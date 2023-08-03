Что по закону запрещено делать дачнику на собственном участке

Мой дом – моя крепость. Широко известный афоризм звучит красиво и воодушевляюще. Но, к сожалению, суровая реальность куда сложнее и прозаичнее. Особенно, если речь заходит о дачных участках.
Существует немало вещей, которые дачник не имеет права делать, даже скрывшись за красивым высоким забором собственного участка. За нарушение установленных правил хозяина в лучшем случае ждет штраф…
1. Зажигать огонь и шуметь
Жечь мусор — нельзя.
Если на дачном участке нет специально оборудованного места для разведения огня, то разжигать открытое пламя – запрещено. Преследуемая цель при этом не имеет никакого значения. Абсолютно не важно, хотел ли хозяин сжечь мусор или пожарить шашлык. При этом оборудовать место для огня на участке с площадью меньше 6 соток – нельзя. За нарушение установленного порядка дачника ждет штраф от 1 500 рублей. Также нелишним будет напомнить, что в вопросах шума на дачных участках действуют те же правила, что и в городе. Шуметь после 23.00 – запрещено.
2. Держать корову
Никаких коров...
Существует такая категория людей, у которых с возрастом просыпается тяга к «деревенской романтике». Некоторые из них даже искренне готовы перебраться в сельскую местность. Вот только завести любую крупную скотину просто так не получится… Держать крупный скот на участке ИЖС – запрещено законом. Разводить можно только мелкую живность и только для личного пользования: куры, гуси, индюки, кролики. Если же душа просит завести свинью или буренку, сначала придется изменить статус ИЖС на ЛПХ. Правда, сделать это позволят далеко не во всех поселках.
3. «Утилизировать» мусор
Лучше на свалку.
В нашем случае речь идет не о настоящей «утилизации», а о банальном закапывании. Увы, некоторые недобросовестные граждане грешат такими проделками по сей день. Отправлять в землю можно только легко разлагающийся и не представляющий опасности мусор. Неразлагающиеся отходы должны быть вывезены на специально предназначенную свалку. Штраф за самовольное закапывание мусора – от 2 000 рублей.
4. Забор не той системы
Правила нужно соблюдать.
Есть такая категория дачников, которых можно было бы описать некогда популярной в социальных сетях шуткой про «воробушка-мизантропушка». Конечно, все мы не любим «чужие глаза». Однако, это не означает, что дача должна быть превращена в «вобанновскую крепость» с 5-метровыми каменными равелинами по фронту! По закону прозрачность ограды должна быть не менее 50%. Высота лицевой стороны забора не должна быть больше 2 метров. Глухой забор можно поставить только между участками, но прежде, чем это будет сделано, сначала придется добиться юридически оформленной договоренности с соседом.
5. Нарушение границ и захват территорий
Крона не должна мешать.
Едва ли кому-то нужно об этом напоминать, но все-таки… По закону, дачник не имеет права залезать на территорию соседа. Касается это не только установки ограды или возведения построек, но и посадки деревьев, короны которых могут свисать, в том числе на соседский участок. В отношении деревьев есть еще один важный момент: крона не должна превышать высоту забора больше, чем на 1.7 метра.
6. Повышенный расход воды
Вода не резиновая.
Наконец стоит упомянуть еще об одном неочевидном правиле – это расход воды. Дачник в праве использовать колодец или скважину для личных (не коммерческих) нужд на своем участке. Однако, недра Родины не бездонны. Касается это и грунтовых вод. За 24 часа садовое товарищество может израсходовать не более 100 кубометров. Это большой объем и просто так проверять расход, конечно, никто не станет. Однако, нормы все-таки знать и помнить стоит.
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