12 продуктов, которые нужно поскорее вытащить из холодильника, чтобы не пропали

Некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике / Фото: m.infox.ru.
Многие привыкли хранить продукты в холодильной камере по той простой причине, чтобы сохранить их свежесть и вкус как можно дольше. Однако некоторые из них лучше хранить в другом месте. Дело в том, что продукты способны потерять как свои вкусовые качества, так и полезность.
1. Авокадо теряет свойства в холодильнике
Хранение авокадо. / Фото: profile.ru
Часто в продаже можно увидеть перезревшие авокадо или же недоспевшие. В первом случае лучше сразу же съесть плод, а не хранить его в холодильнике. В крайнем случае можно лишь на короткий период времени оставить фрукт при комнатной температуре. Что касается спелых плодов, то основание у плода зеленое, а оттенок остальной части коричневый. Если же фрукт недоспевший, тогда холодильная камера способна лишь затормозить его созревание. Так что, хранить такой продукт лучше при комнатной температуре, но не долго.
2. Картофель выделяет канцерогенные вещества
Хранение картофеля / Фото: dom-v-sadu.ru
Под воздействием холода крахмал, которого в картофеле весьма много, начинает превращаться в сахар. Клубни лучше всего хранить в прохладном месте, например, на балконе, лоджии или подвале, есть таковой имеется. Дело в том, что при температуре менее +3 градусов по Цельсию плоды могут потерять свою форму после термообработки и становятся сладкими. В общем, блюда с ними получаются не столь вкусными. Но это еще не все минусы хранения корнеплодов в холодильной камере. Самое страшное это то, что во время варки в картофеле образуются канцерогенные вещества, которые крайне опасны для здоровья человека. Так что, стоит выделить место на своем балконе или, в крайнем случае, на кухне, где можно хранить овощ.
3. Мед способен засахариться
Хранение меда / Фото: domopravitelnitsa.com
Мед – это уникальный продукт, богатый витаминами. минералами, полезными веществами. Хранить его можно в диапазоне температур от семи мороза до двадцати тепла. Если холодильная камера отвечает таким требованиям, то в общем-то можно хранить продукт пчеловодства там. В ином случае, лучше этого не делать. При низких температурах десерт способен засахариться и при этом изменить свой вкус. Тогда продукт уже нельзя будет использовать для приготовления некоторых блюд, которые требуют вязкости десерта. Стоит обратить внимание также на то, как ведет себя десерт при хранении. Если он остается жидким, несмотря на мороз, тогда такой продукт подвергли обработке недобросовестные продавцы. Витаминов, минералов и полезных веществ в нем намного меньше, к сожалению.
4. Консервы с овощами можно хранить в комнате
Хранение консервов / Фото: kakxranit.ru
Всевозможные домашние заготовки весьма популярны. Многие готовят соленья на зиму, чтобы потом готовить с ними вкусные блюда. Лучшим местом хранения консервов является комната, где температура воздуха +20-25 градусов по Цельсию. Они не испортятся по той простой причине, что в составе есть соль с уксусом и сахаром, которые не дают бактериям развиваться. Таким образом, хранить заготовки в холодильной камере не нужно. Если банку с соленьями открыть, тогда хранить ее лучше на лоджии или же балконе, где прохладно, но нет мороза и употребить в течение нескольких дней.
5. Приправы с соусами быстро портятся
Хранение соусов / Фото: zen.yandex.ru
Соусы вместе с разными приправами, которые продаются в продуктовых магазинах, содержат в своем составе уксус, консерванты, а некоторые даже растительное масло. Хранение таких заготовок в холодильной камере – это ошибка многих хозяек. Никакой пользы от этого не будет. Хранить соусы с приправами лучше на кухне в одном из шкафов в стеклянной таре или же жестяных банках, которые плотно закрываются.
6. Коньяк любит холодное место хранения
Хранение коньяка / Фото: gradusinfo.ru
Коньяк не любит холода. Он начинает менять как свой цвет, так и вкус. Лучше всего напиток хранить при температуре +12 градусов по Цельсию. Также, вполне можно хранить при температуре +20 градусов по Цельсию, если в доме нет прохладного места. При правильном хранении напиток еще долгое время будет радовать своим утонченным вкусом.
7. Цитрусовые могут стать мягкими
Хранение цитрусовых / Фото: uborka.co
Несмотря на то, что мандарины с апельсинами и грейпфрутами являются «сбратами», они не могут терпеть друг друга и быстро портятся, если хранить их вместе. При этом хранение в холодильной камере делает фрукты более мягкими. Они довольно быстро увядают. Мало того, поверхность покрывается некрасивыми разводами. Так что, необходимо хранить апельсины с другими «собратами» на своей кухне, например. Съедать их рекомендуется сразу же или в течение нескольких дней. Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что лимоны способны немного дольше храниться. К тому же, их можно даже заморозить в морозильной камере, предварительно порезав на кружки или кусочки небольшого размера, а потом пить с цитрусом ароматный чай, к примеру.
8. Хлеб быстро сохнет в холодильнике
Хранение хлеба / Фото: norstar.ru
Хлеб относится к тем продуктам, которые быстро портятся, поэтому лучше его употребить как можно скорее после приготовления. Срок хранения обычно составляет порядка 2-3 дней. Домашняя выпечка может храниться немного дольше. Если продукт отправить в холодильник, то там он быстро засохнет. При заморозке хлебобулочные изделия способны сохранять влагу. Если хочется сохранить их подольше, тогда можно отправить в морозильную камеру.
9. Шоколад покрывается белым налетом и теряет вкус
Хранение шоколада / Фото: blog.liebherr.com
Многие хранят шоколад в холодильной камере по той простой причине, чтобы он не растаял. Однако такой способ хранения является не верным. Дело в том, что под воздействием низкой температуры шоколад становится менее сладким и при этом покрывается неприятным белым налетом. Образуется он из-за того, что часть сахара растворяется. Кроме того, продукт может терять свой насыщенный вкус. Если шоколад качественный, то при комнатной температуре обычно он не таит, если она не сильно высокая. Поэтому десерт можно хранить в комнате, в шкафу.
10. Помидоры могут потерять свой вкус в холодильной камере
Хранение помидоров / Фото: smak.ua
Многие хозяйки уверены в том, что лучшее место для хранения помидоров – это холодильник. Однако на самом деле это заблуждение. Дело в том, что полезный овощ способен потерять свой запах и вкус из-за холодного воздуха. Мало того, под воздействием холода структура плода начинает меняться, он становится более рыхлым, потому что клеточные мембраны нарушаются. Иными словами, необходимо хранить томаты на своей кухне, к примеру. Следует выделить отдельное место для продукта, чтобы наслаждаться его приятным вкусом и ароматом.
11. Лук становится мягким
Хранение лука / Фото: kp.ru
Репчатый лук обладает интересной особенностью – он впитывает ароматы других соседей и при этом отдает им свой. Если влажность в помещении повышенная, то продукт может быстро покрыться плесенью, стать мягким и, в конечном счете, испортиться. К употреблению он уже не годный. Лучше всего хранить лук в прохладном месте, как, например, балкон или лоджия. В холодильнике же он быстро испортится. Кроме того, важно знать, что продукт нельзя хранить рядом с картофелем. Дело в том, что как лук, так и картошка быстро испортятся. Они не могут терпеть друг друга.
12. Зелень может пожелтеть и заплесневеть
Хранение зелени / Фото: http://hozinfo.ru
Такие продукты, как укроп, петрушка, кинза, зеленый лук, довольно быстро вянут и желтеют в холодильной камере, а также теряют витамины, минералы и полезные вещества. Поэтому лучше там не хранить их. Зато идеальным местом можно назвать морозильную камеру. Зелень предварительно промыть под проточной водой, просушить, а затем нарезать. Разложить по пакетам каждую в отдельный и отправить в морозилку. Если зелень хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике, то она еще и быстро заплесневеет. Использовать ее будет опасно для здоровья. В крайнем случае можно завернуть продукт в бумажный пакет, чтобы убрать лишнюю влагу. Тогда зелень не будет гнить.
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