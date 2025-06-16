Сапоги на молнии и авоська: 5 предметов родом из СССР, которые были очень популярны за границей

1. Детская железная дорога

Такие поезда есть в Китае , Венгрии, Германии и других странах

2. Тетрис

Тетрис — популярная советская игра

3. Авоська

Авоську носили раньше с собой везде

4. Шоколад «Аленка»

Она привлекает внимание своей обёрткой и вкусом

5. Сапоги на молнии

Сапоги на молнии впервые презентовали во Франции