Как удавалось обычным советским таксистам быть состоятельными людьми: Совсем несоциалистические улов

В СССР водители такси, или как еще их называли, таксисты, занимали особое положение среди прочих представителей профессий, связанных с транспортом. Нельзя сказать, что стать таксистом хотел каждый мальчишка в стране, это было не особо престижно. Но люди, которые уже освоились в этой сфере, чаще всего были довольны. Читайте материале, как работали советские водители такси, почему их деятельность была не похожа на социалистический труд и каким образом они умудрялись делать неплохие деньги.
Зачатки индивидуального предпринимательства
Советские таксисты сами регулировали свой рабочий день. /Фото: cm.author.today
На некоторых машинах устанавливались рации известной системы «Лен» — такие же работали на автомобилях «Скорой помощи». Заказывали такси по стационарному телефону: человек звонил диспетчеру, называл адрес, куда подать автомобиль и ждал. Все элементарно. Но достаточно часто водители были в свободном полете, то есть сами искали себе клиентов, договаривались с ними о цене, определяли лучший маршрут.
Еще одна особенность такой работы — слабый контроль со стороны государства. Начальники автоколонн в автотранспортных предприятиях контролировали деятельность водителей только лишь приблизительно. Очень сложно было проверить, кого и куда таксист подвозил, сколько за это взял денег и так далее. Впрочем, этим никто и не озадачивался. Самое важное — соответствие сданной кассы плану работы. Большинство советских граждан признавали, что доходы таксистов — это дело самих водителей. По сути их работа отдаленно, но напоминала привычную сегодня рыночную деятельность.
Возможность ездить на Волге
В службе такси использовали автомобиль «Волга. /Фото: storage.forumot.ru
Многие шли работать в такси в силу природных способностей управлять автомобилем. Но была еще одна причина, которую сегодня вряд ли кто-то поймет — возможности ежедневно находиться за рулем с самого комфортабельного отечественного автомобиля, а именно «Волги». В основном таксисты не особо заботились о казенных машинах. Было даже выражение "едет, как таксист". Это означало, что водитель ездит на предельной скорости, ведет себя на дороге достаточно вызывающе и совсем не думают о том, будет ли "убит" автомобиль.
В таксопарках таксисты периодически получали новую машину, и достаточно быстро доводили ее до состояния разбитого корыта. Конечно же, это относилось к очень крупным городам. Нормы того времени действительно удивляют: «Волга ГАЗ-24» использовалась в такси 2 года, а затем шла на списание. Порой самому активному работнику таксопарка везло — он выкупал автомобиль по остаточной стоимости.
Самые распространенные незаконные приемы, при помощи которых таксисты зарабатывали «левые» деньги
Таксисты пытались зарабатывать деньги любыми способами. /Фото: carakoom.com
Чтобы заработать дополнительные средства, советские таксисты прибегали к хитрым приемам, которые нельзя отнести к законным.
Иногда водители просто не выключали счетчик после предыдущего пассажира. Тогда к окончанию поездки на табло был счет за две поездки. Это было достаточно опасно, так как пассажир мог разоблачить эту махинацию и тогда водителю грозили серьезные неприятности, вплоть до потери работы и суда.
Были периоды в истории СССР, когда алкоголь, в частности водку, можно было купить только днем (сегодня это так же работает, с 23 часов до 8 утра алкоголь не продается, а в некоторых городах этот отрезок времени еще больше). Ночью жаждущие выпить граждане направлялись к стоянке такси, где всегда можно было приобрести алкоголь у водителей. Естественно, с существенной наценкой. Это, несомненно, было спекуляцией и уголовно наказуемым деянием.
Очень часто таксисты сажали не одного пассажира, а несколько, чтобы получить деньги дважды. В этом случае нарушались правила перевозки: подсадка попутчика была разрешена только с согласия первого пассажира, а также поездка должна была оплачиваться не по отдельности, а общей суммой.
Иногда водитель просто отказывался ехать потому адресу, который ему по каким-то причинам не нравился. Естественно, клиент, которому нужно было уехать чтобы это не стало, начинал уговаривать таксиста, и водитель милостиво соглашался отвезти человека, но просил за это двойной тариф.
Самым безопасным способом заработка было получение так называемого двойного тарифа от гражданина, который хотел пустить пыль в глаза попутчице или своим друзьям. Конечно, такое случилось не слишком часто, но бывало.
Когда машина была свободна, на ней загорался зеленый огонек. Если водитель сажал пассажира, но не включал счетчик, огонек оставался зеленым. В этом случае, попав в руки милиции, можно было огрести немалые неприятности.
Организационные проблемы
Профессия таксиста была востребованной, хотя многие опасались в нее идти из-за возможных проблем.
Были и организационные проблемы, которые таксистам приходилось решать, а также нередко возникали накладные расходы. В таксопарках часто старались нелегально получить с водителей такси деньги за любые услуги. Это были ремонтники, кладовщики, выдающие запчасти, мойщики, и даже начальники колонн, которые занимались выделением новых машин и комплектов резины. То есть приходилось платить за хорошее отношение. Естественно, это не те проблемы, из-за которых нужно сильно расстраиваться, однако не всем хотелось этим заниматься.
В любом случае, как и сегодня, можно было найти себя в определенной профессии. Если человеку удавалось почувствовать специфику работы водителя такси, погрузиться в нее с головой, начать получать неплохие деньги, то через некоторое время он начинал получать удовольствие от своей деятельности.
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