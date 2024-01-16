Способы применения косметики в быту, если у неё закончился срок годности

Косметические средства — очень деликатные продукты. Следует внимательно следить за их сроком годности. В том случае, если он уже закончился, не следует рисковать и продолжать им пользоваться. Это может привести к различным высыпаниям на коже.







Однако выбрасывать их в тот же день тоже не стоит. Они ещё могут пригодиться вам. Только не для вашей красоты, а для бытовых нужд вашего дома. Мало кто знает, но мицеллярная вода и крем для рук станут отличными помощниками в домашнем хозяйстве. Благодаря нашим советам каждая хозяюшка сможет улучшить свои навыки ведения быта.





1. Царапины на обуви больше не испортят вам настроение

2. Отбеливаем подошву вашей обуви

3. Стираем шерстяные вещи правильно!

4. Как быстро помыть кафель?

5. Крем вернёт лоск вашей мебели

6. Чистим смеситель и спасаем его от ржавчины

Никто не заметит царапин на обувиОбувь у хорошей хозяюшки всегда чистая и аккуратная. Она не пропустит ни одно пятнышко или царапину. И если с чистотой обуви все понятно, то как справиться с мелкими дефектами? Благодаря нашему совету вы сможете сделать это без труда. И вам даже не придётся использовать дорогостоящие средства для ремонта обуви.Вам поможет обычный лак для ногтей. Можно подобрать его под цвет обуви. Или использовать универсальный бесцветный лак, который подойдёт для любой обуви. В случае если вы заметили маленькую царапину, заполните ее лаком и подождите, пока он высохнет. Можно просушить этот участок феном, а после с помощью пилочки убрать излишки лака. Такой простой способ не только сэкономит семейный бюджет, но и даст вторую жизнь лаку для ногтей.Подошва вновь станет белоснежнойОбувь с белой подошвой требует особого ухода. Каждая хозяюшка знает, как неаккуратно смотрится белая обувь с потемневшей подошвой. Кто-то использует целый арсенал средств для чистки. Другие пользуются бытовыми хитростями, о которых мы сегодня вам расскажем.Чтобы вернуть обуви белоснежную подошву, необходима лишь мицеллярная вода. Наверняка у вас на полочке найдётся баночка той, у которой срок годности уже подходит к концу. Вот она то нам и пригодится. Нанесите средство на ватный диск и хорошенько протрите подошву. Уже через пару минут она вновь будет сиять белизной.Возвращаем мягкость шерстяным вещамОпытные хозяюшки знают, как справится со сложностями в стирке шерстяных вещей. Они требуют особого подхода и зачастую стираются вручную. Для того чтобы максимально сохранить мягкость шерсти, стоит воспользоваться нашим советом.Наверняка на вашей полке в ванной найдётся шампунь, который не подошёл вашим волосам. Он и поможет нам вернуть шерсти мягкость. Постирайте вещи с шампунем вместо порошка, и результат вас удивит.Самое бюджетное средство для чистки кафеляКафель достаточно легко моется специализированными средствами для уборки. Однако если бытовая химия закончилась, не стоит сразу бежать за ней в магазин. Ведь есть средство, которое справится ничуть не хуже. А его стоимость на порядок дешевле.Речь идёт о средстве для снятия лака. Стоит добавить немного к тёплой воде и смочить в полученном растворе тряпочку. Протрите ей кафель, и вы увидите, что вся грязь исчезла без следа.Крем подойдёт для кожаной мебелиКрем для рук есть в косметичке у каждой хозяюшки. Ведь, занимаясь домашними делами, так важно сохранять мягкость своих ладоней. Однако если срок годности крема подходит к концу, не стоит его использовать. Это может привести к неприятным высыпаниям на коже. Лучше переложите его к средствам для уборки.Кожаная мебель требует тщательного ухода, чтобы сохранять презентабельный внешний вид. Именно здесь на помощь и придёт крем для рук. Нанесите его на ватный диск и тщательно вотрите в поверхность мебели. После чего уберите излишки салфеткой. После такой процедуры мебель вернёт былое сияние и лоск.Бальзам для волос спасёт от ржавчиныУборка в ванной — важная часть бытовых забот. Часто в неё входит разбор косметики. Если при очередной уборке вы решили выбросить бальзам, который не подошёл вашим волосам, остановитесь. Он ещё пригодится вам в ванной. Правда, уже в ином качестве.Нанесите бальзам на смеситель и подождите несколько минут. После чего вытрите поверхность насухо. Бальзам создаст бартерный слой, который не позволит образоваться ржавчине. И ваш смеситель всегда будет сиять чистотой.