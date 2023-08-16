10 реально существующих мест на Земле, которые считаются вратами в Преисподнюю

Сегодня даже для людей верующих преисподняя - понятие абстрактное, связанное с загробным миром. Но долгое время Ад представлялся конкретным местом, которое находится в центре Земли. А различные природные аномалии объясняли тем, что именно в геонестабильных местах находятся врата в Ад.
1. Чистилище Святого Патрика
На острове Стейшен на озере Лох-Дерг в ирландском графстве Донегол есть место, которое называют Чистилищем Святого Патрика. В течение 1500 лет сюда стекались паломники, которые проводили по три дня без еды и сна, стоя босиком на камнях, дабы почтить своего покровителя. Но со Стейшеном связана и более мрачная история. В одном углу острова находится пещера, которая считается входом в чистилище и преддверием ада. В средние века паломники приезжали за сотни километров, чтобы посетить «дыру Патрика», пройти проверку чистилищем и получить прощение за свои грехи. Во время своего трехдневного паломничества эти люди добирались до острова, молились и шли босиком по острым камням в темную пещеру, чтобы искупить свои грехи.
Они также видели врата в Ад, хотя никто, кроме мертвых, не мог пройти через них. Один средневековый рыцарь, известный как Оуэн, написал рассказ о своем опыте в яме св. Патрика. Он якобы видел демонов, слышал приглушенные крики и плач людей, а также видел узкий, скользкий мост, протянувшийся высоко над извилистой рекой, который вел к входу в Ад. Оуэн отчаянно молился, чтобы уберечься от зла. По какой-то причине вход в пещеру был закрыт с 1625 года, а над дырой в ней была построена колокольня. Современные паломники должны довольствоваться всенощным бдением.
2. Озеро Курция
Озеро Курция.
Озеро Курция (Lacus Curtius) было небольшим водоемом на римском Форуме. Хотя ранее это было полноценное озеро, потом оно пересохло, и от озера по сути осталась небольшая «лужа». Теории относительного цели этого водоема, начали расти как грибы после дождя, когда ученые нашли несколько древних скелетов, которые были связаны и выброшены в бассейн. Согласно самой популярной теории, когда Рим находился в осаде, здесь произошел разлом земли, образовавший большую расщелину, якобы ведущую к центру Земли. Провидцы заявили, что Римская империя будет существовать вечно, если самое ценное, что есть в стране, будет сброшено в эту расщелину.Услышав пророчество, великий, но уже начинающий стареть воин Маркус Курций заявил, что оружие и мужество ценнее всего для Рима, сел на лошадь и сбросился в расщелину, чтобы спасти Рим от разрушения.
3. Гора Гекла
Гора Гекла.
Примерно в октябре 1104 года в Исландии начал извергаться вулкан Гекла. С тех пор он никогда не успокаивается, особенно пугающе смотрясь во время снежных буранов. Извергающуюся лаву можно было увидеть за многие километры, и моряки с проходящих мимо судов полагали, что в этом месте разверзлась Земля, открыв проход в Ад. Как известно, моряки очень суеверны. Неудивительно, что когда они видели птиц возле Геклы, то считали, что это на самом деле были души, отчаянно пытающиеся сбежать от огненной бездны. Название вулкана было известно по всей Европе, и его считали вратами в Ад. В XVI веке историк Каспар Пейцер писал, что врата Ада можно найти в «бездне Геклы». Даже сегодня с горой Гекла связана масса суеверий. Считается, что в этом месте собираются ведьмы, чтобы встретить Дьявола.
4. Пещера сивиллы
Пещера сивиллы.
В древнегреческой мифологии сивиллы были пророчицами, связанными с конкретным храмом и богом (обычно Аполлоном). Утверждалось, что Кумская сивилла заключила сделку с богом Аполлоном и получила вечную жизнь. Однако, она не предусмотрела то, что Аполлон не пообещал ей вечную молодость. Поэтому сивилла вскоре превратилась в дряхную каргу, которая оглашала свои пророчества из самого темного угла ее пещеры, чтобы никто не видел ее.
Вергилий рассказывал в «Энеиде», что из пещеры сивиллы ведет сто выходов за ста дверьми (за каждой из них можно услышать шепот). Одна из дверей ведет в подземный мир, древнегреческую версию Ада, где живут мертвые. Сивиллы были настолько важны в то время, что их изображения можно даже найти на фресках работы Микеланджело в Сикстинской капелле (хотя, почему их рисовали в то время, остается загадкой).
5. Фэнду
Фэнду – город, посвященный мертвым.
На горе Мин в Китае можно найти Фэнду – город, посвященный мертвым. В 2000-летнем «городе-призраке» сегодня расположены множество святынь и храмов. Город был назван в честь двух чиновников, которые собирались медитировать до тех пор, пока не достигнут бессмертия. Когда их имена объединили, получилось словосочетание «король ада». Это действительно жутко. Впоследствии город был отрезан от окружающего района наводнением, и изолированность Фэнду только усилила мистический ореол вокруг него. Во времена династии Тан в нем построили храм, посвященный аду и загробной жизни. Некоторые из статуй, которые можно здесь увидеть, откровенно говоря, вызывают мурашки на коже.
В итоге возникло поверье, что мертвым по пути в загробную жизнь нужно пройти три этапа. Во-первых, они должны пересечь Мост Безнадежности, который отделяет жизнь от смерти. Мост охраняют демоны, которые сталкивают злых людей в бурлящие воды реки внизу, откуда они попадают прямо в ад. Если мертвые прошли это испытание, им далее нужно было пересечь Проход призраков, в котором было установлено много скульптур демонов.
Считалось, что за ним умерших встречал сам Йама, король ада, который судил души. Если душа выживала, последнее испытание заключалось в том, что нужно было простоять на одной ноге в течение трех минут. Вроде бы странно легкое испытание... но если кому-то не удавалось сделать это, его бросали в огненную бездну Ада.
6. Лерна
Лерна.
Лерна известна в греческой мифологии тем, что она является родиной девятиглавой гидры (к которой было восемь смертных голов и одна бессмертная). Как только смертную голову отрубали, вместо нее сразу появлялась другая, что делало гидру непобедимой. Геракл справился с монстром, отрубив восемь смертных голов, прижигая каждую шею, чтобы не отрастала новая голова. Бессмертную голову он затем отрубил специальным мечом, подаренным ему богиней Афиной.
Лерна также известна тем, что в этой местности было множество болот и природных источников. Именно здесь великий бог Посейдон переспал с Амимоной и рассказал ей секрет Лернейского озера. Бездонное озеро было входом в подземный мир, и его использовал Дионис, чтобы проникнуть в подземный мир в поисках своей матери.
7. Замок Гоуска
Замок Гоуска недалеко от Праги может быть одним из самых странных мест на Земле. Он был построен в XIII веке специально, чтобы закрыть пропасть, из которой исходили неприятные запахи и таинственные газы. Считалось, что эта пропасть была входом в Ад. Поскольку люди верили, что демон не сможет пройти по освященной земле, они построили часовню замка прямо над пропастью, заточив злобного духа под землей на 800 лет. Гоуска явно не был хорошим местном для проживания.
Замок Гоуска.
В нем даже не было кухни, а также рядом не находилось природных источников (воду завозили в бочках) или торговых путей. Кроме того, у замка не было даже наблюдательных постов и он не был укреплен против атаки (по крайней мере, снаружи). Единственная цель Гоуска, похоже, заключалась в том, чтобы не дать тому, что живет в пропасти, выйти наружу. Были предусмотрены специальные отверстия для стрелков, чтобы те могли стрелять во внутренний двор, если демоны прорвались бы через толстые плиты. Перед тем, как замок был построен для сдерживания создания из ада, местным заключенным была предложена свобода в обмен на то, что их спустят в яму на веревке, чтобы узнать, что находится внизу.
Большинство отказались, но один заключенный согласился. Почти сразу же, как его опустили в яму, мужчина начал бессвязно кричать. Когда заключенного вытащили, оказалось, что он состарился на десятилетия за несколько минут и лопотал что-то бессвязное. Он вскоре умер по неизвестным причинам. Во время Второй мировой войны замок использовался как охотничий домик для высокопоставленных нацистов.
8. Эртале
"Эртале.
Эртале в Эфиопии — вулкан, имеющий одно из крупнейших в мире лавовых озер. Температура внутри этого бурлящего котла достигает около 1100 градусов по Цельсию. Местные называют Эртале «Курящаяся гора» и «Врата в ад». Лаву здесь можно увидеть постоянно, когда она стекает через край вулкана, поэтому легко понять, почему Эртале получил свое название. Расплавленное озеро горит в течение десятилетий и не показывает никаких признаков того, что собирается остыть. Туристы часто подходят к краю кратера, чтобы заглянуть в огненную яму, подвергая себя смертельной опасности.
9. Флегрейские поля
Флегрейские поля/
Флегрейские поля вблизи горы Везувий, были популярным местом отдыха богатых людей в древней Греции. Особо привлекали посетителей местные горячие источники, несмотря на то, что они имели дурную славу «врат в Ад». Средневековый автор Гервасий Тильберийский описал медные врата в ад, плавящиеся в магме прямо под полями. Считалось, что поля были вдохновением для сцены спуска в Ад в «Энеиде». Флегрейские поля фактически находятся на вершине заполненного магмой кратера. Это приводит к возникновению «сверхъестественных» проявлений, таких как облака серы, горячие источники и пузырящиеся грязевые ямы, когда магма поднимается к поверхности и снова отступает.
10. Плутониум в Иераполисе
Возможно, самые захватывающие ворота в Ад можно найти в Иераполисе. Расположенный в современной Турции, храм в Иераполисе имеет каменные ворота, ведущие в пещеру по названию Плутониум в честь Плутона, бога подземного мира. Как известно, эти ворота действительно были смертельными. Птицы, пролетающие слишком близко к ним, падали с неба замертво. Рассказывали, что жрецы приводили в пещеру жертвы (обычно крупный рогатый скот). При этом, когда они проходили через ворота, быки умирали, а жрецы выживали.
Плутониум был заново открыт в 2011 году. Ученые провели эксперименты, чтобы выяснить, как умирали быки, а также почему выживали люди. Они обнаружили, что пещера была расположена непосредственно над вулканическим разломом, через который сочился наружу углекислый газ, собираясь вблизи пола (ведь он тяжелее воздуха). Дальнейшие эксперименты показали, что уровень CO 2 имеет различную концентрацию в разное время суток, а это означало, что иногда жрецы могли входить в пещеру в относительной безопасности. Кроме того, углекислый газ более концентрирован вблизи пола. Таким образом, быки, головы которых находились ниже, умирали, надышавшись его, а люди оставались живы.
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