Ошибки при использовании древесной золы

Древесная зола была и остается одним из самых популярных удобрений. В зависимости от породы дерева, зола богата такими полезными для растений элементами, как калий, кальций и фосфор.







Важнейшим достоинством древесной золы в качестве подкормки является то, что она снижает кислотность почвы. Однако, неправильное использование этого удобрения не только не принесет пользы, но также может доставить дачнику немало проблем. Вот несколько наиболее распространенных и вместе с тем критических ошибок дачников.



1. «Зола не той системы»

2. Правило хранения

3. «Во все тяжкие»

4. Коктейль: «Погубленный урожай»

5. «Остерегайтесь подделок»

Используйте золу только из чистого дерева.Прежде всего стоит напомнить, что удобрением является лишь древесная зола. Только в ней в результате сгорания образуется достаточно количество потенциально полезных для растений элементов – кальция, калия и фосфора. При этом пропорции этих веществ могут серьезно отличаться в зависимости от породы дерева. Так, например, ель даст золу с большим количеством кальция, в то время как сосна дает золу богатую и калием, и кальцием. И главное, о чем забывают многие: категорически запрещено использовать золу, полученную в результате сжигания окрашенного, лакированного дерева или покрытого пропитками дерева!Не стоит бросать золу на улице.Кто бы мог подумать, но у золы тоже есть правила хранения! На самом деле оно по большому счету ровно одно – зола не любит дождя. Не стоит хранить удобрение под открытым небом. Попадание воды скорее всего вымоет из золы все питательные вещества (в первую очередь калий). Если зола сразу не идет в употребление, то лучше всего хранить удобрение в герметичных емкостях, где-нибудь в сухом помещении.Много — вредно.Как уже было отмечено, одним из важнейших достоинств золы как удобрения является возможность снизить кислотность почвы на участке. Происходит это благодаря тому, что содержащиеся в золе калий, кальций и фосфор прибывают не в чистом виде, а в форме оксидов. Однако, как известно: лишним и масло в каше бывает. Особенно, если оно моторное… В общем, злоупотреблять удобрением из золы – не стоит. А все потому, что переизбыток подкормки может спровоцировать защелачивание почвы. Оно в свою очередь резко сокращает пропускную способность и плодородность земли. Хуже всего на щелочной почве чувствуют себя картофель, тыквы, брусника, клюква, голубика.Смешивать золу с другими удобрениями не стоит.Зола – это, по сути, щелочь. А это ровным счетом означает, что ее нельзя смешивать с «кислыми» удобрениями – органическими и аммиачными. Категорически запрещено смешивать золу, например, с перегноем или сульфатом аммония. Все потому, что такое «партнерство» приводит лишь к попытке щелочи нейтрализовать кислоту. Данная реакция сама по себе вредна для растений. Но главное в том, что в процессе нейтрализации зола лишит почву аммиака, который в свою очередь выступает источником азота. Подкармливать почву разными удобрениями – можно и нужно. Однако, для этого необходимо выдерживать перерывы в 10-14 суток между подкормками.Только древесная зола полезна.Наконец не стоит забывать о том, что далеко не всякая зола является питательным удобрением. Полезная для огорода лишь та, что была получена в результате сжигания дерева. Зола, полученная от сжигания кизяка, торфа, а также каменного угля практически не содержит полезных для огорода элементов. Более того, каменноугольная зола нередко подкисляет почву. Торфяная зола содержит много кальция, но калия и фосфора практически не дает.