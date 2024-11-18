Необычные способы разведения огня

Находясь на природе долгое время человеку необходимо развести огонь, но спички как назло отсырели и не заживаются. Существует несколько способов розжига костров при помощи подручных средств, которые с успехом используются людьми в наше время. Вашему вниманию предлагается четыре варианта инициации процесса горения.

Для реализации этого варианта выполняем следующие действия:Из телефона вынимаем аккумулятор.Берем кусочек фольги из обертки конфеты или шоколадки и отрываем от нее узкую полоску в виде буквы П, с заужением в серединеПрикладываем концы к клеммам батареи и фольга в средней части воспламеняется.Огонек подносим к бумажке и после того как она вспыхнет, добавляем мелкие веточки, по мере того как они разгорятся, добавляет еще топлива и получает нормальный костер.Из неработающей зажигалки мы используем только пьезоэлемент, для чего необходимо сделать следующее:Берем зажигалку, снимаем с нее металлическую деталь и вынимаем из корпуса пьезоэлемент.Встряхиваем дезодорант и проверяем работоспособность баллона, опрыскиваем из него бумажку.Содержащийся в составе спрея спирт легко воспламеняется.Подносим проводок от пьезоэлемента к металлической части зажигалки и нажимаем на кнопку. Проскакивает искра, которой достаточно для воспламенения бумажки.Далее разжигаем костер, как это описано в предыдущем разделе.Этот метод получения огня основан на эффекте концентрации солнечных лучей при помощи параболического отражателя. Разжигание костра происходит в такой последовательности:Берем банку из-под фанты, пива или колы можно полную и кусочек шоколада.Натираем вогнутое дно сладким продуктом.При помощи салфетки убираем излишки и доводим поверхность до блеска.Располагаем банку так, чтобы отраженные солнечные лучи попадали на сухой лист или на любой другой легковоспламеняющийся материал.Дождавшись открытого огня, начинаем разжигать костер по всем правилам.Данный вариант добычи огня заключается в резком скачке температуры в точке короткого замыкания. Выполняется следующим образом:Требуется заряженная батарейка типа «Крона».К контактам ее подносим пучок металлической ваты.По токопроводящим волокнам проходит ток большой силы, и они сильно разогреваются.Опускаем горячую вату на приготовленный заранее листок бумаги и после возгорания используем его для розжига пламени большого костра.