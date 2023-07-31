10 проектов, которые доказывают, что современные дома - это вовсе не «серые коробки»

10 архитектурных проектов домов, в которых люди будут жить в недалёком будущем.

1. Дома против ураганов

Этот дом-крепость дизайнер возвел на пляже в Северном Квинсленде (Австралия), где жители не по наслышке знают, что такое ураган.

Дом-крепость, который не боится ни шторма, ни ураганов.

2. Бамбуковые дома

Бамбуковый дом на дереве.

Модульные бамбуковые дома.

3. Дом из морских контейнеров

Дом из морских контейнеров

Ещё один вариант дома из морских контейнеров.

4. Штабелируемые дома

Экономичные штабелируемые дома.

Интерьер штабелируемого дома.

5. Палаточный дом

Палаточный дом

Палаточный дом Криса Тайта.

6. Дома на сваях

Современный дома на сваях.

7. Дома хоббитов

Дома хоббиты.

8. Дом на утесе

Дом на утесе Cliff House.

И ещё один вариант дома на скале.

9. Городской домик

Urban Cabin - почти идеальный городской дом.

Urban Cabin - почти идеальный городской дом.

10. Shiftpod

Shiftpod - больше, чем палатка.

Интерьер Shiftpod.