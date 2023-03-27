Тем приятнее знать, что и без ретуши можно сделать прямо-таки потрясающие фото, правда, часто одного мастерства для этого недостаточно. Важен ракурс и правильный момент, без них удивительного снимка не выйдет.
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25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа
Тем приятнее знать, что и без ретуши можно сделать прямо-таки потрясающие фото, правда, часто одного мастерства для этого недостаточно. Важен ракурс и правильный момент, без них удивительного снимка не выйдет.
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