С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В Германии на питомцев - налог на роскошь...Скрытые способнос...
  • Елена Каратеева
    Очень полезные советы.40 видов мошеннич...
  • Maxim
    Пивзаводы выпускали газировку по плану: каждый год - другая, за своё детство - попробовал все. Когда Никсон прилетал ...Как делалась сове...

Шикарный стол при минимуме затрат

Если вы до сих пор считаете, что из паллет можно делать исключительно уличную мебель, то самое время изменить свое мнение. В это сложно поверить, но имея достаточное количество поддонов, можно замахнуться даже на создание добротной дизайнерской мебели.
Главное — иметь желание сделать что-то стоящее своими руками и найти немного времени для реализации проекта.





Работа начинается с разборки паллет.
Материалом для столешницы станут не сами доски, а куски квадратного бруса, к которым они крепятся.



Первым делом придется отшлифовать кубики, и сделать подгонку, срезав лишнее и выровняв их по высоте.



Дальше просто собираем пазл, стыкуя деревянные кубы между собой.



Доска в этом проекте тоже используется, но в относительно небольшом количестве. Именно из нее сделаны ножки и собран каркас. Важно, чтобы сборка будущего стола проводилась на ровной поверхности. При перемещении столешницы на каркас обязательно нужно использовать уровень. Иначе идеальную подгонку сделать не получится. Когда все кубики уложены, а поверхность выровнена, не лишним будет проклеить их между собой. При этом возможно понадобится дополнительная подгонка.



Отличной идеей станет обжиг древесины. Благодаря этой хитрости стол не только изменится внешне, вместе с этим повысится и его износостойкость.




С той же целью используем морилку и лак, но уже для столешницы. Краска в этом проекте просто не нужна: стол выглядит необычно и презентабельно. По своим характеристикам и внешнему виду он ничуть не уступает дорогостоящей мебели из массива дерева, при этом затраты просто несопоставимы.


Читать далее →

Ссылка на первоисточник
идеяСтол
наверх