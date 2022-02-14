«Лихие 90-е»: фотографии, рассказывающие о жизни после развала СССР

Ретро фотографии, рассказывающие о том, как жили россияне в 1990-е годы.
Это было желанное время перемен, которых многие так ждали. Это было горькое время крушения надежд. Это было трудное время становления новой страны. О том, как жили люди в то непростое время, рассказывают подборка документальных фотографий того времени.
1. Разрушенный гараж
Старый разрушенный гараж в одном из дворов в центре города.
2. Модные девчонки
В 1990 годы наблюдался дефицит зарубежной продукции.
3. Старый московский троллейбус
Троллейбус, который уже никогда не выйдет на маршрут.
4. Постановка ударной техники
Занятия боевыми искусствами.
5. Солдат спит - служба идет
Спящие на улице военнослужащие.
6. Казачий патруль
Казачий патруль у прилавка.
7. Бригада
Подростки в одном из подъездов.
8. Задержание
Задержание лица, совершившего преступление.
9. Уличная сцена
Джинсовки и кожанки - примета времени.
10. Железнодорожная станция
Платформы электропоездов.
11. Частое явление
Патрульные в бронежилетах.
12. Редкая новинка
Один из первых персональных компьютеров.
13. Стихийный рынок
Рынок, свободный от любого постороннего вмешательства.
14. Народ - за коммунистов!
Митинг в поддержку коммунистов.
15. Горячая точка
Столкновения во время акций протеста.
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