10 птиц с самыми необычными защитными механизмами

Променяв передние конечности на крылья, большинство птиц не прогадали, ведь полет — крайне эффективный способ защиты от хищников. Нелетающие птицы имеют свои преимущества — как правило, это сильные ноги, острые когти и способность быстро бегать. Но есть птицы, предпочитающие нестандартные методы обороны — о них и поговорим.







Текст National Geographic Россия



Все знают, что скунсов лучше не раздражать, но насчет удодов или глупышей такую информацию мало кто слышал. Даже самые красивые на вид птицы могут обладать весьма противными защитными механизмами. С другой стороны, эффективность — прежде всего.



1. Кроличьи сычи, они же пещерные совы, либо сами роют себе норы, либо занимают чьи-то пустующие апартаменты.







2. Пока родители охотятся, птенцы способны постоять за себя, изображая протяжное шипение и треск гремучей змеи.







3. Это может обмануть кого угодно, даже человека… но не настоящих гремучих змей, которые из-за врожденной глухоты не слышат даже собственной «погремушки».







4. Удоды — отличные летуны, а также быстро бегают по земле. Но чтобы окончательно оградить себя от хищников, они вымазываются в собственных выделениях, пахнущих как тухлое мясо. Это же оберегает их от ряда паразитов.







5. При случае удоды также не прочь прицельно нагадить смесью экскрементов и выделений на нерасторопного противника.







6. Крикливые зуйки гнездятся на земле, что делает их птенцов крайне уязвимыми. Если один из родителей замечает, что к гнезду приближается хищник, он мастерски притворяется раненным, отползая в сторону и выманивая на себя опасность.







7. Как только птенцы спасаются, взрослая птица тут же забывает про «перебитое крыло» и улетает прочь.







9. Глупыши — птицы из семейства буревестников. Несмотря на название, их способ защиты вовсе не глуп, хотя и достаточно неприятен — они извергают на врага омерзительно воняющую желудочную жидкость оранжевого цвета. На хищных птиц запах действует плохо, но если «масло» попадёт им на перья, летать будет гораздо труднее. Сами же глупыши против своего оружия выработали иммунитет.







10. Обыкновенные кукушки знамениты тем, что подбрасывают яйца в чужие гнёзда. Но как быть с родителями, которые не желают покидать гнезда?







11. Расцветка кукушки позволяет той успешно притвориться ястребом, чтобы прогнать птиц с насиженного места и спокойно отложить собственные яйца. Подобная мимикрия также неплохо защищает от хищников.







12. Рыжие воробьиные сычи, несмотря на небольшой размер, успешно охотятся на других птиц, иногда даже вдвое крупнее их самих.







13. Иногда мелкие птицы сбиваются в стаи и атакуют сычей толпами, что может быть крайне опасно. Для защиты на затылке воробьиного сыча расположены два чёрных пятна, убедительно имитирующих глаза. Это сбивает с толку нападающих и позволяет сычу нанести ответный удар.







14. Гоацины — весьма древние птицы с очень вонючим и почти несъедобным мясом. Но основной их защитный механизм заключается в другом.







15. Гоацины строят гнёзда на ветках над водоёмами, и когда птенцам что-то угрожает, те ныряют в воду. Опасность миновала — и птички забираются в гнездо по стволу, используя большие мощные когти. У взрослых особей эти когти обычного размера.







16. Исполинские козодои — гении маскировки. Серо-бурая окраска позволяет этим птицам сливаться с деревьями на время дневного сна.







17. Когда козодой застывает на месте, его почти невозможно найти — и он не шелохнётся даже если к нему приблизиться вплотную. Он также может наблюдать за хищниками с закрытыми глазами, благодаря особым разрезам в веках.







18. С двуцветными питоху не стоит связываться ни при каких обстоятельствах. Сколько ядовитых птиц вы можете назвать? Питоху — одни из них. Они впитывают опасный нейротоксин из ядовитых жуков, которых поедают в больших количествах. Простое прикосновение к питоху может вызвать сильный химический ожог. У самих птичек, разумеется, давно выработан иммунитет.







19. Белолицые совки обладают удивительным даром к трансформации. Вблизи небольшого противника, они раздуваются чуть ли не вдвое, раскрывая крылья и издавая страшное шипение.







20. Столкнувшись с врагом крупнее себя, сова съёживается, выставляет наружу тёмные перья и застывает, стараясь слиться с окружающей местностью.







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