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Необычные способы разведения огня

Находясь на природе долгое время человеку необходимо развести огонь, но спички как назло отсырели и не заживаются. Существует несколько способов розжига костров при помощи подручных средств, которые с успехом используются людьми в наше время. Вашему вниманию предлагается четыре варианта инициации процесса горения.



Способ первый: при помощи батарейки от мобильного и фольги


Для реализации этого варианта выполняем следующие действия:
Из телефона вынимаем аккумулятор.

Необычные способы разведения огоня
Берем кусочек фольги из обертки конфеты или шоколадки и отрываем от нее узкую полоску в виде буквы П, с заужением в середине
Необычные способы разведения огоняНеобычные способы разведения огоня

Прикладываем концы к клеммам батареи и фольга в средней части воспламеняется.

Необычные способы разведения огоня

Огонек подносим к бумажке и после того как она вспыхнет, добавляем мелкие веточки, по мере того как они разгорятся, добавляет еще топлива и получает нормальный костер.

Необычные способы разведения огоня

Способ второй: неисправная зажигалка и дезодорант

Из неработающей зажигалки мы используем только пьезоэлемент, для чего необходимо сделать следующее:
Берем зажигалку, снимаем с нее металлическую деталь и вынимаем из корпуса пьезоэлемент.

Необычные способы разведения огоняНеобычные способы разведения огоня

Встряхиваем дезодорант и проверяем работоспособность баллона, опрыскиваем из него бумажку.

Необычные способы разведения огоня

Содержащийся в составе спрея спирт легко воспламеняется.
Подносим проводок от пьезоэлемента к металлической части зажигалки и нажимаем на кнопку. Проскакивает искра, которой достаточно для воспламенения бумажки.

Необычные способы разведения огоня

Далее разжигаем костер, как это описано в предыдущем разделе.

Способ третий: алюминиевая банка и шоколадка

Этот метод получения огня основан на эффекте концентрации солнечных лучей при помощи параболического отражателя. Разжигание костра происходит в такой последовательности:
Берем банку из-под фанты, пива или колы можно полную и кусочек шоколада.

Необычные способы разведения огоня

Натираем вогнутое дно сладким продуктом.

Необычные способы разведения огоня

При помощи салфетки убираем излишки и доводим поверхность до блеска.

Необычные способы разведения огоня

Располагаем банку так, чтобы отраженные солнечные лучи попадали на сухой лист или на любой другой легковоспламеняющийся материал.

Необычные способы разведения огоня

Дождавшись открытого огня, начинаем разжигать костер по всем правилам.

Способ четвертый: крона и металлическая вата

Данный вариант добычи огня заключается в резком скачке температуры в точке короткого замыкания. Выполняется следующим образом:
Требуется заряженная батарейка типа «Крона».

Необычные способы разведения огоня

К контактам ее подносим пучок металлической ваты.

Необычные способы разведения огоня

По токопроводящим волокнам проходит ток большой силы, и они сильно разогреваются.

Необычные способы разведения огоня

Опускаем горячую вату на приготовленный заранее листок бумаги и после возгорания используем его для розжига пламени большого костра.

Необычные способы разведения огоня
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