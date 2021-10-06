Правильный способ посадки чеснока

Правильные сроки посадки озимого чеснока таковы: до морозов, способных проморозить землю, должно оставаться не менее двух недель.

Именно две недели необходимо зубку чеснока, чтобы хорошо укорениться и уйти в зиму развитым. Соответственно, для разных по климату регионов сроки посадки будут значительно разниться. Кстати, не стоит сильно переживать, если вдруг минусовая температура внезапно наступила уже через неделю после посадки, — речь идёт именно о стойких сильных морозах, способных проморозить почву на глубину 8 см.



Следующий нюанс — подготовка почвы под посадку. Дело это не сложное, но требующее внимания. Кстати, совершенно необязательно готовить грунт заранее — все процедуры можно провести непосредственно перед посадкой. Итак, что нужно сделать:

Под перекопку грядки для чеснока желательно завезти перегной (хорошо перепревший навоз) из расчёта 6-8 кг на кв.м. и равномерно распределить его по грядке. Перегной сделает грунт более рыхлым, что позволит корневой системе развиваться лучше.

Также в почву желательно внести два минеральных удобрения: суперфосфат для корней и Экоплант гуми (зола подсолнечника) в виде гранул для долговременно питания развивающихся растений. Потребуется по 30 граммов того и другого удобрения на 1 кв.

м.Теперь нужно перекопать либо перепахать грунт на глубину 15-20 см. Почва готова!Непосредственно перед высадкой чеснока поверхность грядки нужно разровнять граблями, избавляя таким образом от углублений, в которых может собираться и застаиваться влага. Для организации грядки желательно выбрать солнечное место.Разделять головки чеснока на зубки нужно непосредственно перед посадкой — так называемое «донце» будет до последнего предотвращать испарение лишней влаги из семян.Отделять зубки от головки удобнее всего с помощью какого-нибудь плоского приспособления.После разделения зубков необходимо провести их сортировку по размеру. Если сажать вместе зубки разного размера, то всходы будут не дружными, а получение урожая растянется по времени. Кстати, крупный зубок укореняется на 5-6 суток быстрее более мелкого, развивает более сильную и длинную корневую систему и становится более зимостойким. Поэтому, выбирая семенной материал, отдайте предпочтение головкам с крупными зубчиками. Предварительно замачивать посадочный материал не обязательно.Посадку производят бороздочным способом, раскапывая канавку глубиной 8 см. Расстояние между бороздами — 25-30 см (ширина тяпки с запасом). Благодаря такому расстоянию впоследствии будет удобно производить междурядную обработку. Положение зубка в борозде не имеет особого значения — со временем даже лежащий на боку зубчик корневая система вытянет в правильное вертикальное положение. А вот расстояние между зубками значение имеет — их нужно расположить в ряду на расстоянии 10 см друг от друга.После того, как зубчики разложены по борозде, осталось только заделать почву и оставить чеснок до весны.Ещё больше подробностей и объяснений по поводу метода высадки озимого чеснока — в видео ниже.