Приключения после смерти

«Жизнь мертвых продолжается в памяти живых», — говорил Цицерон. Но бывает так, что эта «жизнь» продолжается не только в памяти, а вот прямо перед носом. Как? Рассказываем.









Чичиков и Ко

Трупный синод

Расхитители гробниц

Любовь до и после гроба