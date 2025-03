Начало девяностых глазами Бертин Ван Манен

Прежде чем выпустить свою первую книгу «A Hundred Summers A Hundred Winters», Бертин Ван Манен проехала по всей территории бывшего СССР и фотографировала повседневную жизнь людей более трех лет. «Путешествовать в то время с дорогими Leica и Nikon было небезопасно», рассказывает она, «Они считали мои камеры игрушками… и не боялись их, считали меня туристкой или подругой, которая просто любила фотографировать».



То, что на первый взгляд может показаться грубыми ошибками и недостатком качества в снимках (засвеченные края, неточная фокусировка или засветка от вспышки), на самом деле дает представление о желании Манен «схватить» момент, запечатлеть, не упустить то, что происходит перед ней.











Влада, Казань, Татарстан, 1992 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Лагерь у озера Байкал, 1993 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Лена и Степа, Одесса, 1992 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Одесса, Приморский бульвар, 1992 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Ляля, Одесса, 1991 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Автандил с друзьями, Кавказ, Грузия, 1993 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Пляж на Байкале, 1993 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Васильевский Мох, Россия, 1993 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Маша, Ивцино, Россия, 1991 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Шамановская, невеста, 1992 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Новокузнецкие фотографы, 1993 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Новокузнецкий кинотеатр, 1991 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Отец Николай, Васильевский мох, Россия, 1994 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)







Петр с семьей, Апанас, 1993 год. (© Bertien van Manen, Courtesy of the Artist and the Yancey Richardson Gallery, New York)



источник



