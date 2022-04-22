Занимательно о пищеварительной системе человека

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как ваш организм перерабатывает пищу, которую вы едите? Верьте или нет, но система пищеварения очень сложная. Разумеется, без неё вам не удастся получить жизненную энергию или выжить. Она также освобождает организм от отходов и выводит вредные вещества. Это незаменимая часть вашего тела, так почему бы не узнать о ней больше?







Нужно около семи секунд, чтобы еда прошла по пищеводу к желудку.



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Тонкая кишка имеет длину более 6 метров, а толстая кишка — всего около 2 метров.



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Протяженность всей пищеварительной системы от рта до заднего прохода составляет 9 метров.



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Ваш желудок использует соляную кислоту для переваривания пищи, а для защиты от кислоты он вырабатывает слизь.



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Желудок взрослого человека может вместить около 1,5 литра содержимого.



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Вопреки распространенному мнению, не в желудке, а в тонкой кишке в основном и происходит процесс переваривания.



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Когда ваш желудок урчит — это значит, что ваш кишечник наполнен горячим воздухом.



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Наши слюнные железы производят от 1 до 2 литров слюны в день.



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У вашего нутра и мозга особая связь. Такие эмоции, как гнев, беспокойство и печаль могут влиять на процесс пищеварения.



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Ферменты в вашем желудке помогают расщепить пищу на белки, углеводы и жиры.

***Пептические язвы вызваны не стрессом или диетой, а бактерией под названием Хеликобактер Пилори.***В среднем взрослый человек съедает примерно 907 килограммов еды в год.***Отрыжка возникает в результате заглатывания воздуха при употреблении газированного напитка, жевательной резинки или во время курения.***Когда вы съедаете что-то, еда не просто попадает через пищевод в желудок: мышцы пищевода сокращаются и расслабляются — эти волнообразные сокращения называются перистальтикой, таким образом пища проталкивается по небольшому каналу вниз, к желудку.***Печень является самым большим внутренним органом и выполняет более 500 различных функций , включая борьбу с инфекцией и нейтрализацию токсинов.***Человеческая пищеварительная система не зависит от гравитации. Благодаря перистальтике, даже если вы будете есть, повиснув вниз головой или стоя на голове, еда сможет попасть в желудок. Тем не менее, вряд ли вам будет комфортно делать стойку на голове сразу после приема пищи.***В 1822 году один бедняга получил серьезное ранение в живот . После нескольких хирургических операций он выжил, но врач оставил, однако, отверстие в брюшной полости, которое позволило ему исследовать, как желудок усваивает пищу, совершенно новым способом.***Скопление газов — это по существу проглоченный воздух и газ, продуцируемый бактериями в вашем кишечнике.***Человеческая пищеварительная система является домом для сложной экосистемы, «приютившей» примерно 300 — 500 бактерий.***При рождении желудочно-кишечный тракт ребенка стерильный. В первые часы жизни он заселяется различными микроорганизмами. Далее по мере роста организма и совершенствования пищеварительной системы формируется нормальная микрофлора.***Чтобы предотвратить попадание пищи и жидкости в легкие, надгортанник закрывает вход в гортань.***Желчь в желчном пузыре расщепляет жиры, входящие в рацион.***В желудочно-кишечном тракте чаще, чем где-либо еще в организме человека, возникает риск развития раковых опухолей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)