Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

Хотите выглядеть достойно и безупречно, но у вас нет времени разбираться в нюансах стиля? Тогда эта шпаргалка для вас! Публикуем подборку наглядных советов по мужскому стилю от издания Buzzfeed.



1. Простые правила застегивания пуговиц пиджака







2. Как правильно совместить рубашку, галстук и костюм? Вот полезное руководство — шпаргалка, которое поможет вам правильно совмещать цвета и узоры



В центре — костюм, в середине — рубашка, на внешней стороне — галстук.







3. Как выбрать костюм по размеру







4. Как правильно комбинировать обувь и костюм по цвету







5. Вот полезный путеводитель по длине брюк. Как правило, стоит выбирать что-то между половиной и четвертью







6. Какой у вас воротник?







7. Вот как сочетать цвета в одежде







8. Чтобы красиво закатать рукава, попробуйте эту простую технику







9. Ищите простые советы, как не выглядеть глупо? Можно, мы подскажем вам?







10. Секрет Вселенной, или как легко вставить запонку







11. Вот как правильно упаковать рубашки, чтобы они занимали меньше места, и чтобы на них было меньше складок







12. И, наконец, вы собираетесь постирать свой удивительный гардероб? Вот что означают символы на вашей одежде







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