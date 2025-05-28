В чём литиевый аккумулятор лучше свинцового, а в чём до сих пор проигрывает

В последние годы в поле зрения отечественных автомобилистов всё чаще попадают литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторные батареи. Подобные источники питания имеют ряд неоспоримых преимуществ в сравнении с традиционными свинцовыми АКБ. Однако, вместе с тем у лиферов есть и совершенно конкретные минусы. Как показывает практика, даже части сохраняющихся недостатков оказывается достаточно для того, чтобы отпугнуть простого автомобилиста от приобретения и установки подобного «чуда техники». Но справедливо ли такое отношение со стороны потребителей?
Аккумулятор увы не вечен. /Фото: Pinterest.
Современные литий-железо-фосфатные АКБ имеют целый ряд серьёзных преимуществ в сравнении с архаичными свинцовыми батареями. При сопоставимых габаритах они примерно в два раза легче. При этом лиферные аккумуляторы очень мощные. На пике работы четыре банки аккумулятора выдают 14-15 Вольт, что соответствует заряду автомобильного генератора. В теории срок службы у таких аккумуляторов намного превышает срок службы у литиевых.
Особого смысла в переходе нет. /Фото: nuevatribuna.es.
При минусовой температуре лиферный аккумулятор работает неплохо, пускай, и не идеально. Способен влегкую запускать автомобиль даже будучи разряженным на 2/3. Установка и эксплуатация такого АКБ в целом мало чем отличаются от использования свинцовой батареи. Для работы в холодном климате литьевые аккумуляторы оснащают простейшей системой подогрева на основе плёночных матов. Запускается обогрев самостоятельно, как только температура оказывается ниже нуля. В добавок к этому современный лиферные аккумуляторы оснащены платой управления, благодаря которой возможно работа программы контроля и Wi-Fi-передатчика.
Все АКБ имеют свои минусы. /Фото: immunocap.ru.
Всю информацию о состоянии батареи автомобилист может увидеть на экране смартфона, использовав специальное приложение. Среди прочего приложение отображает температуру батареи, емкость заряда (в т.ч по отдельным банкам), информацию о циклах разряда-заряда, показательно пускового тока при последнем старте и еще многое, многое другое.
Серьезная штука. /Фото: olx.kz.
Прежде всего это цена. Стоимость литий-железных аккумуляторов начинается от 40 тысяч рублей. За эти деньги можно купить, мягко говоря, не один свинцовый, а учитывая недостатки, о которых речь пойдет дальше, переход с «архаики» на лифер в лучшем случае станет разменом шила на мыло. Второй важный нюанс – морозы. Да, современные АКБ могут работать на холоде… до тех пор, пока температура не падает ниже 30 градусов по Цельсию. Электроника батареи просто отключает её в целях защиты, так как при таком морозе емкость аккумулятора может упасть минимум в два раза. К слову, о той самой электронике: сама батарея лифера может и прослужит много лет, а вот за электронику никто не поручится. Да, на аккумуляторы дают гарантию в 3 года, но как дальше карта ляжет, знает один лишь Бог. Наконец, вишенкой на торте остаётся пожароопасность таких батарей. Лиферы отлично горят, особенно в ДТП.
А новых АКБ много проблем. /Фото: drom.ru.
В сухом остатке можно констатировать, что сегодня переход на LiFePO4-аккумуляторы для большинства автомобилистов – баловство. Ни финансовой, ни эксплуатационной выгоды у такого решения нет. В качестве возможной альтернативы классическим свинцовым аккумуляторам, лучше рассмотреть переход на литий-титановые (LTO) или натрий-ионные (Na-Ion). В отличие от лиферов, они хотя бы могут заряжаться на морозах до -30 С, а при -20 С всё еще держат емкость на 90%. Правда и у таких аккумуляторов есть свои недостатки, среди которых, в том числе находится и всё тот же вопрос цены. Так, LTO аккумуляторы на сегодняшний день самые дорогие, правда, имеют при этом и самый большой ресурс. Натриевые аккумуляторы напротив – дешевые, правда не блещут другими характеристиками.
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