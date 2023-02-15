20 коротких малоизвестных фактов о Германии

Германия, одна из самых богатых и влиятельных стран Евросоюза, таит в себе немало сюрпризов.



Перед вами целых два десятка любопытных малоизвестных фактов о Германии.







1. Германия с населением 81 млн человек является самым населённым государством Евросоюза.



2. Название гамбургера происходит от названия немецкого города Гамбурга.



3. В Германии был выпущен первый в мире журнал. Первый номер периодического издания Erbauliche Monaths Unterredungen вышел в 1663 году.



4. Потомки жены Йозефа Геббельса являются самой богатой семьёй в современной Германии.



5. В Германии наблюдается демографический упадок. За последнее десятилетие население сократилось на 2 млн.



6. В Германии нет наказания для заключённого, который пытается сбежать из тюрьмы. Подобные действия расцениваются как проявление человеческого инстинкта быть свободным.



7. В период с 1989 по 2009 гг. в Германии было закрыто около 200 школ из-за нехватки детей.



8. В разное время столицей Германии были Ахен, Регенсбург, Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг, Веймар, Бонн и Берлин.



9. Берлин в 9 раз больше Парижа; здесь построено больше мостов, чем в Венеции.



10. В Германии остановка на автобане по причине истощения запасов топлива является административным правонарушением и карается штрафом.







11. В 2014 году в Германии официально отменена оплата за обучение в колледжах, даже для иностранных студентов.



12. Китайские шашки были изобретены в Германии.



13. 60% из 1000 самых популярных видео на YouTube недоступны к просмотру в Германии.



14. Немецкий федеральный банк произвёл последний платёж по возмещению ущерба от Первой мировой войны в рамках Версальского договора в 2010 году.



15. 5500 бомб времён Второй мировой войны находят и обезвреживают в Германии ежегодно — в среднем 15 в день.







16. В 1960 году двое участников группы The Beatles Пол Маккартни и Пит Бест были депортированы из Германии за поджигание… презерватива.



17. Дахау — концентрационный лагерь в Германии, открытый за шесть лет до Второй мировой войны.



18. Российский император Николай II, британский король Георг V и немецкий кайзер Вильгельм II, правившие во время Первой мировой войны, были двоюродными братьями.



19. Напиток «Фанта» был изобретён в Германии в период Второй мировой войны. Создание продукта связано с трудностями импорта сиропа для производства «Кока-колы» в страну.



20. В Германии, Дании, Исландии и ряде других стран существуют правила, которые нужно соблюдать при выборе имени для ребёнка.



с



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



