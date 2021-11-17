Гелий Коржев. Художник русской беды и его уникальный свободный реализм с приставкой «СОЦ»

Встань, Иван! Художник:Гелий Михайлович Коржев.
Гелий - в переводе бог солнца. Мать рассказывала ему, что его хотели назвать Трактор, но было лето и жара, поэтому - Гелиос. Гелий Коржев был награждён орденом Ленина, но никогда не состоял в партии. Возглавлял Союз художников, а от зарплаты отказался. Служебной машиной не пользовался и выставок себе не устраивал. Так и прожил Коржев длинную жизнь без персональной выставки на Родине. Его занимала лишь работа, материал, он никогда не гнался за известностью. Коржев закрылся от окружающего мира и писал до последнего в своей мастерской. Гелий Коржев умел мастерски передать в одном жесте, в выражении лица то, о чём думало целое поколение.
Ленин и слепец
Гелий Коржев регулярно присутствовал на заседаниях президиума ЦК партии, но сумел остаться независимым художником и никогда не писал по партийному заказу. Просто не был на это способен. Лишь однажды взялся. Долго и мучительно разрабатывал образ вождя пролетариата и седовласого слепца. Менял композицию, сомневался, не мог найти художественное решение. Чиновники, увидев его эскизы, заказ передали другому художнику. А картина «Беседа» свет всё же увидела. Спустя 10 лет. За неё то он и получил государственную премию СССР. Удивительно, ведь образ Ленина на ней совсем нетипичный, да и мысль художника довольна уклончива.
"Беседа"1985–1990гг. Государственный Русский музей
"Художник может служить:
1 материальным благам,
2 самому себе,
3 власть имущим,
4 искусству,
5 народу (последнее — самое трудное дело)",
- так начинаются «размышления» Коржева о роли художника. Он выбрал самый сложный путь.
"В дороге"1962г. Самарский областной художественный музей
Свой стиль реализма с приставкой «соц» Коржев позиционировал не как социалистический, а как социальный. Многих современников сильно раздражала его самобытность. Художника можно описать как метущуюся и несгибаемую натуру. Он не оглядывался на других. Больше всего дорожил внутренней свободой. На картинах нет сцен баталий. Его герои — люди способные совершить поступок, люди неординарные. Человек крупным планом. Часто изображение не вмещается в холст в полный рост. Обыденность, мелочность - отсутствуют.
«Нет, лирика мне не свойственна. Я не хочу писать несчастных, вызывающих жалость, людей. Мне интересны те люди, которые сопротивляются. Личности, которых следует уважать за их осанку, их необыкновенную стойкость», - позиция Гелия Коржева.
"Следы войны"1963–1964гг. Государственный Русский музей
Своей задачей как творца видел необходимую борьбу с бездумностью. Он отказывается от красоты в привычном понимании и пишет интеллектуальные работы. Коржев скорее выражает свои философские воззрения. Живопись становится инструментом достижения цели, а цель - обращение к человечеству, предостережение.
"Художник"1961г. Государственная Третьяковская галерея
Коржев выявлял идеалы и недостатки своего времени. Пика творческого мастерства художник достиг в 60-е годы. «Влюблённые», триптих «Коммунисты», цикл работ «Опаленные огнём войны». Он не приукрашивает жизнь, а ведь именно лакировкой действительности занимались все художники соц. реализма. А у Коржева - бедные, голодные, страдающие и уставшие от тяжёлого труда люди.
Суровый стиль
"Влюбленные"1959г. Государственный Русский музей
Взгляните, сюжеты социальные, а не социалистические. «Влюблённые» - не молодая уставшая пара. Они уехали подальше от глаз посторонних. Возможно, им негде встречаться, а может они вместе работают в поле. Эти влюблённые нетипичны, зато их чувство глубокое, как краски на холсте.
Изувеченные, но сильные. Свободный дух и «суровый стиль» — вот что отличает этого советского художника. В Великую Отечественную Войну рвался на фронт, но его не взяли. К работе своей Коржев относился крайне серьёзно. Дело тут не в удовлетворении творческой гордыни. Жизнь его была подчинена строгому расписанию. Подъём в 8 утра. Весь день в мастерской и лишь один перерыв на обед. Домашние знали, не стоит отвлекать художника. Деньги для Коржева не имели большого значения. Многие рассказывали, как он неохотно продавал картины. Долго приглядывался к покупателю, и часто отказывался от сделки по необъяснимым причинам.
"Маруся"1989г. Музей русского искусства в Миннеаполисе
«Суть метода реализма - непрерывная борьба художника с ложью», - его основной постулат. И с ложью Гелий Коржев боролся вокруг себя и внутри себя. На холст попадала только правда, конечно, как он её видел.
"Старая кокетка"1985г. Частное собрание, США
В 90-х годах на полотнах Коржева оживают мифические существа — тюрлики. Уродливые персонажи беснуются в картинных рамках. Неожиданная серия работ как диагноз действительности. Время на изломе и его вряд ли можно излечить. В 2001 первом он дал интервью, в котором объяснил, почему быстро бросил изображать тюрликов: картины начали воспринимать как памфлеты. Слишком просто. И Коржева это не устроило.
Первая персональная выставка Гелия Коржева в России состоялась в Третьяковской галерее в 2017 году. Развеяны все сомнения о значимости его творчества. Но, к сожалению, самое крупное собрание работ находится в Америке. В коллекции Реймонда Джонсона в Миннеаполисе в Музее русского искусства.
"Мать"1964–1967гг. Государственная Третьяковская галерея
«По моему мнению, самые великие художники, которые творили в ХХ веке, — русские. И, конечно, что касается второй половины XX века, Гелий Коржев, возможно, — самый значительный»,
— сказал Реймонд Джонсон.
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