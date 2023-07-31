10 проектов, которые доказывают, что современные дома - это вовсе не «серые коробки»

10 архитектурных проектов домов, в которых люди будут жить в недалёком будущем.
На разных исторических этапах и в разных странах всегда был некий свой архитектурный стиль, а ещё людям приходилось иметь дело с разными строительными материалами и учитывать погодные условия. Сегодня, впрочем, ничего не изменилось, но современные дома в разных уголках мира становятся всё больше и больше похожи друг на друга. И всё же есть архитекторы-энтузиасты, которых не устраивает такое положение вещей, и они стремятся создать нечто эксклюзивное, смешивая идеи из прошлого и проекты будущего.
1. Дома против ураганов
Этот дом-крепость дизайнер возвел на пляже в Северном Квинсленде (Австралия), где жители не по наслышке знают, что такое ураган.
Иногда их описывают как пригодные для жизни яхты, поскольку подобные дома располагаются прямо на поверхности воды. Четыре 12-метровые гидравлические ноги, прикрепленные к морскому дну, постоянно стабилизируют конструкцию и могут даже поднимать ее, если это необходимо. Благодаря этим колоннам весь дом невероятно прочен и способен выдерживать сильные ветры, штормы и даже ураганы. И это не все, что могут подобные дома.
Они сконструированы таким образом, чтобы быть полностью самодостаточными и на 100% независимыми от городских коммуникаций. Они имеют интегрированную систему управления отходами, механизмы сбора дождевой воды и системы очистки пресной воды. Фактически, дождевая вода собирается, очищается, а затем используется внутри дома как полностью безопасная питьевая вода.
Дом-крепость, который не боится ни шторма, ни ураганов.
Кроме того, эти дома площадью 400 квадратных метров также оснащены солнечными батареями и высококачественной изоляцией. Все окна сделаны из ударопрочного стекла, а также есть убирающаяся терраса размером 7,3 х 3,6 метра, которая расширяет площадь дома. Высокотехнологичная система связи поддерживает постоянный контакт жителей с внешним миром. И последнее — такие дома умеют плавать. Фактически, они могут отсоединяться от своих ног и передвигаться со скоростью до 13 км/ч благодаря двум электродвигателям мощностью 136 лошадиных сил.
2. Бамбуковые дома
Бамбуковый дом на дереве.
Бамбук - невероятно прочный строительный материал, если знать, как его использовать. Бамбук и сегодня используется в качестве стройматериала в таких местах, где он обычно встречается в природе (только в последние десятилетия его заменили бетоном). Тем не менее, бамбук может вернуться в ближайшем будущем. Команда китайских архитекторов заняла второе место на конкурсе дизайна в 2016 году с идеей строительства домов полностью из бамбука. Согласно их проекта, вместо гвоздей и шурупов бамбук связывают веревками.
Модульные бамбуковые дома.
Более того, дизайн бамбукового дома является модульным, что означает, что дом можно строить разной формы и размера, чтобы он соответствовал индивидуальным потребностям покупателей. Также предполагается, что проект будет полностью гармонировать с природой. Дома Rising Canes должны строиться рядом с бамбуковыми лесами, которые могут обеспечить все необходимые строительные материалы. Бамбук можно собирать каждые 4-6 лет, и он достигает высоты более 40 метров в течение этого времени. Что немаловажно, бамбуковые леса поглощают на 35% больше СО2 из воздуха, чем обычные леса того же размера, предотвращает эрозию земель, а при вырубке быстро вырастают снова.
3. Дом из морских контейнеров
Дом из морских контейнеров
Данный дом площадью 200 квадратных метров состоит из дюжины контейнеров, полностью переоборудованных под кухню, гостиную и три спальни. Он установлен посередине пустыни и похож или на какой-то цветущий белый цветок или на что-то совершенно не из этого мира.
Ещё один вариант дома из морских контейнеров.
Расположенная в Калифорнии, резиденция Joshua Tree будет построена на земельном участке площадью 36 гектаров и станет домом для кинорежиссера, который решил остаться анонимным. Строительство начнется в 2018 году, и по его завершению контейнерный дом будет полностью оборудован солнечными батареями и множеством других высокотехнологичных функций. Благодаря различной ориентации контейнеров, естественный свет будет фильтроваться в течение всего дня, чтобы внутри (напомним, дом устанавливается в пустыне) не было похоже на раскаленную духовку.
4. Штабелируемые дома
Экономичные штабелируемые дома.
RISE - это проект дома, предназначенный для использования в условиях ограниченного места в городах. Это означает, что их дизайн очень адаптируемый. Такие дома имеют полностью перестраиваиваемую планировку этажей и подвижные стены, установленные на гусеничной системе. Это позволяет очень быстро собирать или перепланировать разные помещения. Все части дома модульные и сборные, поэтому даже одноэтажный семейный блок можно превратить в многоэтажный жилой дом. Что не менее важно в подобных строениях, для их сборки не нужна какая-либо специализированная рабочая сила. Они также полностью оснащены технологиями, предназначенными для сведения энергопотребления до нуля (дома оснащены солнечными батареями, используют естественный дневной свет и вентиляцию, а стены выложены шерстью).
Интерьер штабелируемого дома.
Данный проект — результат совместных усилий Калифорнийского университета в Беркли и Денверского университета, и был разработан в качестве средства решения проблемы нехватки доступного жилья (один модуль RISE стоимостью 200 000 долларов дешевле, чем 72% домов в городе).
5. Палаточный дом
Палаточный дом
Этот дом площадью 70 квадратных метров является идеальным сочетанием минимализма, проживания вне коммуникаций и кемпинга. Строение, выполненное в форме палатки и установленное глубоко в лесу Новой Зеландии, эффективно использует все пространство и прекрасно сочетается с окружающей средой. Его фасад полностью сделан из стекла, а спальные помещения расположены в мезонине. Стеклянный фасад позволяет днем обходиться естественным освещением, а ночью обеспечивает прекрасный вид на лес.
Палаточный дом Криса Тайта.
Созданный архитектором Крисом Тейтом, «Палаточный дом» первоначально служил его личной мастерской. Но после переезда архитектора на удаленный остров Вайкеке в Новой Зеландии этот дом стал идеальным убежищем для тех, кто хотел бы удалиться от городской суеты (в настоящее время он сдается в аренду).
6. Дома на сваях
Обычно дома на сваях строят в тропических регионах или местах с высокой вероятностью наводнения. Но архитектурная студия заимствовала эту технологию и применила ее к зимнему заснеженному ландшафту. Расположенный в канадской провинции Квебек, «Высокий дом» поднят на несколько метров над землей на сваях, чтобы получать как можно больше солнечного света в зимние месяцы, а также обеспечивать идеальный вид на Мон Сен-Анн.
Современный дома на сваях.
Архитектура дома минималистическая: при его постройке использовали панели из гофрированной стали и бетонные облицовочные панели. В нижней части здания установлена нагревательная панель, чтобы внутри было тепло даже самой суровой канадской зимой.
7. Дома хоббитов
Дома хоббиты.
Официально известные под названием Green Magic Homes, эти здания действительно потрясающе похожи на домики хоббитов из знаменитого произведения Толкина. Хотя технически дома не вырыты в земле, они покрыты почвой. По сути, они сделаны из сборных сводчатых панелей, которые можно переставлять, расширяя или переделывая дома под индивидуальные потребности. Они легко собираются, а дополнительные модули можно установить в любой момент. Из-за их универсальности эти дома могут быть адаптированы к практически любому типу местности.
8. Дом на утесе
Дом на утесе Cliff House.
Вдохновленные тем, как ракушки цепляются за корпус судна, австралийские разработчики создали проект Cliff House - модульного дома, подвешенного на краю вертикальной скалы. Модули дома устанавливаются на стальные штифты, просверленные непосредственно в скале. Дизайн был разработан специально для того, чтобы дом смотрелся как своего рода естественное дополнение самой скалы.
И ещё один вариант дома на скале.
Вход в такое «ласточкино гнездо» сделан с верхнего уровня, а на остальные уровни можно спуститься на лифте. На первом уровне есть фойе, кухня, гостиная и столовая. На следующих двух уровнях можно найти три спальни и две ванные комнаты. А в самом низу расположены терраса, площадка для барбекю и спа-центр. Весь дом покрыт отражающими солнце стеклянными панелями, через которые также открывается невероятный вид на океан.
9. Городской домик
Urban Cabin - почти идеальный городской дом.
Созданный фирмой MINI Living Design, Urban Cabin представляет собой модульное строение площадью 15 квадратных метров, построенное для изучения возможностей компактных, но удобных жилых помещений в городах, которые становятся все более переполненными и дорогими. Этот проект предназначен для представления будущего, в котором жизнь будет основываться скорее на общих ресурсах, а не на личной собственности.
Urban Cabin - почти идеальный городской дом.
Этот крошечный дом оснащен всем необходимым, включая кухню и даже маленькую библиотеку. Кухня также расширяется, что означает, что ее можно «достраивать» за стены самого дома.
10. Shiftpod
Shiftpod - больше, чем палатка.
После посещения фестиваля Burning Man более 20 лет назад, Кристиан Вебер решил, что для временного жилья должен быть более лучший и более простой способ, чем палатки. Затем он начал работать над концепцией жилья, которое обеспечивало бы достаточно тепла и защиты от погодных условий, но при этом которое было бы очень легко собрать. Так на свет родился Shiftpod, который может похвастаться прекрасно изолированными стенами и достаточной высотой, чтобы большинство людей могли стоять внутри. Также он невероятно прочный, способен выдерживать ветер до 175 км/ч и поставляется в виде одной складной части, которую можно собрать всего за одну минуту.
Интерьер Shiftpod.
Вебер сделал несколько таких походных домов для своих друзей, также посещающих Burning Man, и вскоре получил более 300 заказов. С тех пор он открыл собственную компанию, и теперь зарабатывает миллионы долларов на продаже своих Shiftpod.
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