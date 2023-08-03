Что по закону запрещено делать дачнику на собственном участке

Мой дом – моя крепость. Широко известный афоризм звучит красиво и воодушевляюще. Но, к сожалению, суровая реальность куда сложнее и прозаичнее. Особенно, если речь заходит о дачных участках.

Существует немало вещей, которые дачник не имеет права делать, даже скрывшись за красивым высоким забором собственного участка. За нарушение установленных правил хозяина в лучшем случае ждет штраф…



1. Зажигать огонь и шуметь

2. Держать корову

3. «Утилизировать» мусор

4. Забор не той системы

5. Нарушение границ и захват территорий

6. Повышенный расход воды

Жечь мусор — нельзя.Если на дачном участке нет специально оборудованного места для разведения огня, то разжигать открытое пламя – запрещено. Преследуемая цель при этом не имеет никакого значения. Абсолютно не важно, хотел ли хозяин сжечь мусор или пожарить шашлык. При этом оборудовать место для огня на участке с площадью меньше 6 соток – нельзя. За нарушение установленного порядка дачника ждет штраф от 1 500 рублей. Также нелишним будет напомнить, что в вопросах шума на дачных участках действуют те же правила, что и в городе. Шуметь после 23.00 – запрещено.Никаких коров...Существует такая категория людей, у которых с возрастом просыпается тяга к «деревенской романтике». Некоторые из них даже искренне готовы перебраться в сельскую местность. Вот только завести любую крупную скотину просто так не получится… Держать крупный скот на участке ИЖС – запрещено законом. Разводить можно только мелкую живность и только для личного пользования: куры, гуси, индюки, кролики. Если же душа просит завести свинью или буренку, сначала придется изменить статус ИЖС на ЛПХ. Правда, сделать это позволят далеко не во всех поселках.Лучше на свалку.В нашем случае речь идет не о настоящей «утилизации», а о банальном закапывании. Увы, некоторые недобросовестные граждане грешат такими проделками по сей день. Отправлять в землю можно только легко разлагающийся и не представляющий опасности мусор. Неразлагающиеся отходы должны быть вывезены на специально предназначенную свалку. Штраф за самовольное закапывание мусора – от 2 000 рублей.Правила нужно соблюдать.Есть такая категория дачников, которых можно было бы описать некогда популярной в социальных сетях шуткой про «воробушка-мизантропушка». Конечно, все мы не любим «чужие глаза». Однако, это не означает, что дача должна быть превращена в «вобанновскую крепость» с 5-метровыми каменными равелинами по фронту! По закону прозрачность ограды должна быть не менее 50%. Высота лицевой стороны забора не должна быть больше 2 метров. Глухой забор можно поставить только между участками, но прежде, чем это будет сделано, сначала придется добиться юридически оформленной договоренности с соседом.Крона не должна мешать.Едва ли кому-то нужно об этом напоминать, но все-таки… По закону, дачник не имеет права залезать на территорию соседа. Касается это не только установки ограды или возведения построек, но и посадки деревьев, короны которых могут свисать, в том числе на соседский участок. В отношении деревьев есть еще один важный момент: крона не должна превышать высоту забора больше, чем на 1.7 метра.Вода не резиновая.Наконец стоит упомянуть еще об одном неочевидном правиле – это расход воды. Дачник в праве использовать колодец или скважину для личных (не коммерческих) нужд на своем участке. Однако, недра Родины не бездонны. Касается это и грунтовых вод. За 24 часа садовое товарищество может израсходовать не более 100 кубометров. Это большой объем и просто так проверять расход, конечно, никто не станет. Однако, нормы все-таки знать и помнить стоит.