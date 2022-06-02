«Фабрики детей»: как нацисты выращивали «чистокровных арийцев»

Lebensborn - программа по рождению чистокровных арийцев. ¦ Фото: messynessychic.com.
Основу нацистской идеологии Третьего Рейха составляло понятие главенствования арийской расы над всеми остальными. Чтобы в эту идею поверила вся Германия, проводилась не только активная пропаганда, но и разрабатывался особый план по сохранению и усовершенствованию генетического «арийского» кода. Речь идет о программе Lebensborn, которая подразумевала выращивание супердетей с «чистой» кровью.
Генрих Гиммлер со своей дочкой. Берлин, 1938 год. | Фото: 40.media.tumblr.com.
«Lebensborn» в переводе с немецкого означает «источник жизни». Этой программой руководил лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Основной задачей Лебенсборн была подготовка расово чистых матерей, рождение и воспитание детей арийской нации.
Приюты для рожениц из «Lebensborn». | Фото: messynessychic.com.
Начиная с 1935 года, были выставлены жесткие требования к родителям будущих «чистокровных» арийцев: они должны быть здоровыми, не иметь судимостей и быть арийского происхождения. Женщины, которых отбирали для участия в программе, помещались в комфортные условия и беременели только от членов СС. Пресса называла приюты, где рожали и воспитывали младенцев, «гиммлеровскими фабриками детей».
Приюты с «чистокровными арийцами». | Фото: messynessychic.com.
Через пару лет было принято решение выбирать рожениц из числа жительниц Норвегии. По мнению нацистов, белокурые и голубоглазые женщины, как нельзя лучше, подходили для «производства» чистокровных арийцев. Если многие немки вступали в организацию Lebensborn по идейным соображениям, то для норвежек это была практически единственная возможность вести более-менее нормальный образ жизни в военное время. Многие из них становились роженицами добровольно. За весь период существования программы производства арийцев в Германии родилось около 8000 детей, а в Норвегии – 12000.
Отцами супердетей могли становиться только эсэсовцы. | Фото: messynessychic.com.
Женщин, выносивших несколько «чистокровными арийцами», награждали Материнским крестом. | Фото: messynessychic.com.
В 1938 году Гиммлер решил, что производство супердетей идет слишком медленными темпами. Поэтому стали отбирать уже беременных женщин с подходящей внешностью. Им предлагали сдавать младенцев в приют в обмен на финансовое вознаграждение. Те, кто вынашивал для Lebensborn несколько детей, награждались Материнским крестом.
Детей из восточной Европы осматривает немецкий врач. | Фото: messynessychic.com.
Спустя еще один год «подходящих» детей стали похищать из Польши, Украины, Югославии, Чехии. По прибытию в Германию детей осматривали врачи и решали, кто подойдет под понятие «типичный ариец», а кто нет. Тех, кого признавали негодными, отправляли в концлагеря на верную смерть.
Детей с «чистой кровью» переправляли в «лагеря перевоспитания», где им давали новые немецкие имена, навязывали нацистскую идеологию, заставляя забывать свое происхождение и родителей. Все те, кто не поддавался перевоспитанию, нещадно уничтожались. В этих «центрах онемечивания детей» мальчиков и девочек облучали ультрафиолетом, чтобы их волосы получали нужный для истинного арийца светлый оттенок. После переобучения детей отдавали в эсэсовские семьи или отправляли в школы-интернаты.
Детей облучают ультрафиолетом, чтобы их волосы приобрели светлый оттенок. | Фото: messynessychic.com.
Процесс «онемечивания детей». | Фото: messynessychic.com.
Почти вся документация о программе Lebensborn была уничтожена на завершающем этапе Второй мировой войны, поэтому нельзя достоверно сказать, сколько детей было вывезено в Германию. Историки называют примерную цифру в 200 000.
После окончания войны женщинам, принявшим участие в программе рождения чистокровных арийцев, было совсем несладко. Жители Норвегии и Германии мстили матерям, которые во время войны получали продовольствие, медицинское лечение. Их избивали, делали изгоями, заставляли выполнять самую тяжелую работу.
Женщин, бывших в «Lebensborn», после войны сделали изгоями. | Фото: messynessychic.com.
Рожденных детей и тех, кто уже прошел курс «онемечивания» отправляли в приюты или сумасшедшие дома, где над ними безжалостно издевались. Норвегия попыталась откреститься от детей из Lebensborn и депортировать их в Германию, но безуспешно. Швеция приняла несколько сотен детей из Норвегии. Одной из них оказалась и будущая солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад, отец которой был сержантом СС.
Солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад родилась в программе «Lebensborn». | Фото: messynessychic.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии