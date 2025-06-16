Сапоги на молнии и авоська: 5 предметов родом из СССР, которые были очень популярны за границей

В советский период было совершено достаточно много полезных открытий. Эти изобретения пользуются популярностью до сих пор. Например, некоторые вещи очень высоко ценятся за границей. Сегодня вы узнаете о каких предметах идёт речь.
1. Детская железная дорога
Такие поезда есть в Китае , Венгрии, Германии и других странах
Если вы подумали об игрушечных составах, то вы сильно ошибаетесь.появилась в Москве в 30-х годах. Такая идея пришлась по нраву многим. Именно поэтому станции стали возводить во многих городах. Несмотря на то, что прошло очень много времени, в Казахстане и Узбекистане эта станция работает и по сегодняшний день. В зарубежных странах тоже можно их встретить. Например, дети с радостью катаются на поезде в Китае , Венгрии, Германии и других странах.
2. Тетрис
Тетрис — популярная советская игра
Ну и конечно же стоит вспомнить про тетрис, который был практически у всех детей. Оказывается, что эта игра появилась в СССР в начале 80-х годов. А ее разработчиком был Алексей Пажитнов. Он работал программистом в Академии наук. Именно ему мы обязаны созданием такой захватывающей игры, которая нравилась всем.пентамино. Это такая головоломка, где нужно укладывать фигуры в определенную форму. Вы будете удивлены, но изначально тетрис был разработан специально для компьютера. Но, как известно, не каждый мог позволить себе персональный компьютер в то время. И поэтому проворные японцы и американцы нашли выход. Они поместили тетрис в специальное устройство, которое можно носить с собой. Такой вариант игры нашел свое признание по всему миру. Сейчас же эта игра не так популярна у нас, но в других странах люди до сих пор в нее играют. Вы будете удивлены, но по тетрису проходит даже Чемпионат Европы и многие других интересных соревнований.
3. Авоська
Авоську носили раньше с собой везде
Те, кто родился в Советском Союзе, точно знают и видели авоську. Это такая плетёная сумка, куда можно складывать различные вещи и продукты. Многие ошибочно считают, что авоська — исконно советское изобретение, но оказывается, что это не совсем так. Дело в том, что изначально такую сумку придумал чех Вавржин Крчил. Он сначала сделал сеточки для волос, но когда понял, что его бизнес не идёт, начал делать из них сумки, просто пришив ручку. Но как оказалось, огромную популярность такие сумки получили лишь в СССР. Причем название ей тоже дали советские граждане. «Авось, что нибудь и куплю». Именно так говорили люди, которые отправлялись по делам или на прогулку в город и брали с собой сумку. Именно поэтому позже ее стали называть Авоська. С таким аксессуаром советские граждане ездили даже за границу и привлекали внимание любопытных местных жителей. Сейчас же она не менее популярна. Свои версии сумочек уже представили такие бренды, как Prada и Jacquemus.
4. Шоколад «Аленка»
Она привлекает внимание своей обёрткой и вкусом
Кто же не пробовал знаменитый шоколад «Аленка?» Оказывается, что рецепт этого лакомства был придуман в советский период в 60-х годах. После того, как правительство поставило цель сделать недорогой, но вкусный шоколад, был объявлен конкурс, в ходе которого выбрали лучшую фотографию и поместили на обёртку лакомства. Именно благодаря фотографии и вкусовым качествам она стала одним из самых популярных шоколадных изделий, причём не только у нас, но и за рубежом. Ведь такая упаковка выделяется на фоне других. Сегодня она продается не только у нас, но и в других странах. Её можно приобрести в Европе, Китае, Америке и даже Африке.
5. Сапоги на молнии
Сапоги на молнии впервые презентовали во Франции
Наверняка, многие не знали, но сапоги с молнией впервые сшили именно в СССР. Создала эту модную вещицу Вера Аралова. Она являлась художницей Общесоюзного дома моделей одежды. Впервые она презентовала такую обувь в Париже в 1959 году. После этого такая обувь получила широкое
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