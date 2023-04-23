7 самых популярных съемочных локаций Голливуда

За всю историю кино большая часть мира уже «засветилась» на большом экране. Голливуду особенно полюбился ряд уникальных мест, некоторые из них были знамениты и до кино, а некоторые — стали благодаря кинематографу.







Кафе «Quality»



Кафе «Quality» — классическая закусочная в Лос-Анджелесе — была показана во множестве сериалов и фильмов. Даже если вы не успели этого заметить, вы, скорее всего, видели ее множество раз. «Поймай меня, если сможешь», «Угнать за 60 секунд», «500 дней лета», «Семь», «Малышка на миллион», «Старая закалка», «Безумцы» — лишь несколько из многих фильмов и сериалов, выбравших «Quality» для своих эпизодов, пусть даже коротких. И хотя ресторан уже давно не работает, он регулярно используется для съемок различных сцен и обмена репликами.







Национальный парк «Редвуд»



Лес «Редвуд» в Северной Калифорнии — это место, где растут самые высокие деревья на планете, что обеспечило ему немало заслуженного экранного времени. Его наиболее известное появление — в качестве леса на луне Эндора в 6 эпизоде «Звёздных войн». Секвойи из «Редвуда» появлялись также в фильмах «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир», «Эпидемия», «Жажда скорости» и многих других.







Долина Монументов



Хотя эта пустынная долина из Юты немного более знаменита, чем другие места из этого списка, вы могли узнать ее не везде. Она стала синонимом вестерна: именно там снимались многие картины, сделавшие знаменитым «короля вестерна» Джона Уэйна. Один из самых ярких примеров — «Дилижанс» Джона Форда.

Многие режиссеры добавляли этот уникальный пейзаж в свои фильмы, вот только несколько примеров:

«Однажды на Диком Западе», «Форрест Гамп» и даже «2001 год: Космическая одиссея».







Bourne Wood (Борн Вуд)



Лес Bourne Wood, расположенный к югу от графства Суррей в Англии, впервые попал на экран в 2000 году в «Гладиаторе». И хотя первое появление до сих пор остается самым известным, этот хвойный лес с тех пор «снялся» более чем в двух десятках голливудских постановок, таких как «Дитя человеческое», «Братья по оружию», «Первый мститель» и Поттериана.







Хэтфилд-хаус



Являясь типовым, но очень аутентичным особняком, это поместье в английском Хартфордшире, пожалуй, сыграло свою самую известную роль как поместье Уэйнов в «Бэтмене». Отдельные части здания были использованы и в других фильмах: «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Люди Икс: Первый класс», «Шерлок Холмс» и «Побег из Вегаса».







Брэдбери-билдинг



Брэдбери-билдинг используется как локация с сороковых годов, но иконой культуры научной фантастики стало после появления в «Бегущем по лезвию». Те, кто впервые видит здание не на экране, а в жизни, часто удивляются его внешнему виду. Уж слишком сильно оно отличается от тусклого и грязного строения из классического фильма Ридли Скотта. С тех пор здание также появлялось в картинах «Смертельное оружие 4», «500 дней лета» и других.







Грейстон Мэншен



Грейстон Мэншен, расположенный в Беверли-Хиллз, Калифорния, принял участие в целом ряде фильмов, в их числе: «Нефть», «Люди Икс», «Охотники за привидениями», трилогия «Человека-паука» Сэма Рэйми, «Социальная сеть», «Голова-ластик» и «Большой Лебовски». Известный своим уникальным клетчатым полом и общим величием, этот символ богатства совершенно точно снимется еще во множестве картин.



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