8 идей для хранения на кухне, чтобы даже самая придирчивая хозяйка позавидовала

Идея 1: Крючки на полке

Такие крючки экономят место

Идея 2: Текстиль в подвесной корзине

В такой подвесной корзине можно хранить полотенца. / Фото: capiton-mebel.ru

Идея 3: Доски в ящике

Ставьте доски не на столешницу, а в ящик

Идея 4: Вешалка на торце гарнитура

Задействуйте боковую стенку гарнитура. / Фото: fb.ru

Идея 5: Многофункциональная полка на холодильнике

Цвет и размер полки может быть любым

Идея 6: Лопатки в кувшине

Кувшин подбирайте под интерьер кухни

Идея 7: Крупы в баночках

Выбирайте стеклянные или пластиковые емкости

Идея 8: Специи в органайзере

Подбирайте удобные органайзеры и баночки