25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

Тем приятнее знать, что и без ретуши можно сделать прямо-таки потрясающие фото, правда, часто одного мастерства для этого недостаточно. Важен ракурс и правильный момент, без них удивительного снимка не выйдет.





































































































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram