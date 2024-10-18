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Вытрезвители советского времени

Вытрезвители советского времени

Каждому советскому гражданину было предписано сохранять высокий моральный облик. Но не все это предписание выполняли. Личности, распивающие алкогольные напитки в общественных местах, не только отлынивали от строительства коммунизма, но и мешали другим сосредоточиться на главном.

Для оперативной очистки улиц от пьяниц в начале 30-х годов по всей стране стали открываться вытрезвители, некоторые из которых дожили даже до XXI века. Опытные забулдыги ничего против того, чтобы провести ночь в «приемнике», не имели, а вот для рядовых граждан визит в вытрезвитель мог обернуться серьезными проблемами на работе.

Вытрезвители советского времени

Поначалу вытрезвители курировал Наркомат здравоохранения, и работали в них исключительно медики. Они всех тонкостей обращения с контингентом не знали, поэтому порой возникали комичные ситуации. К примеру, не очень понятно было, что делать с изъятым алкоголем. Чаще всего утром недопитое возвращали нарушителю общественного спокойствия, и тот отправлялся завершать начатое дело. Все стало намного серьезнее, когда в 1940 году Лаврентий Берия личным указом перевел вытрезвители в подчинение НКВД и дежурство в них стали нести и милиционеры, а не только фельдшеры.

Ереван — единственный крупный советский город, где так и не открыли ни одного вытрезвителя. В Армении их вообще не было. Во всех остальных частях страны организовывали по одному специализированному учреждению на 150-200 тысяч человек.

Вытрезвители советского времени

Как и у любой другой организации, у каждого вытрезвителя был план. Поэтому к концу квартала мужчины в форме дежурили почти у всех городских танцплощадок и популярных ресторанов. И в автозаке легко можно было оказаться, даже если пропустил не больше 2-3 рюмок. За помощь в поимке пьяницы, бывало, премировали… талонами на дефицитное спиртное. В период антиалкогольной горбачевской кампании в одной Москве за год через вытрезвители проходило более 300 тысяч человек. Но серьезных достижений в войне с пьянством это не приносило.

Вытрезвители советского времени

У всех прибывших забирали деньги и документы, фотографировали, записывали личные данные, фиксировали степень опьянения. Далее следовало бесцеремонное раздевание и ледяной душ. Тех, кто никак не мог успокоиться, привязывали к койкам. Наутро, после побудки, дежурный устанавливал личность граждан, которые накануне ничего о себе сообщить не могли, а фельдшер проводил повторный осмотр. После этого постояльцам выписывали квитанцию за предоставленные услуги (в брежневские времена — от 10 до 25 рублей) и отправляли на все четыре стороны.

Вытрезвители советского времени

Предупреждение о неуплате за услуги вытрезвителя.

Сигнал о том, что некий трудящийся или студент провел ночь в вытрезвителе, отправлялся по месту работы или учебы моментально. За этим следовали партийная «проработка» и строгий выговор. Над студентами нависала угроза отчисления, а рабочие люди могли лишиться премии, выпасть из очереди на квартиру или навсегда забыть о льготных путевках на море.

Вытрезвители советского времени

В вытрезвители не забирали несовершеннолетних, инвалидов и беременных женщин. Подвыпивших военных сдавали в комендатуру. Единственной категорией граждан, которую при обнаружении в непотребном состоянии довозили до дома и отдавали родным, были кавалеры высших орденов и Герои Советского Союза. Алкоголиков-орденоносцев, как считалось, должны были лечить их родственники.

Вытрезвители советского времени

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