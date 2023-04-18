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Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Мы прекрасно знаем, как растут картошка или яблоки. Однако есть продукты, которые тоже стали для нас привычными, но при этом мы никогда не видели их в огороде и только догадываемся, откуда они приехали в супермаркеты.

Перед вами несколько фотографий о том, как выглядят привычные нам продукты для тех, кто их выращивает и собирает.

Фисташки

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Арахис

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Черный перец

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Какао

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Манго

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Кешью

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Кунжут

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Ваниль

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Корица

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Ананас

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Киви

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Миндаль

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Кофе

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Шафран

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Брюссельская капуста

Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали


 

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