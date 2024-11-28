Как работают аффирмации - фразы, привлекающие позитив и успех

Новости СМИ2 Испокон веков лова имели и имеют огромное значение.\ Фото: img-tsuyaplus.com.

1. Я спокойна\соблюдай спокойствие\всё будет хорошо

Чтобы не случилось. соблюдайте спокойствие и верьте в то, что всё будет хорошо. \ Фото: que.es.

2. Я красива\счастлива\любима

Помните о том, что вы красива, любима и счастлива. \ Фото: skyviewdentist.com.

3. Я богата\успешна

Дайте себе установку, что вы богаты и успешны. \ Фото: editalconcursosbrasil.com.br.

4. Я здорова\энергична

Верьте в то, что вы здоровы и энергичны. \ Фото: ocdn.eupulscms-transforms.

5. Я свободна\позитивна

Не забывайте о том, что вы свободна и позитивна. \ Фото: blog-well.ca.

6. Ко мне придёт успех

Верьте в себя и к вам обязательно придёт успех. \ Фото: denisechilton.co.uk.