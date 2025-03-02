На что мужчины НЕ обращают внимание

Мужчин нередко обвиняют в том, что они не замечают каких-то вещей, не обращают внимание на мелочи, и в целом, почти не слушают, что им говорят. Хотя с некоторым из вышеперечисленного можно не согласиться, представителей сильного пола, действительно, часто совершенно не заботят какие-то детали, которым женщины склонны придавать слишком большое значение.
Возможно, вас это удивит, но большинству мужчин практически безразличны эти вещи.
1. Ему все равно, что ваша прическа и макияж не идеальны
Безусловно, мужчины ценят усилия, которые прилагают женщины, чтобы прекрасно выглядеть будь то для самой себя или для первого свидания с ним. Однако не стоит судить себя слишком строго.
Если мужчина проводит с вами время, то он делает это потому, что хочет этого, независимо от того, как вы выглядите.
2. Его не заботит ваши несколько лишних килограммов
У всех у нас есть комплексы, включая мужчин. Если мужчина не выглядит, как модель с обложки, то, скорее всего, тоже хотел бы изменить что-то в своей внешности, хотя и не привык об этом говорить.
Велики шансы того, что те мелкие недостатки, которые вызывают у вас стеснение или дискомфорт, не будут помехой для достойного мужчины, когда он будет с вами близок. Мужчины просто хотят наслаждаться вашим присутствием.
3. Его не волнует, зарабатываете ли вы больше него
Может быть вы зарабатываете меньше или столько же – в принципе, это не имеет значение.
Мужчина, который уверен в себе, обращает больше внимания на вашу личность и на то, как он себя чувствует в вашем присутствии, а не на то, чем вы зарабатываете на жизнь. Он скорее будет встречаться с женщиной с живым умом и добрым сердцем, чем с холодной и бесчувственной начальницей крупной компании.
Гораздо важнее для него то, что вы любите дело, которым занимаетесь, а не высокая зарплата от работы, которую вы с трудом терпите.
4. Его не беспокоит, что вы немного выпьете на свидании
Если мужчина является взрослым человеком, который знает свои возможности, его вряд ли будет заботить, если вы немного расслабитесь и будете немного раскованнее после нескольких бокалов вина.
Если вам будет комфортно рядом с ним, то и мужчине будет комфортно с вами.
Однако существует несколько «но», о которых нужно помнить :
Не нужно перебарщивать.
Хороший мужчина не воспользуется вами в такой ситуации.
5. Его не волнует, переспите ли вы с ним
Да, вы все правильно поняли. Независимо от того, первое это свидание или пятое, он, вероятно, уже знает, захочет ли он увидеть вас снова до того, как вы окажитесь с ним в постели.
Он не будет судить вас, если вы захотите сделать это на первом свидании, и не перестанет звонить, если вы решите ждать до пятого свидания. Если он захочет вас увидеть, он сделает это.
6. Он не думает о том, кто напишет сообщение первым
Многие женщины считают, что не должны писать мужчине первой, так как это говорит об ее отчаянии, но это не так.
Если мужчина не пишет первым, и он заинтересован, то, скорее всего, часто об этом думает, но не хочет показаться слишком навязчивым.
Он будет более чем рад увидеть ваше сообщение, и это снимет с него часть груза, который поможет вам двигаться дальше.
7. Его не заботит, как вы выглядите по утрам
Некоторые женщины не позволяют мужчине оставаться до утра, пока не пройдет определенное количество свиданий или ложатся спать накрашенными, так как не хотят, чтобы мужчина видел их с утра без макияжа.
На самом деле, мужчин это мало волнует. Если мужчина хочет проснуться с вами в постели, он в любом случае считает вас красивой.
8. Ему не важно, что вы заказываете в ресторане
Многие считают, что женщины должны мало есть, особенно когда они на свидании. Но если вы хотите съесть кусок мяса, закажите себе стейк. И не нужно менять свои привычки питания, когда вы находитесь рядом с ним из приличия.
9. Он не осудит вас, если вы выругаетесь перед ним.
Употребление ненормативной лексики не красит ни женщину, ни мужчину. Однако, будем откровенны, иногда бывает очень сложно сдержаться. Естественно, когда мы находимся в обществе или в кругу семьи, лучше всего не давать волю словам. Но вряд ли мужчина будет жаловаться, если вы изредка оброните крепкое словцо.
10. Ему все равно, что вы несовершенны.
Никто не идеален, и у каждого из нас свой идеал. Именно поэтому не стоит беспокоиться о том, что вы не выглядите как модель с обложки журнала. Не стоит думать о том, что ваши волосы не такие длинные, что вы стали на несколько сантиметров шире в боках, что у вас есть родимое пятно на видном месте или нет промежутка между бедрами. Мужчинам это безразлично, потому что если он вас любит, или вы ему нравитесь, то все в вас будет казаться ему красивым.
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