническая война была, конечно, жестокой и кровавой, и когда Рим победил, город Карфаген был разрушен до основания, при этом победители «не оставили камня на камне». Однако история о том, что римская армия засыпала местную землю солью, сделав ее бесплодной на многие поколения, кажется мифом.
Соль не имеет никакого отношения к Карфагену.
У современных ученых нет никаких доказательств того, что земля была засыпана солью. Тем более, в то время соль была ценным минералом, а чтобы сделать почву бесплодной, потребовалось бы ее огромное количество. Поэтому маловероятно, что, продав карфагенян в рабство и разрушив город до основания, римляне тратили бы время и силы (да и большие деньги) на засыпание карфагенской земли солью.
7. Нерон не играл на скрипке, пока горел Рим
По словам биографа Нерона, Светония, Нерон «практиковал все виды непристойностей, от кровосмешения до убийства, и проявлял жестокость по отношению к беспризорным животным». Светоний описывал, как во время Великого пожара в Риме в 64 году нашей эры, Нерон, одетый в театральные одежды, взобрался на городскую стену и заплакал, читая строки из эпического стихотворения о разрушении Трои. Более поздний историк, Дион Кассий, развил эту тему, и театральная одежда «превратилась в наряд игрока на китаре». Китара была ранней предшественницей лютни, которая впоследствии стала прародительницей гитары. Таким образом, можно подумать, что император был настолько равнодушен к гражданам Рима, что играл на скрипке, наблюдая, как пламя пожирает их. э
Была ли у Нерона скрипка.
Шекспир в своей пьесе «Генрих VI» написал, что Нерон играл на лютне, «созерцая горящий город». Однако лютня стала скрипкой в 1649 году, когда драматург Джордж Даниэль написал: «Пусть Нерон сыграет на скрипке на похоронах Рима». Вот и вся история появления этого заблуждения.
8. Римляне не изобрели нацистский салют
Так в чью же честь гремел салют?
Существует распространенное мнение, что нацистский салют (когда руку ладонью вниз вытягивали вперед перед собой и немного вверх) происходит из Римской империи. Однако доказательств этому очень мало. Не сохранилось никаких документов того периода, описывающих подобную форму приветствия, хотя она почти наверняка была. Миф о римском салюте, возможно, возник из-за картины «Клятва Горациев», написанной в 1784 году, на которой изображена группа солдат, поднявших руки именно в таком приветствии. Но вполне возможно, что это был художественный вымысел.
Ранние голливудские фильмы (да, опять Голливуд) укрепили этот миф. Фашистская партия Муссолини, желая подчеркнуть свое славное итальянское прошлое, скопировала то, что считала салютом своих предков. А Гитлер позаимствовал эту идею у Муссолини (кстати, свастику он тоже «спионерил» у буддистов).
9. Калигула никогда не делал свою лошадь сенатором
Имя Калигулы вызывает в воображении всевозможные образы, и далеко не все из них хорошие. Его жизнь окружает столько мифов, что трудно понять, какие из них действительно правдивы. Современные представления о его правлении главным образом происходят от писателя Сенеки, который, возможно, был предвзятым из-за того, что император чуть не казнил его в 39 году нашей эры за общение с заговорщиками. Известно, что Калигула стал императором в возрасте 25 лет. Он начал достаточно хорошо, объявив амнистию для всех, кто был заключен в тюрьму при предыдущем императоре, отменив налоги и организовав некоторые римских игр. Однако он заболел несколько месяцев спустя.
Тот самый Калигула.
Какой бы ни была причина, он заболел «мозговой лихорадкой», от которой он так и не выздоровел. Калигула начал проявлять признаки паранойи, убил нескольких из своих ближайших советников, выгнал свою жену и заставил своего тестя покончить жизнь самоубийством. Вскоре распространились слухи о том, что Калигула спал со своей собственной сестрой, но доказательств тому мало, кроме всеобщей молвы о том, что они были близки. Вскоре Калигула объявил себя живым богом и принялся восседать в своем храме, ожидая подношений. Вместо управления Римом он тратил почти все время на всевозможные развлечения. Однажды он приказал связать сотни кораблей, чтобы построить мост, по которому он мог бы переехать через Неаполитанский залив на лошади.
Калигула, безусловно, любил свою лошадь, что, возможно, является источником слухов о том, что Калигула сделал животное сенатором и «следовал его советам». Тем не менее, нет современных доказательств того, что он когда-либо выдвигал своего коня в правительство. В письме Светония говорится, что Калигула заявил о том, что собирается сделать подобное, а не что он на самом деле сделал это.
Калигула умер в 41 году нашей эры после того, как несколько глупо объявил, что планирует переехать в Александрию в Египте, где по его мнению ему станут поклоняться как живому богу. Его зарезали собственные трое охранников.
10. Гладиаторы не все были рабами
Миф о гладиаторе как о прекрасном рабе, с ямочкой на подбородке или без нее, верен только частично. Некоторые гладиаторы были рабами, другие - осужденными преступниками, а третьи и вовсе были людьми, которые добровольно вызвались участвовать в боях на арене, в погоне за славой и деньгами.
Мы не рабы!
Большинство гладиаторов были обычными плебеями, но некоторые являлись патрициями, которые потеряли свои состояния. Более того, некоторые бойцы и вовсе были женщинами. Первые зарегистрированные гладиаторские игры были проведены в 264 году до нашей эры. В 174 г. до н.э. в играх продолжительностью в три дня были зарегистрированы 74 человека. В 73 г. до н.э. раб по имени Спартак возглавил восстание среди гладиаторов, но популярность игр по-прежнему росла. Калигула внес разнообразие в гладиаторские бои, приказав бросать преступников на растерзание диким животным на арене.
К 112 г. н.э. этот спорт стал настолько популярен, что когда император Траян устроил римские игры, чтобы отпраздновать свою победу в Дакии, в боях в течение нескольких месяцев сражались 10 000 гладиаторов - мужчин, женщин, богатых, бедных, рабов и свободных.
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