Как подобрать цветы маме

Дарить цветы в наше время привычное дело. Но каждый раз мы задумываемся о том, как выбрать букет и какое впечатление он произведет. Цветочную композицию для мамы нужно выбирать так, чтобы она отражала все ваши чувства и эмоции. А маркетплейс Фломаркет поможет осуществить доставку цветов в Новосибирск или любой другой город России.





Какие цветы выбрать

Самый простой вариант — составить букет из любимых маминых цветов. Но иногда так хочется удивить и подарить что-то необычное. Можно сделать оригинальный подарок, подарив букет отталкиваясь от характера мамы. Женщине со спокойным нравом подойдет букет пастельных тонов. Красиво смотрится градиент из розовых и белых роз. Если она эмоциональный экстраверт, выбирайте яркие бутоны. Необычные цветы: желтые, голубые или даже фиолетовые, точно запомнятся надолго.









Язык цветов

Букетом можно не только поднять настроение, но и выразить чувства и эмоции. Вот несколько значений самых популярных цветов:

1. Хризантемы означают почтение и уважение. Это величественные цветы, с помощью которых можно создать как строгие, так и более нежные композиции.

2. В некоторых странах именно гвоздики являются символом материнской любви. Их преподносят на День матери. В нашей стране красные гвоздики дарить не принято, но другие оттенки цветов смотрятся очень красиво по отдельности и в букете.

3. Розы — классические и почитаемые многими цветы. Оттенков их большое множество, поэтому подберите наиболее подходящий для подарка маме.







4. Такие крупные и красивые цветы как пионы, олицетворяют власть и величественность. Это вполне ассоциируется с ролью матери в нашей жизни. Для более нежной и чувственной женщины подойдут пионы светлых оттенков.

5. Если хотите удивить маму, то преподнесите орхидеи или каллы. Эти необычные цветы напоминают о грациозности и элегантности.



Советы для выбора правильного букета

Если вы хотите, чтобы цветочная композиция дольше радовала глаз, то придерживайтесь нескольких правил при выборе цветов. Срез у растений обязательно должен быть свежими зеленым. Обращайте внимание на бутоны. Если они слишком раскрыты, то это сигнализирует о том, что цветок вскоре завянет. Листья и лепестки должны быть упругими, без заломов. Обязательно проверяйте качество цветов в букете, ведь от этого тоже зависит первое впечатление от подарка.

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