От «Полуторки» до «Козла»: 10 советских авто с самыми забавными народными прозвищами

Самые забавные имена машин в СССР.
Официальные названия автомобилей далеко не всегда отражают их истинную суть. Именно по этой причине за те или иные качества и особенности автомобилисты во всех странах мира дают машинам прозвища. Не были исключением и водители, которые крутили баранку в СССР. В этом обзоре доблестная десятка советских автомобилей, которые были известны больше по своим прозвищам, чем по настоящим названиям.
1. ГАЗ-АА по прозвищу «Полуторка»
Отличный был грузовик.
Этот автомобиль был создан на нижегородском заводе (позже горьковском). Грузоподьемность машины равнялась 1.5 тоннам. Прообразом этой машины, был очень похожий грузовик Ford образца АА 1930 года выпуска. Советский автомобиль же, выпускался с 1932 по 1938 годы.
2. ЗИС-5 по прозвищу «Захар»
Старый и добрый Захар Иванович.
Этот советский грузовой автомобиль имел грузоподъёмность в три тонны. После описанного выше ГАЗ, этот грузовик стал вторым по массовости выпуска и использования. Стоит также отметить, что сие чудо техники долгое время было одним из основных автомобилей Красной армии, в частности в годы Второй мировой войны. Выпускалась машина с 1933 по 1948 год. Машину также называли «трехтонкой» и «Захаром Ивановичем».
3. ГАЗ-67 по прозвищу «Иванушка»
Первый советский внедорожник.
Легендарные ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б – это советские легковые полноприводные военные автомобили дедушкой которых можно по праву считать американский (не мене легендарный) Jeep Willys. Внешнее сходство этих машин – первое, что бросается в глаза. Данные ГАЗы широко использовались в качестве штабных и разведывательных автомобилей в последние годы Второй мировой войны, а также в годы последующей корейской войны. В армии эти машины также звали «козел» и «козлик».
4. ГАЗ-М1 по прозвищу «Воронок»
Тот самый ворон.
Машина, которая, не нуждается в нужном представлении. В народе ее прозвали «воронок» и «эмка». Автомобиль серийно производился на Горьковском автомобильном заводе. Всего было выпущено 62 880 единиц транспорта. Впоследствии появились также пикапы, производные от этой модели. Буква «М» из названия исчезла, однако народное прозвище – «эмка» еще долго цеплялась к моделям выпущенным позже.
5. Studebaker US6 по прозвищу «Студер»
Имена давали не только отечественным авто.
Легендарный грузовик Studebaker US6 американского производства советские водители называли «Студер», «Товарищ Студер» или просто «Американец». Машина выпускалась с 1941 по 1945 годы. Этот трехосный грузовик был самым массовым транспортным средством, которое союзники поставляли в СССР по Ленд-Лизу в годы войны. Машина отличалась высокой надежностью и повышенной проходимостью.
6. ЗИЛ-157 по прозвищу «Захар Захарыч»
Первоклассный грузовик.
На самом деле прозвищ у этого грузовика среди советских водителей было огромное множество. Машина выпускалась на заводе имени Лихачева и позиционировалась, как грузовик повышенной проходимости и повышенной грузоподъемности. Серийно машины выпускалась 1958 года. В УССР машину прозвали «кабанчик».
7. ГАЗ-53 по прозвищу «Табуретка»
Этот грузовик знает каждый.
Этот забавный грузовик получил не менее забавные прозвища: «Колхозник», «Газон», «Газик» и некоторые другие. Машина позиционируется как среднетоннажный грузовик. Выпускалась Горьковским автозаводом с 1961 по 1993 год. Определенно, это один из тех автомобилей, который помнят даже самые молодые поколения. Увидеть грузовик на дорогах можно и сегодня.
8. УАЗ-469 и его модификации по прозвищу «Козла»
Легендарный козел.
Советский грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости. Широко известный и невероятно популярный советский внедорожник, выпускавшийся на Ульяновском автозаводе с 1972 по 2003 годы. Название «Козел» к машине прилипло не сразу. Первоначально водители звали эти УАЗы «Боби» за некоторое сходство кузова с мордой дворняги, а также задорную проходимость по грунту.
9. УАЗ-452 по прозвищу «Буханка»
Выпускается машина по сей день.
Еще один поистине легендарный советский автомобиль. Кроме как «Буханкой» машину называли «Батон» и «Таблетка». Автомобиль является грузопассажирским и использует полный привод. Обладает повышенной проходимостью. Как легко догадаться – выпускается на Ульяновском автозаводе. С 1965 года по наши дни. Существует также бортовая модификация машины, которая получила свое прозвище – «головастик».
10. ВАЗ-2101 по прозвищу «Копейка»
Машина для советского гражданина.
Широко известный советский заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа седан, который также называли: «Копье» и «Таз». Народное прозвище «Тазик» пошло от сокращения Тольяттинский автомобильный завод.
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