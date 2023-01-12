Как повлияли на жизнь великого Рембрандта три женщины : Богиня, любовница и служанка

Рембрандт Ван Рейн – один из самых известных художников, которые буквально перевернули мир живописи с ног на голову. Его любили и им восхищались, его ненавидели и считали, будто бы он ведёт разгульный, богохульный образ жизни. Однако он, как и самый простой мужчина, следовал своему сердцу, и в своей жизни любил трёх женщин, что принесли ему радость, печаль, беды и, конечно же, вдохновение.
Саския ван Эйленбюрх
Портрет молодой, смеющейся женщины, Рембрандт. / Фото: wikimedia.org.
Эта женщина имела весьма примечательную внешность: крупные, выразительные глаза на большом расстоянии друг от друга, округлый подбородок, пышные, вьющиеся волосы, что больше походили на птичьи перья своей мягкостью. На портретах её изображали со слегка снисходительной, мягкой улыбкой, которую зачастую называли робкой и нерешительной.
Саския была младшей дочерью бургомистра из города Леуварден, а также позже станет любимой женой художника из города Лейдена – Рембрандта Харменса Ван Рейна.
На одном из портретов она изображена с небольшим цветком ромашки, который в то время свидетельствовал о верности и преданности в браке. Это обозначало не только её любовь к художнику, но и целомудренность во всём, что она делала, с лёгким налётом соблазнительности.
Портрет молодой Саскии, Рембрандт. / Фото: wikimedia.org.
Любопытно, что жили они в разных регионах Нидерландов: он – на юге, а она – на глубоком севере. Она – чистокровная, пусть и не самая именитая дворянка, а Ван Рейн – сын мельника, который, после того, как его деятельность пришла в упадок, торговал даже не мукой, а солодом. Как же они умудрились познакомиться?
Произошло это в городе Амстердам, куда художник отправился за славой и признанием, а юная девушка – навестить своих ближайших родственников. На момент, когда их столкнула жизнь, Саския уже была сиротой: она потеряла обоих своих родителей за несколько лет до их судьбоносной встречи. Её мама умерла, когда девочке едва исполнилось семь лет, а отец – немногим позже, когда Саския отпраздновала своё двенадцатилетние. Её семья была достаточно обширной: у неё было целых восемь братьев и сестёр, и по меньшей мере трое из них были живы на момент её встречи с художником. Они были рады принять свою сестру, которая была невероятно кроткой и послушной.
Саския скиталась между домами своих братьев, сестёр, а также кузин. Там она не сидела сложа руки, а помогала им по хозяйству, занималась домашними делами. Рембрандт же водил дружбу с её дядей, Хендриком ван Эйленбюрхом, который слыл успешным и очень богатым торговцем, занимавшимся произведениями искусства так называемого Золотого Века.
Хендрик устроился работать художником в город Амстердам после того, как вернулся из Польши, куда он и его семья были вынуждены бежать, спасаясь от преследования на почве религии. Он открыл студию, что вскоре стала довольно популярной, где рисовал свои работы, а также набирал мастеров, чьи труды позже продавал. Примерно в 1631 году к нему в мастерскую попал и Рембрандт, которого Хендрик, будучи умелым торговцем, использовал в своём бизнесе для обогащения.
Портрет Саскии, Рембрандт. / Фото: flickr.com.
Вскоре бизнес Ван Эйленбюрха стал процветать. Те портреты, которые рисовал молодой художник, стали так популярны, что с разрешения Хендрика Рембрандт стал устанавливать на свои работы определенные расценки. Так, изображение лица от юного мастера кисти могло стоить 50 флоринов, а вот за полномасштабный портрет он мог запросить до 600 флоринов соответственно. И именно этот период стал самым успешным в жизни художника, который принёс ему определённую славу в обществе.
Ван Эйленбюрх и Ван Рейн часто встречались не только для обсуждения деловых вопросов, но и как старые друзья. А потому тот факт, что художник вскоре попросил руки племянницы Хендрика, не стало для того сюрпризом. В тот период Саския только переехала в Амстердам из Фрисландии, живя тихой и размеренной жизнью в доме проповедника реформатской церкви, Яна Корнелиса Сильвия, который приходился мужем её кузине.
В доме проповедника царила соответствующая атмосфера благочестия и добропорядочности. Впрочем, примерно то же самое происходило на территории всей Голландии после того, как по ней прокатилась протестантская Реформация.
Рембрандт и Саския, набросок. / Фото: museumkijker.nl.
Поскольку Саския была сиротой, Рембрандт по обычаю попросил её руки и сердца у её сестер и братьев, обсуждая с ними, какой будет их свадьба. По всей видимости, он старался произвести правильное и хорошее впечатление на её родню. Семья Уиленбургов, которая приходилась ближайшей роднёй его будущей жене, принадлежала к общине меннонитов, которые считались наиболее набожными пацифистами. А потому не удивительно, что Рембрандт не хотел показаться им расточителем и бездельником.
Получив согласие от её родственников, пара объявила о браке 10 июня 1634 года в церкви Ауде Керк, что в самом центре Амстердама. Несколько недель спустя они провели пышную свадебную церемонию в Синт Аннапарохи во Фрисландии. Любопытно, что Рембрандт показал родственникам своей супруги письменное согласие его матери на его бракосочетание, однако, если верить источникам, то ни одного родственника с его стороны на торжестве не было. Вероятно, успешный художник предпочел забыть о том, что ранее он принадлежал к простым, работящим людям.
Сложно назвать их брак идиллическим и правильным, поскольку, по сути, Рембрандт не получил благословения своих родителей. А через несколько лет настал черед и семьи Саскии возмутиться и прийти в самое настоящее негодование после того, как он нарисовал их с женой автопортреты, которые были весьма далеки от благочестивого образа, который он пытался выстроить в день их знакомства.
Блудный сын в таверне, Рембрандт. / Фото: ifthenisnow.eu.
Знаменитая картина «Блудный сын в таверне», которая сегодня хранится в Дрездене, изображает молодого человека, который обладает весьма явным сходством с самим Рембрандтом. В его руке находится бокал вина, который он протягивает с жестом, будто бы приглашая зрителя принять участие в торжестве. На столе можно отметить множество интересных блюд, включая жареного павлина, который обозначает безудержную роскошь. А на коленях у молодого человека сидит блудница, чьи черты весьма похожи на его жену, Саскию. Таким образом молодой художник изобразил себя и супругу, подражая популярной, библейской притче.
Картина была создана на стыке жанровой и исторической живописи, благодаря чему была замечена художественным сообществом. И это стало своеобразной медвежьей услугой для Рембрандта. На основе одной этой картины художественное сообщество стало делать выводы о нём, презентуя его как развратника, который пьянствовал и тратил все свои деньги. И биографов даже не смущал тот факт, что, вероятно, изображенное на картине могло быть всего лишь метафорой и не иметь ничего общего с жизнью самого художника.
Предположительно портрет Саскии. / Фото: google.com.
Впрочем, дела художника шли достаточно хорошо первые годы после его брака. На тот момент он невероятно увлекся различными древностями. Он частенько посещал аукционы, которые устраивал его друг Хендрик, и скупал там древние рукописи, аксессуары для своей жены, а также экзотические побрякушки. Он испытывал величайшее удовольствие от того, что собственными руками может украшать свою любимую половинку с помощью драгоценных шелков, украшений и жемчуга.
В этот же период художник несколько раз изображает свою жену на картине как Флору – римскую богиню весны, плодородия и растений. Вероятно, таким образом он пытался подчеркнуть, что видел в ней секрет своего успеха, олицетворение того процветания, которое царило в их жизни, а ещё и тот факт, что он ждал от неё плодородия.
Тем не менее, их первенец, которого супружеская чета назвала в честь отца Саскии, умер в возрасте двух лет в период, когда в Амстердаме с 1636 по 1640 год бушевала чума. Биографы отмечают, что на тот период вблизи церкви Зёйдеркерк было уже три семейных надгробия. После первого сына, последовала целая череда смертей – ещё двое детей умерли в весьма короткий период после своего рождения на свет. Это были девочки, и обеих звали Корнелия в честь матери художника, который таким образом пытался исправить ситуацию со своим пренебрежением относительно её благословения.
В начале 1640-х годов Саския вновь была на сносях. Однако не только её муж, но и её родня знала, что девушка обречена: в то время она болела чахоткой или туберкулёзом. В тот период Рембрандт много рисует, зачастую изображая её больной и изнеможённой. Благодаря своему артистическому и творческому складу ума, он не отвернулся от таких страшных и болезненных сцен. Пожалуй, это даже имело противоположный эффект, ведь после таких офортов, которые он сделал, его называют художником, который показал жизнь такой, какой она есть.
Флора, Рембрандт. / Фото: arthipo.com.
Впрочем, Саския и Рембрандт сумели выкормить и вырастить своего сына Тита до полуторагодовалого возраста. В то же время Саския составила своё завещание. Она хотела, чтобы всё, чем она владела, перешло к её сыну и мужу, однако при условии, что он больше никогда не женится. В противном же случае все её сбережения перешли бы её семье и родственникам. Рембрандт был не против, считая это справедливым.
Его жена умерла в 1640 году, когда ей едва исполнилось 29 лет. Он не стал хоронить её рядом с могилами их детей, предпочтя место возле церкви, где они сочетались браком. В то время его шурин Ян Сильвий всё ещё служил там, и художник надеялся, что его молитвы облегчат переход Саскии в загробную жизнь.
После того, как Рембрандт вернулся в свой одинокий и пустой дом, он снял со стены портрет своей жены, который нарисовал спустя всего несколько лет после их брака. Он изображал Саскию в красной шляпе, стоящей в профиль перед художником. Он решил перекрасить его и добавить деталей. Так, благодаря сохраненной копии изначальной версии картины, искусствоведы смогли узнать, что первоначально Саския не была обернута в меха, на ней не было дорогих аксессуаров и ювелирных украшений, а её платье было простым и не имело ярких орнаментов. Ученые полагают, что таким образом художник хотел попрощаться с женой, оказав ей последние почести, и превратив её в холодный, сияющий и недоступный драгоценный камень, что долгое время будет сокрыт в его мастерской.
Гертье Диркс
Предположительно портрет Гертье Дикс. / Фото: blogspot.com.
Многие поклонники творчества Рембрандта считают, что его связь с Гертье, соблазнительной няней его сына Тита, это своего рода предательство его жены Саскии, а также весьма жестокое отношение к Гертье в частности.
Ребёнку едва исполнилось девять месяцев, когда умерла его мать. Отец, который, конечно же, любил мальчика, был занят своей работой и большую часть времени проводил в мастерской. Важные покровители и возможные заказчики избегали Рембрандта из-за его растущего интереса к натурализму и реалистичности, а потому художник фанатично искал новую методику для рисования, полностью погрузившись в работу.
Ребёнок нуждался в заботе и любви, а потому молодая вдова трубача Авраама Класса, Гертье, поступила на службу к художнику. Вскоре она начала заботиться не только о мальчике, но и о его отце. Гертье стала возлюбленной художника, и они нисколько не скрывали своей греховной связи от общества. Роман с Гертье успокаивал художника, давал ему силы, а также он дарил ей украшения своей покойной жены.
Предположительный набросок Гертье Дикс. / Фото: persgroep.net.
Многие предполагают, что тяжесть утраты, а также любовная горячка сподвигли Рембрандта делать такие аморальные по своей сути подарки. Также предполагается, что в тот период художник ещё чувствовал боль и горечь утраты, а потому мечтал таким образом избавиться от этого, однако вскоре он начал жалеть о таком поступке.
Он наслаждался той страстью, которая вспыхнула между ними, и которая также ярко отразилась в целой серии его офортов – «Монах на кукурузном поле», «Спящий пастух», «Ледикант» и так далее. В то же время Рембрандт приобретает гравюры, что представляли собой типичные образцы эротического искусства, и принадлежали творчеству Агостино Караччи, Джулио Романо и другим известным живописцам. Считается, что нарисованные художником эротические офорты не были стремлением найти что-то новое в своём творчестве. Искусствоведы полагают, что таким образом он попросту реалистично изображает ту любовную и греховную связь, которая была пропитана исключительно сексом, а не серьёзными отношениями.
Спустя несколько лет после начала их связи, Гертье направилась к нотариусу, где решила узаконить свою волю. Отмечается, что она завещала все те драгоценности, которые дарил ей художник, а также нарисованный им портрет непосредственно малышу Титу. Историки не сходятся во мнении касательно этого поступка. Одни считают, что Гертье попросту привязалась к ребёнку, считала его практически своим, а потому делала всё, чтобы стать неотъемлемым членом семьи. Другие же предполагают, что именно отношение, грубое и жесткое, от художника так повлияло на девушку. Занимаясь с ней любовью, он не давал ей никаких обещаний, ведь помнил о завещании Саскии и не собирался потерять состояние, женившись вновь. Вероятно, Рембрандт мог чувствовать себя виноватым, поскольку Тит мог не увидеть драгоценностей своей матери, а потому попросту вынудил девушку написать подобное завещание.
Женщина в постели, Рембрандт. / Фото: google.com.
Известно также, что их связь не продлилась долго. Так, в конце 1640-х годов, Рембрандт переключил своё внимание на молоденькую домработницу, и думать забыв о Гертье. Он хотел закончить их отношения с миром, предложив девушке ежегодное жалование и питание в размере 160 гульденов, и она согласилась. Впрочем, когда настало время покинуть художника, она выглядела одинокой и разбитой, и, вероятно, поэтому отказалась от такого предложения, а также попыталась заложить драгоценности Саскии, подав на Рембрандта в суд.
Художник пришел на слушанье, где Гертье говорила о том, что он обещал жениться на ней, а также даже подарил ей кольцо (чего на самом деле не было). Она настаивала либо на том, чтобы он женился на ней, либо на постоянно выплачиваемых алиментах. Несмотря на предложенные ранее 160 гульденов, Гертье считала, что достойна большего. Тогда суд постановил, что художник будет выплачивать ей 200 гульденов. Впрочем, это не остановило девушку, которая чувствовала себя брошенной и использованной.
Возможный портрет Гертье. / Фото: britishmuseum.org.
Однако в то время репутация художника начала постепенно ухудшаться и ему было нечего терять. Он предложил своим соседям деньги, чтобы они плохо говорили о Гертье. Также ему удалось доказать, что она – инвалид, обвинив её в психическом расстройстве и порочности. Благодаря этому её поместили на лечение в психиатрическую клинику, которая по своей сути представляла собой тюрьму, где царил аскетичный образ жизни, строгая дисциплина и плохое питание. Проститутки и попросту неблагонадежные женщины, что попадали туда, трудились не покладая рук, до ноющих пальцев от пряжи. Гертье была освобождена оттуда спустя только пять лет, несмотря на то, что Рембрандт настаивал на одиннадцати годах заключения.
После этого женщина тяжело заболела. В середине 1650-х годов она скончалась, так и не увидев месть над своим обидчиком, который вскоре потерял всех своих покровителей и был близок к разорению.
В современном мире историки гадают, видели ли мы когда-то портреты Гертье Дикс, созданные этим художником. Один из русских искусствоведов из Эрмитажа, Юрий Кузнецов, провёл сканирование рентгеном известной картины художника – «Данаи». Он нарисовал её примерно через три года после женитьбы на Саскии, а также девушка на картине носила её обручальное кольцо. А потому многие резонно предполагали, что она была натурщицей для этого изображения. Однако черты дамы на картине не совпадали с чертами Саскии, которая была более пухлой и округлой.
Исследование этой картины рентгеном выявило, что первоначально портрет был нарисован немного иначе. Первый его вид, который сохранился в галерее Дрездена, отображал черты Саскии, а тот, который позже появился в Эрмитаже, выглядит немного иначе. На первом варианте картины левая ладонь девушки была нарисована в прощальном жесте, а на втором – поднятая немного вверх, словно приветствие. В первоначальной версии бёдра модели были прикрыты покрывалом, означающим бережное и нежное отношение. А во второй женщина была полностью обнажена, а её черты лица изменились, что, вероятно, свидетельствует о влиянии Гертье на творчество художника.
Хендрикье Стоффелс
Хендрикье Стоффелс, Рембрандт. / Фото: wikimedia.org.
Эта девушка была маленькой, хрупкой, слегка округлой и черноглазой, чем и привлекла внимание художника, что в тот период был более известен под прозвищем «Апеллес из Амстердама».
В то время Гертье с Рембрандтом постоянно ссорились, поскольку она плохо выполняла свои домашние обязанности. Так, их ссоры доходили до абсурда и могли случиться из-за недостаточно чистой простыни, невкусного обеда и многого другого, что свидетельствовало о явном разладе в их отношениях.
В этот момент появилась миниатюрная Хендрикье. Она была дочерью известного сержанта, а все её братья служили в армии, а потому девушка была бесстрашной и храброй, как стойкий оловянный солдатик. Вскоре ей пришлось также выступить свидетельницей в суде, подтвердив тот факт, что Гертье первоначально согласилась на выплаты в размере 160 гульденов.
После того, как Гертье ушла, девушка заняла место домработницы и экономки, а также стала отличной мачехой для ребёнка и верной спутницей для его отца. Она не была слишком заинтересована в отношениях с ним: девушка знала, что Рембрандт переживает не лучшие времена и находится на грани разорения, а также она понимала, что он никогда бы не женился на ней, следуя воле своей покойной жены Саскии.
Портрет Хендрикье, Рембрандт. / Фото: flickr.com.
В 1654 году Рембрандт взялся писать свою самую известную картину в жанре ню – «Купание Вирсавии». Она изображала Вирсавию, жену Урия, генерала из армии царя Давида, которая восседала на белоснежной простыне, сжимая в руках письмо от своего возлюбленного царя, а на её лице была отображена глубокая задумчивость. Все остальные изображения Вирсавии у разных художников показывали её как греховную и легкомысленную, а Рембрандт изображает её печальной: она знает, что беременна, а её муж уже несколько месяцев находится в армии, и она понимает, что вскоре их греховный поступок с Давидом будет раскрыт.
Конечно же, музой и натурщицей для этой картины выступила Хендрикье, подарив Вирсавии изгибы тела и её формы.
Искусствоведы считают, что Хендрикье была скромной служанкой, а также натурщицей для многих работ художника. К примеру, для картины «Женщина в постели», хотя неизвестно, была ли музой для неё именно Хендрикье или же Гертье Дикс. Работы художника, на которых он изображал девушку, были полны страсти, демонстрировали неприкрытую сексуальность модели, а также его очарование её молодой плотью и телом. Он никогда не скрывал отношений с ней, а также называл их идеальными, ведь Хендрикье, в отличие от Гертье, не была скучной и не ссорилась с ним.
Портрет Хендрикье Стоффелс, Рембрандт. / Фото: google.com.
Долгое время девушка игнорировала слухи, которые ползли за её спиной. Её называли проституткой и падшей женщиной, однако в 1654 году пара столкнулась с новой проблемой. В начале года Хендрикье забеременела, а к его концу стало сложно это скрывать, и тогда девушку и Рембрандта вызвали на церковный совет.
Художнику не было предъявлено никаких обвинений, поскольку он никогда не был членом церкви реформации. А вот в случае с Хендрикье всё было куда серьёзнее. Совет обвинил её в том, что она совершила акт проституции, оказавшись в постели с художником. Она признала это, и ей запретили причащаться. Вердикт церкви был суров: признать женщину виновной и запретить ей продолжать отношения с художником.
В октябре того же года Хендрикье родила здорового ребёнка – девочку, третью дочь художника, которой он без колебаний дал имя своей матери. В отличие от девочек от Саскии, эта смогла выжить. По крайней мере точно известно, что в 1670 году Корнелия сочеталась браком и родила двух сыновей – Рембрандта и Хендрика.
Хендрикье умерла в 1663 году в возрасте 38 лет, посвятив художнику более пятнадцати лет своей молодости. Он похоронил её, пережив и эту свою возлюбленную в том числе. И это сказалось в дальнейшем на его творчестве, в частности на автопортретах, на которых видно лицо старика, который много любил в этой жизни, а также прошёл через большое количество бед, горестей и страданий.
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