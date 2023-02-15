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20 коротких малоизвестных фактов о Германии

Германия, одна из самых богатых и влиятельных стран Евросоюза, таит в себе немало сюрпризов.

Перед вами целых два десятка любопытных малоизвестных фактов о Германии.

20 коротких малоизвестных фактов о Германии

1. Германия с населением 81 млн человек является самым населённым государством Евросоюза.

2. Название гамбургера происходит от названия немецкого города Гамбурга.

3. В Германии был выпущен первый в мире журнал. Первый номер периодического издания Erbauliche Monaths Unterredungen вышел в 1663 году.

4. Потомки жены Йозефа Геббельса являются самой богатой семьёй в современной Германии.

5. В Германии наблюдается демографический упадок. За последнее десятилетие население сократилось на 2 млн.

6. В Германии нет наказания для заключённого, который пытается сбежать из тюрьмы. Подобные действия расцениваются как проявление человеческого инстинкта быть свободным.

7. В период с 1989 по 2009 гг. в Германии было закрыто около 200 школ из-за нехватки детей.

8. В разное время столицей Германии были Ахен, Регенсбург, Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг, Веймар, Бонн и Берлин.

9. Берлин в 9 раз больше Парижа; здесь построено больше мостов, чем в Венеции.

10. В Германии остановка на автобане по причине истощения запасов топлива является административным правонарушением и карается штрафом.

20 коротких малоизвестных фактов о Германии

11. В 2014 году в Германии официально отменена оплата за обучение в колледжах, даже для иностранных студентов.

12. Китайские шашки были изобретены в Германии.

13. 60% из 1000 самых популярных видео на YouTube недоступны к просмотру в Германии.

14. Немецкий федеральный банк произвёл последний платёж по возмещению ущерба от Первой мировой войны в рамках Версальского договора в 2010 году.

15. 5500 бомб времён Второй мировой войны находят и обезвреживают в Германии ежегодно — в среднем 15 в день.

20 коротких малоизвестных фактов о Германии

16. В 1960 году двое участников группы The Beatles Пол Маккартни и Пит Бест были депортированы из Германии за поджигание… презерватива.

17. Дахау — концентрационный лагерь в Германии, открытый за шесть лет до Второй мировой войны.

18. Российский император Николай II, британский король Георг V и немецкий кайзер Вильгельм II, правившие во время Первой мировой войны, были двоюродными братьями.

19. Напиток «Фанта» был изобретён в Германии в период Второй мировой войны. Создание продукта связано с трудностями импорта сиропа для производства «Кока-колы» в страну.

20. В Германии, Дании, Исландии и ряде других стран существуют правила, которые нужно соблюдать при выборе имени для ребёнка.

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