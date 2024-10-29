Мощная чистка утюга

Если заливать в утюг вместо дистиллированной обычную воду, то в нем появляется накипь. Постепенно она перекрывает выходные отверстия для пара, и эта функция перестает работать. Удалить накипь внутри утюга можно буквально за 10 минут обычным раствором лимонной кислоты.







Что потребуется:



лимонная кислота;



теплая вода;



губка или салфетка.

Процесс очистки утюга от накипиВ 300 мл теплой воды растворяется столовая ложка лимонной кислоты.Жидкость заливается в утюг, и он устанавливается на нагрев.После набора рабочей температуры нужно подождать несколько минут, и нажимая кнопку выпуска пара продуть отверстия.При сильном загрязнении накипью может потребоваться израсходовать всю заправку, пока утюг не заработает как следует. Очистку лучше делать на улице или в ванной, так как пара будет много.Кислота размягчит и частично растворит накипь. Грязь будет выходить из утюга со стороны подошвы.Пока накипь горячая, ее следует стереть салфеткой.После такой обработки утюг заработает в режиме пара как новый.