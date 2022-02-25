Как праздновали День рождения у разных народов и в разные времена

День рождения - праздник древних.
Существуют разные гипотезы возникновения традиции праздновать день своего появления на свет. По одной из них, предтечей этого праздника стали торжественные обряды воинов Древнего Рима, которые олицетворяли культ Митры (бога Солнца). Они включали в себя пышные обильные трапезы, преподношение подарков, торжественные речи. Согласно второй версии, прототип празднования возник гораздо раньше. Во времена, когда жили дикие племена, бытовало поверье - в день своего рождения индивид имеет самую слабую защиту от нечистой силы и злых духов. Попробуем разобраться.
Египтяне - первые люди, отметившие день рождения
Наиболее распространенной считается версия, что основоположниками празднований являются жители Древнего Египта. Надо отметить, что право на пышные торжества имели исключительно фараоны, царственные особы и их наследники. Поначалу это были преимущественно мужчины.
подношения в честь дня рождения фараона./Фото: yenisafak.feo.doracdn.com
В древние годы и времена средневековья среди простых людей день рождения не имел особого значения. Большинство из них не были знакомы с календарями, не считали годы. Да и жизнь человека не имела тогда такой ценности, чтобы устраивать по этому случаю грандиозные пиршества.
Празднование божественных дней рождения у Древних греков
В Древней Греции имела место традиция 12 раз в год праздновать дни рождения богов. У каждого почитаемого божества было определенное число, в которое и проходили торжественные мероприятия. Например, Артемиду (богиню Луны и Охоты), чествовали каждый месяц 6-го числа.
Торжества в честь Богов в Древней Греции./Фото: image.jimcdn.com
Если говорить о людях, то право отмечать день рождения было только у главы семейства. В отличие от божественных именин его праздник был 1 раз в году. О том, чтобы делать праздники для остальных домочадцев, речи не шло.
Со временем обычаи менялись. В каждой стране сложились оригинальные традиции и способы празднования дней рождения.
Германия и свечи на пироге, горящие с утра до вечера
В XIII веке у немцев возник обычай празднования дней рождений у детей. Согласно ей, виновника торжества будили ранним утром и близкие преподносили ему именинный пирог с зажженными свечами. Интересно, что количество свечей соответствовало возрасту ребенка, и дополнительно ставилась еще одна - символизирующая непосредственный момент рождения. Пирог это нельзя было есть сразу, он должен был стоять до праздничного ужина. При этом в течение дня сгоревшие свечки заменяли на новые.
За вечерней трапезой ребенок загадывал заветное желание и задувал свечи, затем угощение раздавали всем собравшимся за столом. Заветные подарки доставлял ребенку «деньрожденный гном» - персонаж, существовавший в немецких фольклорных сюжетах до начала ХХ века.
Великобритания и обычай предсказывать судьбу
Особенностью празднования в Великобритании является заблаговременное оповещение гостей - за 2 месяца до торжества рассылаются приглашения. Считается, что таким образом гости смогут заранее составить свои планы и заблаговременно решить, будут ли они присутствовать на торжестве или отдадут предпочтение другим важным делам.
Приглашения на день рождения./Фото: mirnasos.ru
В этот день имениннику принято предсказывать судьбу. Это делается с помощью распространенных гаданий или же специально приглашенной гадалки. Граждане, отмечающие юбилеи 80, 90, 100 лет удостаиваются персонального поздравления от королевы Англии.
Латинская Америка и особый 15-й день рождения у девочек
В Латинской Америке важную роль играет день рождения, в который девочке исполняется 15 лет. Этот возраст считается особой датой, а празднование отличается с большим размахом - продуманная программа, большое количество гостей, дорогие подарки. В этот день по традиции именинница первый раз кружится в вальсе, танцуя в первую очередь с отцом, а затем с потенциальными ухажерами. В ряде стран в этот день у девочки появляется право надевать первые туфли на высоких каблуках.
Заветные туфли на высоком каблуке
Голландцы и празднование коронных лет
Голландские школьники в день рождения получают от своего учителя отличительный знак - шляпку из цветной бумаги. Его поздравляют одноклассники, вручают ему небольшие презенты и сувениры. Место именинника за партой оформляют атласными лентами и воздушными шарами. А он, в свою очередь, готовит угощения для тех, кто учится вместе с ним. Интересно, что в Голландии существуют даты, которые отмечаются особенно торжественно - это 5, 10, 15, 20 лет и 21 год. Их называют коронными годами.
Cладкие угощения для одноклассников./Фото: photos-cdn.catchmyparty.com
Российские именины - празднование с широким размахом
До начала XIX века в нашей стране не принято было отмечать дни рождения. Вместо этого, начиная с XVII века, помпезно отмечали именины - день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. На именины накрывали большие столы. Калачи, пироги и каравай - в числе главных угощений. Собравшиеся гости поздравляли именинника, пели в его честь песни.
Именины на Руси./Фото: itd2.mycdn.me
В XIX веке зародился обычай праздновать день рождения, по началу это делали только дворяне и купцы. И лишь в XX столетии день рождения получил статус важного праздника, которому уделялось большое значение. Русские любят все делать с размахом, это относится и к организации торжеств. И сегодня устраивают большие праздники - накрывают стол, изобилующий угощениями и напитками, распевают песни, веселятся. Приглашенные вручают подарки и произносят красивые и хвалебные речи в честь виновника торжества.
Интересные факты о днях рождения
В древние времена дни рождения женщин довольно длительное время не отмечали. Первой представительницей прекрасного пола, организовавшей праздник для себя, стала Клеопатра II - царица Египта.
В момент повсеместного распространения христианства обычай праздновать день рождения перестал существовать. А все потому, что верующие считали земной мир местом печали. Тогда как уход в мир иной воспринимался как счастливое, радостное событие.
Среди жителей Африканского континента традиция праздновать день рождения не получила массового признания. Однако в ряде стран его все же отмечают. Правда либо дважды в жизни, либо с установленной периодичностью - раз в 8 или 13 лет.
Главное угощение на дне рождения в Китае./Фото: www.ulyanovskmenu.ru
В Китае главным праздничным угощением на детском дне рождения является лапша. Она считается символом долголетия. В некоторых провинциях страны популярен обычай отмечать ключевые моменты в жизни ребенка, например «сидины» или «ходины» - даты в которые малыш освоил новые навыки - научился самостоятельно сидеть или сделал первые шаги.
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