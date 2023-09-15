10 широко распространенных заблуждений о Древнем Риме и его жителях, в которые многие верят

1. Они не строили «вомитории», чтобы больше съесть

Так были ли вомитории?

2. Что на самом деле означали жесты «большой палец вверх / вниз»

Когда всё решает один жест.

3. Они говорили не только на латыни

Не латынью единой...

4. Плебеи не были бедными и невежественными

Плебос - это звучит гордо!

5. Они не носили тоги все время

Тоги не на каждый день.

6. Они не засыпали солью Карфаген

Соль не имеет никакого отношения к Карфагену.

7. Нерон не играл на скрипке, пока горел Рим

Была ли у Нерона скрипка.

8. Римляне не изобрели нацистский салют

Так в чью же честь гремел салют?

9. Калигула никогда не делал свою лошадь сенатором

Тот самый Калигула.

10. Гладиаторы не все были рабами

Мы не рабы!